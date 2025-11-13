ЕС предоставляет Украине новый транш в 6 млрд евро из доходов замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Украина получит 6 миллиардов евро от Европейского Союза из доходов замороженных активов России. Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры и стабилизацию энергосистемы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", - отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, Евросоюз уже сегодня выделит почти 6 млрд евро в рамках кредита ERA и фонда поддержки Украины.

"Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины - экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. И мы защитим критически важную инфраструктуру. Эта зима определит будущее войны", - добавила фон дер Ляйен.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

