Мерц закликав ЄС ухвалити рішення щодо використання російських активів: Україна має бути забезпечена фінансовими ресурсами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за кілька тижнів до саміту Євросоюзу закликав врешті ухвалити рішення щодо використання заморожених російських державних активів для підтримки України.

Про це він сказав у п'ятницю, 14 листопада, після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Берліні, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Мерц закликає ЄС ухвалити рішення

"Україна повинна бути в довгостроковому плані забезпечена необхідними фінансовими ресурсами, яких вона потребує для боротьби проти російського агресора... Це для нас високий пріоритет, найвищий пріоритет", - сказав очільник німецького уряду.

Мерц додав, що він "майже щодня" веде переговори на цю тему з Єврокомісією і державами-членами ЄС.

Крім цього, він зазначив, що Німеччина і Кіпр поділяють думку про необхідність використовувати ці активи для подальшої підтримки України. За словами канцлера ФРН, наразі Єврокомісія вивчає внесені ним пропозиції.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

