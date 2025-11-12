"Це не варіант": Норвегія відмовилась самостійно надати гарантії за "репараційним кредитом" для України

Норвегія не використовуватиме кошти свого Державного пенсійного фонду, найбільшого інвестиційного фонду у світі, щоб розблокувати реалізацію запропонованої Єврокомісією схеми надання так званого "репараційного кредиту" для України на загальну суму 140 млрд євро.

Про це міністр фінансів Норвегії Йєнс Столтенберг заявив у коментарі NRK під час візиту до Брюсселя, передає Reuters.

Він зауважив, що Норвегія не входить до ЄС і вже спрямовує значну фінансову підтримку Україні. За словами міністра, країна також потенційно може брати участь у планах Євросоюзу, але не надаватиме гарантій самостійно.

"Лунали деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, приблизно 1,6 трильйона норвезьких крон ($159 мільярдів). Це не варіант", – сказав Столтенберг.

За інформацією джерел агентства, міністри фінансів ЄС зустрінуться у четвер, щоб обговорити шляхи надання Україні "репараційного кредиту" на 130-140 мільярдів євро ($152-163 млрд) або шляхом позики, або ж шляхом використанням схеми із замороженими активами російського центробанку.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Як повідомлялося, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Щоб вирішити цю суперечку, у парламенті Норвегії запропонували використати кошти суверенного фонду країни з активами понад $2 трильйони у якості гарантії, яка покриватиме потенційні ризики. Вони зауважували, що доходи Норвегії від експорту нафти та газу значно зросли після початку російського вторгнення в Україну, як через зростання цін на енергоресурси, так і через відмову ЄС від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.