ЄС надає Україні новий транш у 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Україна отримає 6 мільярдів євро від Європейського Союзу з доходів заморожених активів Росії. Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізацію енергосистеми.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", - зазначила глава Єврокомісії.

За її словами, Євросоюз вже сьогодні виділить майже 6 млрд євро в межах кредиту ERA та фонду підтримки України.

"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України - експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. І ми захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни", - додала фон дер Ляєн.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

