Новини Використання заморожених активів РФ
Мерц закликав ЄС ухвалити рішення щодо використання російських активів: Україна має бути забезпечена фінансовими ресурсами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за кілька тижнів до саміту Євросоюзу закликав врешті ухвалити рішення щодо використання заморожених російських державних активів для підтримки України.

Про це він сказав у п'ятницю, 14 листопада, після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Берліні, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повинна бути в довгостроковому плані забезпечена необхідними фінансовими ресурсами, яких вона потребує для боротьби проти російського агресора... Це для нас високий пріоритет, найвищий пріоритет", - сказав очільник німецького уряду.

Мерц додав, що він "майже щодня" веде переговори на цю тему з Єврокомісією і державами-членами ЄС.

Крім цього, він зазначив, що Німеччина і Кіпр поділяють думку про необхідність використовувати ці активи для подальшої підтримки України. За словами канцлера ФРН, наразі Єврокомісія вивчає внесені ним пропозиції.

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Мерц замість того, щоб дати Бельгії гарантії, закликає.

Нема ж нічого простіше - Німеччина, Франція та Італія розділяють відповідальність за експроприацію кацапських активів. Норвегія теж не проти але не в одиночку.

Але ніт. Будемо закликати.
15.11.2025 01:31 Відповісти
Тількі не переплутайте Україну та Зе з Єрмаком і Фламіндічом бо чарівним способом ці гроші опиняться в ОПі
15.11.2025 07:48 Відповісти
Швидко гроші у Європи закінчилися. Пам'ятаю як відомий британський журналіст посміхаючись питав у лисого Небензі, як ви збираєтеся воювати з нами, ми володіємо всіма багатствами світу, а у вас 0,0025% світового ВВП. А тепер доводиться красти гроші у нищих кацапів, щоб не розоритися.
15.11.2025 02:01 Відповісти
Правильні слова - в пустоту.
15.11.2025 01:18 Відповісти
15.11.2025 01:31 Відповісти
Ага лично Зеле дадут 140 миллиардов, на монобанк закинут
15.11.2025 01:54 Відповісти
15.11.2025 02:01 Відповісти
У рашки 2% мирового ввп и они не воюют с Европой, пока что
15.11.2025 02:27 Відповісти
Він сказав про бєдного міндіча ? Може б рохжалобив, що тому до ярду ще красти і красти.
15.11.2025 02:05 Відповісти
15.11.2025 07:48 Відповісти
Так, а вже далі з ОПи сумками під охороною когось( звичайно не прибиральниці тьоті Клави), половина опиниться в москві в офісі ворога України, зрадника деркача. А той звичайно відправить їх на потреби російської армії.
15.11.2025 09:29 Відповісти
Они всегда все делают что делает сша. США отказались бабло вливать в эту войну и у этих вдруг проблемы с бабками начались. К примеру Германия с бюджета 524 миллиарда смогла выделить аж 11 на следующий год на Украину ( это к вопросам на сколько они опасаются рашу) Также все пытаются нагнуть Бельгию чтоб она выделила деньги раши но при этом и сама несла ответственность за них
15.11.2025 08:33 Відповісти
Двома словами - ******* і сцикуни...
15.11.2025 09:01 Відповісти
 
 