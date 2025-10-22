Графіки відключень світла запроваджено у низці областей: до трьох черг одночасно

У низці областей України запроваджено погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – В УСІХ РЕГІОНАХ, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)



Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - зазначили там.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії ДТЕК вже оприлюднили графіки для Дніпропетровщини.





Також оприлюднено графік для Київської області.





Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

Читайте: Росія атакувала три об’єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині: діють аварійні та погодинні відключення