Канада надасть Україні майже $45 мільйонів на закупівлю та ремонт енергетичного обладнання
Канада виділить для України 60 млн канадських доларів (близько 45 млн дол. США) на закупівлю й ремонт енергетичного обладнання, пошкодженого внаслідок російськиї обстрілів.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України загрожують залишити мільйони людей без електроенергії, води та тепла.
"Канада прискорює виплату фінального останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів до Фонду підтримки енергетики України, аби підтримати енергетичні потреби України. Раніше вже було відправлено 10 млн транш, аби допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами", - заявили у МЗС Канади.
На що спрямують кошти?
У Міністерстві закордонних справ Канади розповіли, що близько 50 млн (більше 37 млн дол. США) із цієї суми буде використано на закупівлю й доставку компресорів природного газу до Харківської області.
"Це обладнання терміново необхідне для відновлення енергетичних поставок та стабілізації системи напередодні зими", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Канади.
