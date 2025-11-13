РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11828 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Репарации из России
290 5

Репарационный кредит Украине - лучший вариант поддержки без дополнительного фискального давления на бюджеты ЕС, - Домбровскис

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис

Использование наличностных остатков замороженных российских активов для репарационного займа Украине является единственным способом избежать дополнительной нагрузки на бюджеты стран ЕС в 2026-2027 годах.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, министры финансов стран-членов выразили "широкую поддержку продолжению работы Европейской комиссии над репарационным кредитом", признав его наиболее целесообразным механизмом для быстрого покрытия финансового дефицита Украины без дополнительного фискального давления на бюджеты ЕС.

"Имело место широкое признание того, что этот вариант является наиболее целесообразным средством быстрого преодоления дефицита финансирования Украины без дополнительного существенного фискального бремени для государств-членов", - сказал Домбровскис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Репарационный кредит - самый эффективный способ поддержки Украины, - фон дер Ляйен

Альтернативы "репарационному кредиту"

Еврокомиссар уточнил, что рассматриваются и альтернативы - например, финансирование займа за счет новых заимствований ЕС или предоставление Украине грантов. Однако такие решения повлекут за собой значительные прямые расходы для государств-членов.

"Мы находимся под давлением времени и должны двигаться вперед конструктивно и в рамках сотрудничества", - подчеркнул Домбровскис, добавив, что официальный документ с вариантами финансирования будет представлен в ближайшее время.

Министр экономики Дании Стефани Лозе, которая председательствует в Совете ЕС, поддержала позицию Еврокомиссии, назвав репарационный кредит "лучшим и самым реалистичным вариантом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

Автор: 

Домбровскис Валдис (84) репарации (43)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тупін опять всєх переіграл? Догрався до репарацій на рашу)
расєянє - думайте мозком (якщо він є)
показать весь комментарий
13.11.2025 17:50 Ответить
Саме так. Переграв. Почитай попередню статтю. . Репарації доведеться повернути.
показать весь комментарий
13.11.2025 18:33 Ответить
На щастя ви і тупін помиляєтесь, основна ідея даної позики: Україна повертає позику тільки в тому разі, якщо Росія заплатить репарації.
Це прямо озвучує Єврокомісія й Домбровскіс: підтримка має базуватися на іммобілізованих (заморожених) активах російського центробанку, а Україна відшкодовує цю позику лише з майбутніх репарацій, а не зі свого бюджету.
Тобто логіка така:
- ЄС бере гроші в борг на ринку (випускає облігації, або через спецфонд / SPV).
- Ці гроші дають Україні як «репараційну позику».
- Погашення цієї позики відбувається з репарацій, які має заплатити РФ (або з конфіскованих активів РФ, якщо буде знайдено легальний механізм).
показать весь комментарий
13.11.2025 19:01 Ответить
Не буде ніякої репараційної позики за рахунок заморожених російських активів і Бельгія про це вже давно заявила.
показать весь комментарий
13.11.2025 18:18 Ответить
дуреньдумкою багатіє. не розвіюйте їх фантазії
показать весь комментарий
13.11.2025 19:06 Ответить
 
 