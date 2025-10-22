РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8710 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
1 324 4

Графики отключений введены в части областей, - "Укрэнерго"

Введены графики отключения света. Что известно?

В части областей Украины введены почасовые графики отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"С целью оживления длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Где узнать время и продолжительность обесточиваний?

В "Укрэнерго" советуют искать информацию на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

"В части областей - продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения", - добавили в компании.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погибли два человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

Читайте: Россия атаковала три объекта энергетической инфраструктуры на Черниговщине: действуют аварийные и почасовые отключения

Автор: 

Укрэнерго (680) отключение света (467)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так відповідь буде?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:14 Ответить
Ввечері чекайте.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:20 Ответить
Звісно. Дивіться черговий потужний відосік на ФБ та ютубі найвеличнішого.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:29 Ответить
Якісь ми такі беззахисні.
Втратили ініціативу. І у військовій кампанії і на дипломатичній ниві
показать весь комментарий
22.10.2025 14:30 Ответить
 
 