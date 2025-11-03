Украина не останется один на один с зимой, - фон дер Ляйен пообещала, что ЕС предоставит энергетическую помощь

Евросоюз предоставит Украине энергетическую помощь, чтобы пережить зимний период.

Об этом в соцсети Х написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не останется один на один с зимой"

"Украина не столкнется с этой зимой один на один. ЕС предоставит Украине экстренную энергетическую поддержку на период следующих месяцев", - заявила она.

Кроме того, глава ЕК добавила, что в то же время ЕС работает над вариантами обеспечения необходимой постоянной финансовой помощи Украине.

Евроинтеграционный путь

"Завтра мы примем наш Пакет расширения, который отметит выдающуюся преданность Украины своему европейскому пути в течение прошлого года. Послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед", - заявила фон дер Ляйен.

