Російські активи у ЄС залишаться недоторканними, але їх використають для нових кредитів Україні, – фон дер Ляєн

Євросоюз не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму виступі на засіданні Європейського парламенту у середу вранці.

"Нам потрібно терміново працювати над новим рішенням для фінансування воєнних зусиль України на основі іммобілізованих російських активів. Завдяки залишкам готівки, пов'язаним з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи залишаться недоторканними", – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно.

Водночас фон дер Ляєн припустила, що Україна поверне такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.

Як повідомлялося, Україна послідовно вимагає конфіскації заморожених російських активів. Однак країни ЄС поки що вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених активів РФ, але вони залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй завдані війною збитки.

Наприкінці лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас визнала, щосеред держав Євросоюзу немає одностайної підтримки конфіскації заморожених російських активів. За даними ЗМІ, проти конфіскації російських активів зокрема виступають Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

Водночас Франція та Німеччина обговорюють нову схему використання заморожених активів РФ для допомоги України. Йдеться про можливість використання цих активів у якості гарантії за новими кредитами для України.

При цьому президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші". А голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний говорив, Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Дональду Трампу спрямувати $300 млрд заморожених російських активів на закупівлю американської зброї. Тоді він не розповів, як на цю пропозицію відреагував Трамп.