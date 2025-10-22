УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9086 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріли Чернігівщини
229 1

Росія атакувала три об’єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині: діють аварійні та погодинні відключення

Захист об’єктів енергетики

Російські війська продовжують обстріли енергетичної інфраструктури Чернігівської області. В регіоні запроваджені аварійні та погодинні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомив в ефірі телеканалу Еспресо радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, передає Цензор.НЕТ.

"Ціль ворога за добу на Чернігівщині знову ж таки наші енергетика. Також ворог атакував центр Новгород-Сіверського, зокрема, лікарню, будинки й навчальний заклад. Вночі ворог знову атакував три обʼєкти енергетичної інфраструктури у прикордонних громадах. Зараз діють аварійні відключення", - розповів Подорван.

За його словами, енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання. Водночас мешканців області закликають споживати електроенергію ощадливо, адже навантаження на мережі зростає через складну ситуацію в інших регіонах після масованої атаки РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

обстріл (31469) енергетика (2810) відключення світла (1183) Чернігівська область (1145)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка військово-цивільна адміністрація, призначена Зеленським з єрмаком, такі й «енергетичні» результати для Чернігівщини!!
Харківщина, цьому є прикладом!
показати весь коментар
22.10.2025 11:06 Відповісти
 
 