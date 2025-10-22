Графіки відключень світла запроваджено у низці областей: до трьох черг одночасно
У низці областей України запроваджено погодинні графіки відключення світла.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – В УСІХ РЕГІОНАХ, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)
Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - зазначили там.
Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
У компанії ДТЕК вже оприлюднили графіки для Дніпропетровщини.
Також оприлюднено графік для Київської області.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.
У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.
Втратили ініціативу. І у військовій кампанії і на дипломатичній ниві
Все, що нам заявляла влада і про захист енергетики і про ППО, і про перехоплювачі дронів, про фламінги/х*їнги це все виявилося просто галімою брехнею, сцяниною в очі! А реальність і правду ми бачимо зараз. Геть недаєздатних брехунів! Повертайте Пороха і його команду у владу!