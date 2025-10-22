УКР
У Міненерго розказали про терміни відновлення енергосистеми після атаки РФ

У Міненерго розповіли про терміни відновлення після обстрілів 22 жовтня

Міністр енергетики України Світлана Гринчук розповіла про стан відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точні терміни повного відновлення поки невідомі через масштабні руйнування, завдані ворогом. За словами Гринчук, роботи тривають цілодобово, і українські енергетики відновлюють мережі швидше, ніж у багатьох інших країнах.

Читайте: ЄС підтримав енергосистему України на суму €3 млрд євро з початку 2022 року, - Матернова

Міністр зазначила, що складна ситуація наразі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.
Пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії вплинули на роботу всієї системи.

Через це в Україні наразі діють погодинні графіки обмежень електроенергії для населення та промисловості.
Їх поступово скасовуватимуть залежно від темпів відновлення обладнання та мереж.

Як повідомлялося, аварійні відключення у більшості регіонів запровадили після масованої атаки Росії 22 жовтня.

Через обстріли у ніч на 22 жовтня у Києві загинула людина, зайнялася багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
показати весь коментар
22.10.2025 22:37 Відповісти
Тобто обстрілів більше не буде? Ну от прямо зараз же не туди летить?
показати весь коментар
22.10.2025 22:46 Відповісти
Вікрийте накінець очі й поворушіть мізками й руками: https://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&start=660
показати весь коментар
22.10.2025 23:50 Відповісти
 
 