Графики отключений введены в части областей, - "Укрэнерго"

В части областей Украины введены почасовые графики отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"С целью оживления длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Где узнать время и продолжительность обесточиваний?

В "Укрэнерго" советуют искать информацию на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

"В части областей - продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погибли два человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

