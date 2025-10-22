РУС
В Минэнерго рассказали о сроках восстановления энергосистемы после атаки РФ

В Минэнерго рассказали о сроках восстановления после обстрелов 22 октября

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала о состоянии восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точные сроки полного восстановления пока неизвестны из-за масштабных разрушений, нанесенных врагом. По словам Гринчук, работы продолжаются круглосуточно, и украинские энергетики восстанавливают сети быстрее, чем во многих других странах.

Читайте: ЕС поддержал энергосистему Украины на сумму €3 млрд евро с начала 2022 года, - Матернова

Министр отметила, что сложная ситуация сейчас в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях.
Поврежденные объекты генерации и передачи электроэнергии повлияли на работу всей системы.

Поэтому в Украине сейчас действуют почасовые графики ограничений электроэнергии для населения и промышленности.
Их постепенно будут отменять в зависимости от темпов восстановления оборудования и сетей.

Как сообщалось, аварийные отключения в большинстве регионов ввели после массированной атаки России 22 октября.

Из-за обстрелов в ночь на 22 октября в Киеве погиб человек, загорелась многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
показать весь комментарий
22.10.2025 22:37 Ответить
Тобто обстрілів більше не буде? Ну от прямо зараз же не туди летить?
показать весь комментарий
22.10.2025 22:46 Ответить
Вікрийте накінець очі й поворушіть мізками й руками: https://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&start=660
показать весь комментарий
22.10.2025 23:50 Ответить
 
 