Новости Использование замороженных активов РФ
738 15

Мерц призвал ЕС принять решение об использовании российских активов: Украина должна быть обеспечена финансовыми ресурсами

Мерц требует, чтобы ЕС как можно быстрее принял политическое решение об использовании замороженных российских активов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц за несколько недель до саммита Евросоюза призвал наконец принять решение об использовании замороженных российских государственных активов для поддержки Украины.

Об этом он сказал в пятницу, 14 ноября, после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Мерц призывает ЕС принять решение

"Украина должна быть в долгосрочной перспективе обеспечена необходимыми финансовыми ресурсами, которые ей нужны для борьбы против российского агрессора... Это для нас высокий приоритет, самый высокий приоритет", - сказал глава германского правительства.

Мерц добавил, что он "почти ежедневно" ведет переговоры на эту тему с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС.

Кроме этого, он отметил, что Германия и Кипр разделяют мнение о необходимости использовать эти активы для дальнейшей поддержки Украины. По словам канцлера ФРГ, в настоящее время Еврокомиссия изучает внесенные им предложения.

Читайте также: Репарационный заем - самый эффективный способ поддержки Украины, - фон дер Ляйен

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также: Министры финансов стран ЕС поддержали идею "репарационного кредита" для Украины, - Reuters

Автор: 

помощь и поддержка (895) замороженные активы (410) Фридрих Мерц (273)
Топ комментарии
+2
Мерц замість того, щоб дати Бельгії гарантії, закликає.

Нема ж нічого простіше - Німеччина, Франція та Італія розділяють відповідальність за експроприацію кацапських активів. Норвегія теж не проти але не в одиночку.

Але ніт. Будемо закликати.
15.11.2025 01:30 Ответить
15.11.2025 01:31 Ответить
+2
Тількі не переплутайте Україну та Зе з Єрмаком і Фламіндічом бо чарівним способом ці гроші опиняться в ОПі
15.11.2025 07:48 Ответить
15.11.2025 07:48 Ответить
+1
Швидко гроші у Європи закінчилися. Пам'ятаю як відомий британський журналіст посміхаючись питав у лисого Небензі, як ви збираєтеся воювати з нами, ми володіємо всіма багатствами світу, а у вас 0,0025% світового ВВП. А тепер доводиться красти гроші у нищих кацапів, щоб не розоритися.
15.11.2025 02:01 Ответить
15.11.2025 02:01 Ответить
Правильні слова - в пустоту.
15.11.2025 01:18 Ответить
15.11.2025 01:18 Ответить
Мерц замість того, щоб дати Бельгії гарантії, закликає.

Нема ж нічого простіше - Німеччина, Франція та Італія розділяють відповідальність за експроприацію кацапських активів. Норвегія теж не проти але не в одиночку.

Але ніт. Будемо закликати.
15.11.2025 01:31 Ответить
15.11.2025 01:31 Ответить
Ага лично Зеле дадут 140 миллиардов, на монобанк закинут
15.11.2025 01:54 Ответить
15.11.2025 01:54 Ответить
Швидко гроші у Європи закінчилися. Пам'ятаю як відомий британський журналіст посміхаючись питав у лисого Небензі, як ви збираєтеся воювати з нами, ми володіємо всіма багатствами світу, а у вас 0,0025% світового ВВП. А тепер доводиться красти гроші у нищих кацапів, щоб не розоритися.
15.11.2025 02:01 Ответить
15.11.2025 02:01 Ответить
У рашки 2% мирового ввп и они не воюют с Европой, пока что
15.11.2025 02:27 Ответить
15.11.2025 02:27 Ответить
Він сказав про бєдного міндіча ? Може б рохжалобив, що тому до ярду ще красти і красти.
15.11.2025 02:05 Ответить
15.11.2025 02:05 Ответить
Тількі не переплутайте Україну та Зе з Єрмаком і Фламіндічом бо чарівним способом ці гроші опиняться в ОПі
15.11.2025 07:48 Ответить
15.11.2025 07:48 Ответить
Так, а вже далі з ОПи сумками під охороною когось( звичайно не прибиральниці тьоті Клави), половина опиниться в москві в офісі ворога України, зрадника деркача. А той звичайно відправить їх на потреби російської армії.
15.11.2025 09:29 Ответить
15.11.2025 09:29 Ответить
Они всегда все делают что делает сша. США отказались бабло вливать в эту войну и у этих вдруг проблемы с бабками начались. К примеру Германия с бюджета 524 миллиарда смогла выделить аж 11 на следующий год на Украину ( это к вопросам на сколько они опасаются рашу) Также все пытаются нагнуть Бельгию чтоб она выделила деньги раши но при этом и сама несла ответственность за них
15.11.2025 08:33 Ответить
15.11.2025 08:33 Ответить
Двома словами - ******* і сцикуни...
15.11.2025 09:01 Ответить
15.11.2025 09:01 Ответить
 
 