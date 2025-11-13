Репараційна позика Україні - найкращий варіант підтримки без додаткового фіскального тиску на бюджети ЄС, - Домбровскіс

Використання готівкових залишків заморожених російських активів для репараційної позики Україні є єдиним способом уникнути додаткового навантаження на бюджети країн ЄС у 2026-2027 роках.

Про це заявив комісар ЄС із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, міністри фінансів країн-членів висловили "широку підтримку продовженню роботи Європейської комісії над репараційною позикою", визнавши її найдоцільнішим механізмом для швидкого покриття фінансового дефіциту України без додаткового фіскального тиску на бюджети ЄС.

"Мало місце широке визнання того, що цей варіант є найбільш доцільним засобом швидкого подолання дефіциту фінансування України без додаткового суттєвого фіскального тягаря для держав-членів", - сказав Домбровскіс.

Альтернативи "репараційній позиці"

Єврокомісар уточнив, що розглядаються й альтернативи - наприклад, фінансування позики за рахунок нових запозичень ЄС або надання Україні грантів. Проте такі рішення спричинять значні прямі витрати для держав-членів.

"Ми перебуваємо під тиском часу і повинні рухатися вперед конструктивно та в межах співпраці", - наголосив Домбровскіс, додавши, що офіційний документ із варіантами фінансування буде представлено найближчим часом.

Міністерка економіки Данії Стефані Лозе, яка головує в Раді ЄС, підтримала позицію Єврокомісії, назвавши репараційну позику "найкращою та найреалістичнішою опцією".

