Репарационный кредит Украине - лучший вариант поддержки без дополнительного фискального давления на бюджеты ЕС, - Домбровскис
Использование наличностных остатков замороженных российских активов для репарационного займа Украине является единственным способом избежать дополнительной нагрузки на бюджеты стран ЕС в 2026-2027 годах.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, министры финансов стран-членов выразили "широкую поддержку продолжению работы Европейской комиссии над репарационным кредитом", признав его наиболее целесообразным механизмом для быстрого покрытия финансового дефицита Украины без дополнительного фискального давления на бюджеты ЕС.
"Имело место широкое признание того, что этот вариант является наиболее целесообразным средством быстрого преодоления дефицита финансирования Украины без дополнительного существенного фискального бремени для государств-членов", - сказал Домбровскис.
Альтернативы "репарационному кредиту"
Еврокомиссар уточнил, что рассматриваются и альтернативы - например, финансирование займа за счет новых заимствований ЕС или предоставление Украине грантов. Однако такие решения повлекут за собой значительные прямые расходы для государств-членов.
"Мы находимся под давлением времени и должны двигаться вперед конструктивно и в рамках сотрудничества", - подчеркнул Домбровскис, добавив, что официальный документ с вариантами финансирования будет представлен в ближайшее время.
Министр экономики Дании Стефани Лозе, которая председательствует в Совете ЕС, поддержала позицию Еврокомиссии, назвав репарационный кредит "лучшим и самым реалистичным вариантом".
Це прямо озвучує Єврокомісія й Домбровскіс: підтримка має базуватися на іммобілізованих (заморожених) активах російського центробанку, а Україна відшкодовує цю позику лише з майбутніх репарацій, а не зі свого бюджету.
Тобто логіка така:
- ЄС бере гроші в борг на ринку (випускає облігації, або через спецфонд / SPV).
- Ці гроші дають Україні як «репараційну позику».
- Погашення цієї позики відбувається з репарацій, які має заплатити РФ (або з конфіскованих активів РФ, якщо буде знайдено легальний механізм).