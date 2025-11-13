РУС
ЕС предоставляет Украине новый транш в 6 млрд евро из доходов замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен на Ukraine Recovery Conference 2024

Украина получит 6 миллиардов евро от Европейского Союза из доходов замороженных активов России. Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры и стабилизацию энергосистемы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", - отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, Евросоюз уже сегодня выделит почти 6 млрд евро в рамках кредита ERA и фонда поддержки Украины.

"Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины - экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. И мы защитим критически важную инфраструктуру. Эта зима определит будущее войны", - добавила фон дер Ляйен.

"Это не вариант": Норвегия отказалась самостоятельно предоставить гарантии по "репарационному кредиту" для Украины

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Еврокомиссия создает новый разведывательный орган, который возглавит фон дер Ляйен

Евросоюз (17808) Урсула фон дер Ляйен (654) замороженные активы (407)
Топ комментарии
+11
Єрмаку відразу на його рахунок перечисляйте
13.11.2025 10:36 Ответить
+4
тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить..
13.11.2025 10:37 Ответить
+4
Прикиньте сидіти без грошей в холодній хаті й бачити, як міндічі тягають долари. А бачити це саме, коли і в хаті тепло, і пенсії-зарплати платяться - зовсім інші відчуття. Так що все це тримається виключно на європейських грошах.
13.11.2025 10:42 Ответить
Єрмаку відразу на його рахунок перечисляйте
13.11.2025 10:36 Ответить
В НАБУ і САП тепер є реальний мандат довіри і від людей і партнерів, після викриття корупції у справі з Міндічем. Тому є шанс, що НАБУ контролюватиме ще жорсткіше рух коштів, особливо від міжнародних партнерів, від яких залежить наше виживання, як держави.
13.11.2025 10:43 Ответить
Черговий транш на золоті унітази для тимура та його команди!
13.11.2025 10:36 Ответить
тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить..
13.11.2025 10:37 Ответить
Європа буде робити все щоб війна не скінчилася, і регулярно тушитиме пожежу бензином.
13.11.2025 10:40 Ответить
І правильно роблять (з їх точки зору). Умовно кажучи, вам би було не однаково, якби ваш охоронець частину виплачених вами грошей витрачав на якусь фігню? Якщо він вас гарно охороняє і зарплату йому ви платите не таку вже й велику.
13.11.2025 10:44 Ответить
З їх точки зору так.А от охоронець не розуміє що його роль- загинути. Звісно загине не той що бере гроші, а той хто воює за мізерну частку цих грошей.
13.11.2025 10:50 Ответить
Ваші пропозиції?
13.11.2025 10:50 Ответить
Всім замерзнути взимку, під бодрі обіцянки перемоги.
13.11.2025 10:52 Ответить
А якщо не "валяти дурника"? Хочете в Стамбул з'їздити з мединським побалакати про капітуляцію? Вперед.
13.11.2025 10:57 Ответить
Так а чого ви не перемагаєте тоді , якщо це не влаштовує ? Хтось заважає потужно рознести ворога фламінгами ?
13.11.2025 11:17 Ответить
А що треба робити Європі щоб війна скінчилась ? Перестати фінансувати Україну і надавати їй зброю ?
Орбан , фіцо , піськов , лавров і всяка інша ******* - такої ж думки ,, совпаденіє - нє думаю ?
Ну в принципі вона так і дійсно - скінчиться дуже швидко . Але є ньюанс .
13.11.2025 10:54 Ответить
кацапе пішов у сраку !
13.11.2025 10:59 Ответить
KravchenkOV Igor , якщо ти ідіот то не думай що іньші теж. Війну почала рашиська ********* на чолі з *****-путиньім руками нашваберних дегенератів рабо-кацапів. Європа допомогає Україні вистояти бо сили не рівні. Кацапи тільки "сміливі" нападати на тих хто меньше разів у два-три, деграданти-дегенерати кацапські продовжують війну й ніхто окрім їх не винен що йде війна. Адекватні люди у світі це знають.
13.11.2025 11:24 Ответить
Війна - це продовження трввневих шашликів ,якщоти не ідіот то зрозуміеш.
13.11.2025 11:30 Ответить
Вы еще воюйте, года три ( потом еще столько же) и мы вам дадим "баблосы на папиросы"( можете их потихоньку разворовывать), все равно это на много дешевле чем самим воевать.
13.11.2025 10:41 Ответить
Прикиньте сидіти без грошей в холодній хаті й бачити, як міндічі тягають долари. А бачити це саме, коли і в хаті тепло, і пенсії-зарплати платяться - зовсім інші відчуття. Так що все це тримається виключно на європейських грошах.
13.11.2025 10:42 Ответить
Європейські гроші виключно для війни. А баласт у вигляді пенсіонерів має вищезнути.
13.11.2025 10:47 Ответить
ООО!"Міндичам " приготуватись!!!
13.11.2025 10:48 Ответить
Лише разом можна відправити кремлівського диявола та його орків до пекла! А коли оркостан розвалиться, прийде кінець і орбану і фіццо і всім іншим потворам у світі.
13.11.2025 11:26 Ответить
 
 