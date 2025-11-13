Міністри фінансів країни ЄС підтримали ідею "репараційного кредиту" для України, – Reuters

Міністри фінансів країни Європейського Союзу дійшли згоди, що механізм "репараційного кредиту" з використанням заморожених російських активів буде найефективнішим з трьох варіантів подальшого фінансування України, запропонованих Єврокомісією.

Про це заявила міністерка економіки Данії Стефані Лосе, яка головувала на переговорах, що відбулися у четвер, передає Reuters.

"Пропозиція Єврокомісії є найкращим і найреалістичнішим варіантом і повинна розглядатися як питання найвищого пріоритету", – заявила вона.

За інформацією Reuters, використання заморожених російських активів має широку підтримку сере міністрів фінансів ЄС, оскільки це не збільшує борг їхніх країн, і водночас дозволить виділити Україні до 140 мільярдів євро ($163,3 млрд) протягом двох років.

"Це єдиний варіант, який має достатню потужність і обмежує навантаження на наші національні бюджети", – зазначила міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра.

Більшість заморожених у ЄС російських активів, у Європі, знаходяться на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear. З моменту вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року майже всі цінні папери набули терміну погашення та стали готівкою.

Варіант із замороженими активами передбачатиме заміну російської готівки на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями, випущеними Єврокомісією. Потім готівку передадуть Україні, який погасить позику лише за умови отримання воєнних репарацій від Росії.

Однак Бельгія, де знаходиться Euroclear, досі наполягає на необхідності додаткових гарантій ЄС на випадок, якщо заморожені російські кошти доведеться повертати.

За даними агентства, уряд Бельгії не хоче самостійно нести відповідальність у разі успішного позову Росії проти Euroclear і вимагає, щоб уряди ЄС зобов'язалися надати гарантії повернення коштів Москві протягом трьох днів, якщо суд коли-небудь вирішить, що заморожені активи мають бути повернуті.

Бельгія також хоче, щоб Єврокомісія забезпечила міцну правову основу для всієї операції, щоб мінімізувати ризик програшу судового процесу, і закликала інші країни ЄС, які також мають заморожені російські активи, приєднатися до схеми та розподілити відповідальність.

Наразі Єврокомісія веде переговори з Бельгією щодо виконання її вимог, щоб встигнути ухвалити остаточне рішення щодо "репараційної позики" у грудні.

Як повідомлялося, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі розглядаються три варіанти подальшого фінансування України:

спільне залучення коштів на ринках капіталу;

міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучатимуть капітал;

"репараційна позика" - тобто вилучення готівкових залишків із заморожених російських активів і передача їх Україні у вигляді позики, яку Київ поверне лише після сплати репарацій Росією.

Вона наголосила, що серед трьох варіантів покриття фінансових потреб України у 2026-2027 роках найперспективнішим є механізм "репараційної позики".

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

У Кремлі назвали цю схему "крадіжкою" і погрожують ЄС наслідками. Водночас російський диктатор Путін підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.