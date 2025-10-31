Канада надасть Україні майже $45 мільйонів на закупівлю та ремонт енергетичного обладнання

Канада виділить для України 60 млн канадських доларів (близько 45 млн дол. США) на закупівлю й ремонт енергетичного обладнання, пошкодженого внаслідок російськиї обстрілів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України загрожують залишити мільйони людей без електроенергії, води та тепла.

"Канада прискорює виплату фінального останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів до Фонду підтримки енергетики України, аби підтримати енергетичні потреби України. Раніше вже було відправлено 10 млн транш, аби допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами", - заявили у МЗС Канади.

Читайте також: У Міненерго розказали про терміни відновлення енергосистеми після атаки РФ

На що спрямують кошти?

У Міністерстві закордонних справ Канади розповіли, що близько 50 млн (більше 37 млн дол. США) із цієї суми буде використано на закупівлю й доставку компресорів природного газу до Харківської області.

"Це обладнання терміново необхідне для відновлення енергетичних поставок та стабілізації системи напередодні зими", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

Читайте також: Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, - Шмигаль