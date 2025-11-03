Україна не залишиться сам на сам із зимою, - фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть енергетичну допомогу
Євросоюз надасть Україні енергетичну допомогу, щоб пройти зимовий період.
Про це в соцмережі Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не залишиться сам на сам із зимою"
"Україна не зіткнеться з цією зимою сам на сам. ЄС надасть Україні екстрену енергетичну підтримку на період наступних місяців", - заявила вона.
Окрім цього, глава ЄК додала, що водночас ЄС працює над варіантами забезпечення необхідної сталої фінансової допомоги Україні.
Євроінтеграційний шлях
"Завтра ми ухвалимо наш Пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху впродовж минулого року. Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", - заявила фон дер Ляєн.
Про це 3 листопада повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Кількість ракет, які були поставлені, не називається, однак, як пише Bloomberg, його має вистачити на зимові місяці, протягом яких, як вважають співрозмовники видання, Росія посилить удари по об'єктах інфраструктури на території України.
Примус до миру чи до капітуляції України може спрацювати?
Бо зеленський з 2019 року, разом із своїми зелупнями з Урядового кварталу, а особливо держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, РНБОУ, саботували, як могли виконання
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.