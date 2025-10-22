Россия атаковала три объекта энергетической инфраструктуры на Черниговщине: действуют аварийные и почасовые отключения

Российские войска продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры Черниговской области. В регионе введены аварийные и почасовые графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщил в эфире телеканала Еспресо советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван, передает Цензор.НЕТ.

"Цель врага за сутки на Черниговщине опять же наши энергетики. Также враг атаковал центр Новгород-Сиверского, в частности, больницу, дома и учебное заведение. Ночью враг снова атаковал три объекта энергетической инфраструктуры в приграничных громадах. В данное время действуют аварийные отключения", - рассказал Подорван.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение. В то же время жителей области призывают потреблять электроэнергию экономно, поскольку нагрузка на сети растет из-за сложной ситуации в других регионах после массированной атаки РФ.

