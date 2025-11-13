Репарационный кредит - самый эффективный способ поддержки Украины, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди трех вариантов покрытия финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах наиболее перспективным является механизм репарационного займа на основе замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я приветствую очень четкое обязательство Европейского Совета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года", - подчеркнула фон дер Ляйен, добавив, что помощь будет предоставлена в любом случае, а главным вопросом остается выбор механизма финансирования.

Варианты финансирования

Президент Еврокомиссии отметила, что в настоящее время рассматриваются три варианта:

использование бюджетного пространства для привлечения средств на рынках капитала; межправительственное соглашение, по которому государства-члены будут самостоятельно привлекать капитал; репарационный заем - то есть изъятие денежных остатков из замороженных российских активов и передача их Украине в виде займа, который Киев вернет только после уплаты репараций Россией.

"Это самый эффективный способ поддержки обороны Украины и ее экономики. И самый четкий способ дать России понять, что время не на их стороне", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС предоставляет Украине новый транш в 6 млрд евро из доходов замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не останется один на один с зимой, - фон дер Ляйен пообещала, что ЕС предоставит энергетическую помощь