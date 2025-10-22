В Минэнерго рассказали о сроках восстановления энергосистемы после атаки РФ

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала о состоянии восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точные сроки полного восстановления пока неизвестны из-за масштабных разрушений, нанесенных врагом. По словам Гринчук, работы продолжаются круглосуточно, и украинские энергетики восстанавливают сети быстрее, чем во многих других странах.

Читайте: ЕС поддержал энергосистему Украины на сумму €3 млрд евро с начала 2022 года, - Матернова

Министр отметила, что сложная ситуация сейчас в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях.

Поврежденные объекты генерации и передачи электроэнергии повлияли на работу всей системы.

Поэтому в Украине сейчас действуют почасовые графики ограничений электроэнергии для населения и промышленности.

Их постепенно будут отменять в зависимости от темпов восстановления оборудования и сетей.

Как сообщалось, аварийные отключения в большинстве регионов ввели после массированной атаки России 22 октября.

Из-за обстрелов в ночь на 22 октября в Киеве погиб человек, загорелась многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Больше читайте в нашем Telegram-канале