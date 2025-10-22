У Міненерго розказали про терміни відновлення енергосистеми після атаки РФ

Міністр енергетики України Світлана Гринчук розповіла про стан відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точні терміни повного відновлення поки невідомі через масштабні руйнування, завдані ворогом. За словами Гринчук, роботи тривають цілодобово, і українські енергетики відновлюють мережі швидше, ніж у багатьох інших країнах.

Міністр зазначила, що складна ситуація наразі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.

Пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії вплинули на роботу всієї системи.

Через це в Україні наразі діють погодинні графіки обмежень електроенергії для населення та промисловості.

Їх поступово скасовуватимуть залежно від темпів відновлення обладнання та мереж.

Як повідомлялося, аварійні відключення у більшості регіонів запровадили після масованої атаки Росії 22 жовтня.

Через обстріли у ніч на 22 жовтня у Києві загинула людина, зайнялася багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

