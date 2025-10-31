Канада предоставит Украине почти $45 миллионов на закупку и ремонт энергетического оборудования

Канада выделит Украине 60 млн канадских долларов (около 45 млн долл. США) на закупку и ремонт энергетического оборудования, поврежденного вследствие российских обстрелов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла.

"Канада ускоряет выплату финальной последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы поддержать энергетические потребности Украины. Ранее уже был отправлен 10 млн транш, чтобы помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами", - заявили в МИД Канады.

Читайте также: В Минэнерго рассказали о сроках восстановления энергосистемы после атаки РФ

На что направят средства?

В Министерстве иностранных дел Канады рассказали, что около 50 млн (более 37 млн дол. США) из этой суммы будет использовано на закупку и доставку компрессоров природного газа в Харьковскую область.

"Это оборудование срочно необходимо для восстановления энергетических поставок и стабилизации системы в преддверии зимы", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Читайте также: Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции, - Шмыгаль