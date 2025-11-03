РУС
Украина не останется один на один с зимой, - фон дер Ляйен пообещала, что ЕС предоставит энергетическую помощь

Фон дер Ляйен пообещала энергетическую помощь

Евросоюз предоставит Украине энергетическую помощь, чтобы пережить зимний период.

Об этом в соцсети Х написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не останется один на один с зимой"

"Украина не столкнется с этой зимой один на один. ЕС предоставит Украине экстренную энергетическую поддержку на период следующих месяцев", - заявила она.

Кроме того, глава ЕК добавила, что в то же время ЕС работает над вариантами обеспечения необходимой постоянной финансовой помощи Украине.

Читайте также: В Еврокомиссии заявили о продолжении работы над вариантами финансовой помощи Украине

Евроинтеграционный путь

"Завтра мы примем наш Пакет расширения, который отметит выдающуюся преданность Украины своему европейскому пути в течение прошлого года. Послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте также: Канада предоставит Украине почти $45 миллионов на закупку и ремонт энергетического оборудования

 

помощь (8183) Евросоюз (17772) Урсула фон дер Ляйен (652)
Була б нам п...да, якби ми сам на сам лишилися з кацапами... Дякувати треба, що є ЄС, і була допомога від Штатів, при притомному президенті США. Був би в нас хоч трохи притомний - може й допомога не знадобилась
03.11.2025 22:33 Ответить
сам на сам з зимою Україна не лишиться, ще путін буде допомагати
03.11.2025 22:43 Ответить
Бгг, воювати за європу і ще їм за дякувати ?
03.11.2025 23:12 Ответить
Да мы для них как дурень с морковкой.
03.11.2025 23:22 Ответить
Только упоротый дятел может думать что Европа помогает Украине ради любви и справедливости. Они только того и ждут чтобы поделить Украину.
03.11.2025 23:28 Ответить
03.11.2025 22:44 Ответить
Велика Британія поставила Україні додаткові ракети Storm Shadow, які українські військові використовують для ударів по території Росії.
Про це 3 листопада повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Кількість ракет, які були поставлені, не називається, однак, як пише Bloomberg, його має вистачити на зимові місяці, протягом яких, як вважають співрозмовники видання, Росія посилить удари по об'єктах інфраструктури на території України.
03.11.2025 22:44 Ответить
Якщо Трамп і путін домовляться про невигідні умови для України, Зеленський на це пристане?
Примус до миру чи до капітуляції України може спрацювати?
03.11.2025 22:47 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!!
Бо зеленський з 2019 року, разом із своїми зелупнями з Урядового кварталу, а особливо держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, РНБОУ, саботували, як могли виконання



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
03.11.2025 23:11 Ответить
 
 