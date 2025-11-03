Украина не останется один на один с зимой, - фон дер Ляйен пообещала, что ЕС предоставит энергетическую помощь
Евросоюз предоставит Украине энергетическую помощь, чтобы пережить зимний период.
Об этом в соцсети Х написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина не останется один на один с зимой"
"Украина не столкнется с этой зимой один на один. ЕС предоставит Украине экстренную энергетическую поддержку на период следующих месяцев", - заявила она.
Кроме того, глава ЕК добавила, что в то же время ЕС работает над вариантами обеспечения необходимой постоянной финансовой помощи Украине.
Евроинтеграционный путь
"Завтра мы примем наш Пакет расширения, который отметит выдающуюся преданность Украины своему европейскому пути в течение прошлого года. Послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед", - заявила фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це 3 листопада повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Кількість ракет, які були поставлені, не називається, однак, як пише Bloomberg, його має вистачити на зимові місяці, протягом яких, як вважають співрозмовники видання, Росія посилить удари по об'єктах інфраструктури на території України.
Примус до миру чи до капітуляції України може спрацювати?
Бо зеленський з 2019 року, разом із своїми зелупнями з Урядового кварталу, а особливо держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, РНБОУ, саботували, як могли виконання
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.