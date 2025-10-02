Путін погрожує відібрати західні активи у випадку передачі російських резервів для України, – Bloomberg

Росія може націоналізувати та швидко продати активи, що належать іноземним компаніям, у відповідь на будь-які кроки Європи у напрямку стягнення заморожених російських активів за кордоном.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до російського уряду.

За його словами, російський диктатор Путін 30 вересня підписав указ, що дозволяє прискорений продаж державних активів за спеціальною процедурою. Указ має на меті пришвидшити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних.

Якщо Європейський Союз почне конфісковувати російські активи, РФ може відповісти "симетричними заходами", додав співрозмовника агентства.

Новий указ Путіна з'явився у той час, як лідери ЄС на зустрічі в Данії обговорюють план надання Україні так званих "репараційних позик" на суму 140 мільярдів євро ($164 млрд), з використанням заморожених активів РФ після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа припинила допомогу Україні.

ЄС запропонував план, який не означатиме конфіскацію активів, а претензії Росії, якщо вони виникнуть у майбутньому, будуть гарантовані. Однак Москва отримає кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше назвав цей план ЄС щодо "незаконним захопленням російської власності, крадіжкою".

Сотні західних компаній у різних секторах, від банківської справи до виробництва споживчих товарів, досі працюють у Росії, включно з UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc та Mondelez International Inc. Досі Росія утримувалася від націоналізації активів, що належать міжнародним корпораціям. Деякі з них Путін передавав у тимчасове управління, змушуючи власників продавати їх наближеним до Кремля покупцям з великими знижками.

Що відомо про використання заморожених коштів РФ

Як повідомлялося, наприкінці вересня Німеччина підтримала нову ідею Єврокомісії використати заморожені російські кошти для надання безвідсоткової "репараційної позики" України.

За даними Reuters, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.