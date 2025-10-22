Росія атакувала три об’єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині: діють аварійні та погодинні відключення

Російські війська продовжують обстріли енергетичної інфраструктури Чернігівської області. В регіоні запроваджені аварійні та погодинні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомив в ефірі телеканалу Еспресо радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, передає Цензор.НЕТ.

"Ціль ворога за добу на Чернігівщині знову ж таки наші енергетика. Також ворог атакував центр Новгород-Сіверського, зокрема, лікарню, будинки й навчальний заклад. Вночі ворог знову атакував три обʼєкти енергетичної інфраструктури у прикордонних громадах. Зараз діють аварійні відключення", - розповів Подорван.

За його словами, енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання. Водночас мешканців області закликають споживати електроенергію ощадливо, адже навантаження на мережі зростає через складну ситуацію в інших регіонах після масованої атаки РФ.

