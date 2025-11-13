Репараційна позика - найефективніший спосіб підтримки України, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що серед трьох варіантів покриття фінансових потреб України у 2026–2027 роках найперспективнішим є механізм репараційної позики на основі заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я вітаю дуже чітке зобов’язання Європейської Ради покрити фінансові потреби України на наступні два роки", - підкреслила фон дер Ляєн, додавши, що допомога буде надана у будь-якому випадку, а головним питанням залишається вибір механізму фінансування.

Варіанти фінансування

Президентка Єврокомісії зазначила, що наразі розглядаються три варіанти:

використання бюджетного простору для залучення коштів на ринках капіталу; міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучатимуть капітал; репараційна позика - тобто вилучення готівкових залишків із заморожених російських активів і передача їх Україні у вигляді позики, яку Київ поверне лише після сплати репарацій Росією.

"Це найефективніший спосіб підтримки оборони України та її економіки. І найчіткіший спосіб дати Росії зрозуміти, що час не на їхньому боці", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС надає Україні новий транш у 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не залишиться сам на сам із зимою, - фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть енергетичну допомогу