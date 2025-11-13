Репараційна позика Україні - найкращий варіант підтримки без додаткового фіскального тиску на бюджети ЄС, - Домбровскіс

Використання готівкових залишків заморожених російських активів для репараційної позики Україні є єдиним способом уникнути додаткового навантаження на бюджети країн ЄС у 2026-2027 роках.

Про це заявив комісар ЄС із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, міністри фінансів країн-членів висловили "широку підтримку продовженню роботи Європейської комісії над репараційною позикою", визнавши її найдоцільнішим механізмом для швидкого покриття фінансового дефіциту України без додаткового фіскального тиску на бюджети ЄС.

"Мало місце широке визнання того, що цей варіант є найбільш доцільним засобом швидкого подолання дефіциту фінансування України без додаткового суттєвого фіскального тягаря для держав-членів", - сказав Домбровскіс.

Альтернативи "репараційній позиці"

Єврокомісар уточнив, що розглядаються й альтернативи - наприклад, фінансування позики за рахунок нових запозичень ЄС або надання Україні грантів. Проте такі рішення спричинять значні прямі витрати для держав-членів.

"Ми перебуваємо під тиском часу і повинні рухатися вперед конструктивно та в межах співпраці", - наголосив Домбровскіс, додавши, що офіційний документ із варіантами фінансування буде представлено найближчим часом.

Міністерка економіки Данії Стефані Лозе, яка головує в Раді ЄС, підтримала позицію Єврокомісії, назвавши репараційну позику "найкращою та найреалістичнішою опцією".

тупін опять всєх переіграл? Догрався до репарацій на рашу)
расєянє - думайте мозком (якщо він є)
13.11.2025 17:50 Відповісти
Саме так. Переграв. Почитай попередню статтю. . Репарації доведеться повернути.
13.11.2025 18:33 Відповісти
На щастя ви і тупін помиляєтесь, основна ідея даної позики: Україна повертає позику тільки в тому разі, якщо Росія заплатить репарації.
Це прямо озвучує Єврокомісія й Домбровскіс: підтримка має базуватися на іммобілізованих (заморожених) активах російського центробанку, а Україна відшкодовує цю позику лише з майбутніх репарацій, а не зі свого бюджету.
Тобто логіка така:
- ЄС бере гроші в борг на ринку (випускає облігації, або через спецфонд / SPV).
- Ці гроші дають Україні як «репараційну позику».
- Погашення цієї позики відбувається з репарацій, які має заплатити РФ (або з конфіскованих активів РФ, якщо буде знайдено легальний механізм).
13.11.2025 19:01 Відповісти
Саме про це я і написав: репарації від рашки доведеться повернути.
13.11.2025 19:14 Відповісти
Так, з репарацій, які нам виплатить рашка, тобто не з бюджету. А якщо не виплатить, то і повертати нічого не треба.
13.11.2025 19:17 Відповісти
Не буде ніякої репараційної позики за рахунок заморожених російських активів і Бельгія про це вже давно заявила.
13.11.2025 18:18 Відповісти
дуреньдумкою багатіє. не розвіюйте їх фантазії
13.11.2025 19:06 Відповісти
 
 