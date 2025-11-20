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Новини Мирний план США
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Будь-які мирні переговори щодо України мають включати Київ, - Будріс

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс

Будь-які мирні переговори щодо війни в Україні повинні відбуватися лише за участі Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Коментуючи повідомлення про те, що США і Росія нібито готують нову пропозицію щодо припинення війни, Будріс наголосив на необхідності залучення України. "Українці мають сісти за стіл [переговорів], вони мають погодитися на це. А я не чув, щоб їх залучили. Якщо щось стосується Європи, то ми є Європою, і ми маємо обговорювати те, що стосується нашої безпеки", - сказав він.

Дипломат також підкреслив, що питання безпеки Європи мають обговорюватися за участі європейських держав.

Будріс зауважив, що Європа вже взяла на себе значну частину підтримки України. "Ми показали, що беремо на себе цей тягар. Якщо на цьому етапі [угода] є реальною, ми будемо співпрацювати", - додав він.

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Литовський міністр також підкреслив, що навіть після перемир’я підтримка України не зменшиться. "Деякі помилково вважають, що після досягнення перемир'я підтримка зменшиться. Ні, вона збільшиться. Литва зобов'язалася підтримувати Україну протягом 10 років", - зазначив Будріс.

Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Не нужны сегодня никакие переговоры, надо довести ******** чтобы они молили о переговорах, при чём молили стоя на коленях...
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20.11.2025 15:13 Відповісти
Що, ти зробив, щоб це зробити.
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20.11.2025 15:15 Відповісти
Як що він зробив? Не бачиш? Він виліз і заскиглив як той самий Будріс.
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20.11.2025 15:34 Відповісти
Судя по тому как вдруг возбудилась европейские говорящие головы, таки что-то готовят.
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20.11.2025 16:33 Відповісти
 
 