Україна не залишиться сам на сам із зимою, - фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть енергетичну допомогу

Євросоюз надасть Україні енергетичну допомогу, щоб пройти зимовий період.

Про це в соцмережі Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не залишиться сам на сам із зимою"

"Україна не зіткнеться з цією зимою сам на сам. ЄС надасть Україні екстрену енергетичну підтримку на період наступних місяців", - заявила вона.

Окрім цього, глава ЄК додала, що водночас ЄС працює над варіантами забезпечення необхідної сталої фінансової допомоги Україні.

Євроінтеграційний шлях

"Завтра ми ухвалимо наш Пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху впродовж минулого року. Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", - заявила фон дер Ляєн.

