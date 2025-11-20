Будь-які мирні переговори щодо України мають включати Київ, - Будріс

Будь-які мирні переговори щодо війни в Україні повинні відбуватися лише за участі Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Коментуючи повідомлення про те, що США і Росія нібито готують нову пропозицію щодо припинення війни, Будріс наголосив на необхідності залучення України. "Українці мають сісти за стіл [переговорів], вони мають погодитися на це. А я не чув, щоб їх залучили. Якщо щось стосується Європи, то ми є Європою, і ми маємо обговорювати те, що стосується нашої безпеки", - сказав він.

Дипломат також підкреслив, що питання безпеки Європи мають обговорюватися за участі європейських держав.

Будріс зауважив, що Європа вже взяла на себе значну частину підтримки України. "Ми показали, що беремо на себе цей тягар. Якщо на цьому етапі [угода] є реальною, ми будемо співпрацювати", - додав він.

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Литовський міністр також підкреслив, що навіть після перемир’я підтримка України не зменшиться. "Деякі помилково вважають, що після досягнення перемир'я підтримка зменшиться. Ні, вона збільшиться. Литва зобов'язалася підтримувати Україну протягом 10 років", - зазначив Будріс.

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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