Мерц призвал ЕС принять решение об использовании российских активов: Украина должна быть обеспечена финансовыми ресурсами

Канцлер Германии Фридрих Мерц за несколько недель до саммита Евросоюза призвал наконец принять решение об использовании замороженных российских государственных активов для поддержки Украины.

Об этом он сказал в пятницу, 14 ноября, после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине, пишет DW.

Мерц призывает ЕС принять решение

"Украина должна быть в долгосрочной перспективе обеспечена необходимыми финансовыми ресурсами, которые ей нужны для борьбы против российского агрессора... Это для нас высокий приоритет, самый высокий приоритет", - сказал глава германского правительства.

Мерц добавил, что он "почти ежедневно" ведет переговоры на эту тему с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС.

Кроме этого, он отметил, что Германия и Кипр разделяют мнение о необходимости использовать эти активы для дальнейшей поддержки Украины. По словам канцлера ФРГ, в настоящее время Еврокомиссия изучает внесенные им предложения.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

