НАТО должно более решительно сдерживать Россию, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что наивность в отношении РФ опасна, а союзникам необходимо усилить политику сдерживания. Он добавил, что оценки эффективных подходов до сих пор не обновлены.

"Не уверен, что мы изменили свою оценку того, что работает, а что нет. Но что касается подходов к таким странам, как Россия, я все еще вижу наивность – убеждение, что через сотрудничество можно изменить поведение. Мы все еще игнорируем их цели и намерения. С российской стороны они были четко озвучены в конце 2021 года: они хотят разрушить и демонтировать НАТО, отвести ее инфраструктуру к границам 1997 года, вывести американцев из Европы вместе с их ядерными возможностями. И они работают на достижение этих целей. Речь идет не только об Украине", - сказал Будрис.

На вопрос о том, оставят ли США Европу в беде, если президент России Владимир Путин решит атаковать НАТО, Будрис ответил, что Европа должна активизироваться и серьезно оценивать ситуацию.

"Мы должны увеличить наши расходы на оборону, наращивать свои возможности, быть надежным союзником для США. Этого они от нас ждут. Речь не о том, что они нас оставят. Речь о том, что в интересах США иметь сильного партнера", - сказал он.

Литва готовится к размещению бригады из Германии

Будрис заявил, что Германия достигла значительного прогресса в вопросе размещения своей бригады на литовской территории и в целом серьезно относится к усилению обороноспособности. По его словам, Берлин продолжает увеличивать оборонное финансирование и активно работает над реализацией обязательств в сфере безопасности.

Глава МИД подчеркнул, что и сама Литва полностью выполняет свои обязательства перед союзниками. В 2026 году страна планирует довести оборонные расходы до почти 5,4% ВВП - это будет самый высокий показатель среди всех государств НАТО и свободного мира.

"Мы делаем это с целью иметь полностью боеспособную и маневренную сухопутную дивизию", - подчеркнул министр.

Усиленное сотрудничество с Германией и значительное увеличение собственных инвестиций в оборону должны обеспечить Литве полную готовность к потенциальным угрозам и укрепить восточный фланг НАТО в условиях роста опасностей в регионе.

Следует ввести санкции против Беларуси из-за гибридных атак и контрабанды

На вопрос о росте наглости Кремля Будрис заявил, что Россия пытается проверить потенциал сдерживания и обороноспособность Альянса даже в мирное время.

Министр также обратил внимание на действия Беларуси, которая, по его словам, проводит гибридные атаки против Литвы и ЕС. Ранее Минск использовал нелегальную миграцию как оружие, но Литва успешно справилась с этим вызовом.

По словам Будриса, сейчас Беларусь применяет международную преступную деятельность, в частности контрабанду сигарет, чтобы финансировать режим и ослабить обороноспособность Литвы и ЕС. Министр подчеркнул:

"Все эти действия имеют одну цель - поставить под сомнение нашу обороноспособность, показать, что она не работает, и послать сигнал гражданам наших стран, что, возможно, не стоит вмешиваться в события в Украине".

Он отметил, что в Беларуси работают две крупные табачные фабрики, часть мощностей которых специально предназначена для производства контрабандной продукции.

Пограничные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью, закрытые в конце октября, полностью возобновили работу в полночь со среды на четверг.

Решение об открытии двух пунктов было принято досрочно Кабинетом министров на заседании в среду, после рекомендации Комиссии по национальной безопасности (КНБ) рассмотреть вопрос еще во вторник.

Из-за постоянных гибридных атак Литва призывает ввести общеевропейские санкции против Беларуси, чтобы уменьшить финансовые возможности режима и защитить обороноспособность стран ЕС.

