Канада предоставит Украине почти $45 миллионов на закупку и ремонт энергетического оборудования
Канада выделит Украине 60 млн канадских долларов (около 45 млн долл. США) на закупку и ремонт энергетического оборудования, поврежденного вследствие российских обстрелов.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла.
"Канада ускоряет выплату финальной последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы поддержать энергетические потребности Украины. Ранее уже был отправлен 10 млн транш, чтобы помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами", - заявили в МИД Канады.
На что направят средства?
В Министерстве иностранных дел Канады рассказали, что около 50 млн (более 37 млн дол. США) из этой суммы будет использовано на закупку и доставку компрессоров природного газа в Харьковскую область.
"Это оборудование срочно необходимо для восстановления энергетических поставок и стабилизации системы в преддверии зимы", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Канады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де все те, що надавали 4 роки?
Чому замість побудови розподіленої генерації тут і зараз влада створює повітряні замки і мережево обіцянок про гігавати через багато років?