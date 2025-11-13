ЄС надає Україні новий транш у 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн на Ukraine Recovery Conference 2024

Україна отримає 6 мільярдів євро від Європейського Союзу з доходів заморожених активів Росії. Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізацію енергосистеми.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", - зазначила глава Єврокомісії.

За її словами, Євросоюз вже сьогодні виділить майже 6 млрд євро в межах кредиту ERA та фонду підтримки України.

"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України - експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. І ми захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни", - додала фон дер Ляєн.

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Єрмаку відразу на його рахунок перечисляйте
13.11.2025 10:36 Відповісти
Прикиньте сидіти без грошей в холодній хаті й бачити, як міндічі тягають долари. А бачити це саме, коли і в хаті тепло, і пенсії-зарплати платяться - зовсім інші відчуття. Так що все це тримається виключно на європейських грошах.
13.11.2025 10:42 Відповісти
тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить..
13.11.2025 10:37 Відповісти
В НАБУ і САП тепер є реальний мандат довіри і від людей і партнерів, після викриття корупції у справі з Міндічем. Тому є шанс, що НАБУ контролюватиме ще жорсткіше рух коштів, особливо від міжнародних партнерів, від яких залежить наше виживання, як держави.
13.11.2025 10:43 Відповісти
Черговий транш на золоті унітази для тимура та його команди!
13.11.2025 10:36 Відповісти
І правильно роблять (з їх точки зору). Умовно кажучи, вам би було не однаково, якби ваш охоронець частину виплачених вами грошей витрачав на якусь фігню? Якщо він вас гарно охороняє і зарплату йому ви платите не таку вже й велику.
13.11.2025 10:44 Відповісти
Ваші пропозиції?
13.11.2025 10:50 Відповісти
А якщо не "валяти дурника"? Хочете в Стамбул з'їздити з мединським побалакати про капітуляцію? Вперед.
13.11.2025 10:57 Відповісти
А що треба робити Європі щоб війна скінчилась ? Перестати фінансувати Україну і надавати їй зброю ?
Орбан , фіцо , піськов , лавров і всяка інша ******* - такої ж думки ,, совпаденіє - нє думаю ?
Ну в принципі вона так і дійсно - скінчиться дуже швидко . Але є ньюанс .
13.11.2025 10:54 Відповісти
KravchenkOV Igor , якщо ти ідіот то не думай що іньші теж. Війну почала рашиська ********* на чолі з *****-путиньім руками нашваберних дегенератів рабо-кацапів. Європа допомогає Україні вистояти бо сили не рівні. Кацапи тільки "сміливі" нападати на тих хто меньше разів у два-три, деграданти-дегенерати кацапські продовжують війну й ніхто окрім їх не винен що йде війна. Адекватні люди у світі це знають.
13.11.2025 11:24 Відповісти
Війна - це продовження трввневих шашликів ,якщоти не ідіот то зрозуміеш.
13.11.2025 11:30 Відповісти
Війну почали рашиськи нелюди-деграданти.
"Травневі шашлики" спростили їм задачу. Зе лайно але не його провина що кацапи - нелюди дегенерати якими керує син Сатани *****(путін).
13.11.2025 12:08 Відповісти
Вы еще воюйте, года три ( потом еще столько же) и мы вам дадим "баблосы на папиросы"( можете их потихоньку разворовывать), все равно это на много дешевле чем самим воевать.
13.11.2025 10:41 Відповісти
Прикиньте сидіти без грошей в холодній хаті й бачити, як міндічі тягають долари. А бачити це саме, коли і в хаті тепло, і пенсії-зарплати платяться - зовсім інші відчуття. Так що все це тримається виключно на європейських грошах.
13.11.2025 10:42 Відповісти
Європейські гроші виключно для війни. А баласт у вигляді пенсіонерів має вищезнути.
13.11.2025 10:47 Відповісти
ООО!"Міндичам " приготуватись!!!
13.11.2025 10:48 Відповісти
Лише разом можна відправити кремлівського диявола та його орків до пекла! А коли оркостан розвалиться, прийде кінець і орбану і фіццо і всім іншим потворам у світі.
13.11.2025 11:26 Відповісти
Вже в кабінетах потирають руки, а внизу косоглазі не хочуть бачити.
13.11.2025 12:58 Відповісти
Міндіча нема, хто тепер буде деребанити? Татаров? Єрмак?
13.11.2025 16:02 Відповісти
 
 