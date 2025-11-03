УКР
Україна не залишиться сам на сам із зимою, - фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть енергетичну допомогу

Євросоюз надасть Україні енергетичну допомогу, щоб пройти зимовий період.

Про це в соцмережі Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не залишиться сам на сам із зимою"

"Україна не зіткнеться з цією зимою сам на сам. ЄС надасть Україні екстрену енергетичну підтримку на період наступних місяців", - заявила вона.

Окрім цього, глава ЄК  додала, що водночас ЄС працює над варіантами забезпечення необхідної сталої фінансової допомоги Україні.

Читайте також: У Єврокомісії заявили про продовження роботи над варіантами фінансової допомоги Україні

Євроінтеграційний шлях 

"Завтра ми ухвалимо наш Пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху впродовж минулого року. Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте також: Канада надасть Україні майже $45 мільйонів на закупівлю та ремонт енергетичного обладнання

 

допомога (8875) Євросоюз (14424) фон дер Ляєн Урсула (910)
Була б нам п...да, якби ми сам на сам лишилися з кацапами... Дякувати треба, що є ЄС, і була допомога від Штатів, при притомному президенті США. Був би в нас хоч трохи притомний - може й допомога не знадобилась
03.11.2025 22:33 Відповісти
сам на сам з зимою Україна не лишиться, ще путін буде допомагати
03.11.2025 22:43 Відповісти
Бгг, воювати за європу і ще їм за дякувати ?
03.11.2025 23:12 Відповісти
03.11.2025 22:44 Відповісти
Велика Британія поставила Україні додаткові ракети Storm Shadow, які українські військові використовують для ударів по території Росії.
Про це 3 листопада повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Кількість ракет, які були поставлені, не називається, однак, як пише Bloomberg, його має вистачити на зимові місяці, протягом яких, як вважають співрозмовники видання, Росія посилить удари по об'єктах інфраструктури на території України.
03.11.2025 22:44 Відповісти
Якщо Трамп і путін домовляться про невигідні умови для України, Зеленський на це пристане?
Примус до миру чи до капітуляції України може спрацювати?
03.11.2025 22:47 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!!
Бо зеленський з 2019 року, разом із своїми зелупнями з Урядового кварталу, а особливо держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, РНБОУ, саботували, як могли виконання



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
03.11.2025 23:11 Відповісти
 
 