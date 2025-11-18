Финляндия и Бельгия обсуждают помощь Украине посредством замороженных росактивов

Президент Финляндии Александр Стубб обсудит с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использование замороженных росактивов для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Стубб заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что понимает обеспокоенность Бельгии, на территории которой сохраняется основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий их использования для кредита Украине.

"Я буду обсуждать эти вопросы с премьер-министром Бельгии. Я думаю, что многие европейские лидеры понимают обеспокоенность Бельгии в этой ситуации, как с политической, так и с юридической точки зрения", – отметил финский президент.

Он выразил надежду, что к саммиту лидеров ЕС в декабре будут найдены соответствующие решения.

"Потому что очень важно, чтобы мы продолжали финансировать Украину в ее борьбе за существование и выживание".

В контексте будущего финансирования Украины Стубб отметил, что кроме использования замороженных росактивов существует еще два варианта: прямые выплаты со стороны стран-членов ЕС или НАТО, либо за счет дополнительных займов, либо за счет использования текущих резервов. Второй вариант – это взаимное распределение долга на европейском уровне, как это было сделано из Next Generation Europe и SAFE.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины?

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 миллиардов евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС намерены вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфискованы, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, фактически позволяющий ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер будет определен после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных денег от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 миллиардов), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

