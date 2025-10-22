УКР
3 861 9

Графіки відключень світла запроваджено у низці областей: до трьох черг одночасно

У низці областей України запроваджено погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – В УСІХ РЕГІОНАХ, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)

Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - зазначили там.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії ДТЕК вже оприлюднили графіки для Дніпропетровщини.

Також оприлюднено графік для Київської області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

Читайте: Росія атакувала три об’єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині: діють аварійні та погодинні відключення

Так відповідь буде?
22.10.2025 14:14 Відповісти
22.10.2025 14:14 Відповісти
Ввечері чекайте.
22.10.2025 14:20 Відповісти
22.10.2025 14:20 Відповісти
Звісно. Дивіться черговий потужний відосік на ФБ та ютубі найвеличнішого.
22.10.2025 14:29 Відповісти
22.10.2025 14:29 Відповісти
Якісь ми такі беззахисні.
Втратили ініціативу. І у військовій кампанії і на дипломатичній ниві
22.10.2025 14:30 Відповісти
22.10.2025 14:30 Відповісти
Це найбільше мене вбиває. Беззахисність. Країну перетворено на хлопчика для биття, полігон, а народ - у телят на заклання.
Все, що нам заявляла влада і про захист енергетики і про ППО, і про перехоплювачі дронів, про фламінги/х*їнги це все виявилося просто галімою брехнею, сцяниною в очі! А реальність і правду ми бачимо зараз. Геть недаєздатних брехунів! Повертайте Пороха і його команду у владу!
22.10.2025 15:01 Відповісти
22.10.2025 15:01 Відповісти
а що не ясно було в 2019 що так буде? - за це і було голосування 73% проголосували за зникнення етносу
22.10.2025 15:50 Відповісти
22.10.2025 15:50 Відповісти
@ "Не шукайте тут симетрії..."

22.10.2025 15:49 Відповісти
22.10.2025 15:49 Відповісти
Деградация полная. Даже год два назад было хоть как-то организовано. А тогда обстрелы каждые 2 недели как по графику были. Сейчас Киев цифровой прислал уведомление что скоро включат, синхронно дтек прислал что через 10 мин . выключат)) ****** полный. Горячей воды с прошлого обстрела нет, отопление только дураки могут ждать. Шел октябрь месяц...
22.10.2025 15:59 Відповісти
22.10.2025 15:59 Відповісти
А не. Прошу прощения. Исправились. Киев цифровой тоже прислал уведомление об отключении. Через 20 минут. В 15-40 включили в 16-00 выключат. Все по плану, падаем))
22.10.2025 16:01 Відповісти
22.10.2025 16:01 Відповісти
 
 