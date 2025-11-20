УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13825 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США Мирний план
24 223 204

Зеленський домовився із США про "агресивний графік підписання" мирного плану, - Axios

зеленський

За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами співрозмовника Axios, Зеленський у четвер зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який передав йому проєкт "мирного плану", підготовленого адміністрацією Трампа.

Американський посадовець додав, що Зеленський і Дрісколл "домовилися про агресивний графік підписання".

Видання також вказує, що для американського міністра доручення обговорити "мирний план" в Україні стало несподіванкою, оскільки делегація на чолі з ним мала попередньо зосередитись на військовій співпраці Києва та Вашингтона.

За словами іншого американського посадовця, з яким поспілкувався Axios, Білий дім попросив Дрісколла допомогти "розпочати переговори" із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа і державного секретаря Марко Рубіо.

Також читайте: Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

Читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Що передувало?

Також читайте: Рубіо у п’ятницю обговорить мирний план щодо України з європейськими чиновниками, - Wall Street Journal

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) США (26673)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
це українцям треба пакувати, бо тут життя уже не буде
показати весь коментар
20.11.2025 20:41 Відповісти
+60
агресивно-патужний план капітуляції
показати весь коментар
20.11.2025 20:39 Відповісти
+55
Він зробив все щоб ми були на межі капітуляції. Підпише будь який папірець через свої афери. Це ж американці піймали на гарячому. Він тепер мусить себе рятувати. А всі українці йому ПОХ, он нам нічєго нє должєн.
показати весь коментар
20.11.2025 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Тут хтось пише, що все. треба речі пакувати., життя не буде. Це мабуть ті, що в 2019 році віякали: Далой барігу, лучше паржом, а єслі новий нє панравітся, ми єго смєтьом. Ну що , смєтатєлі, тепер речі пакуєте, а смєтать коли будете?
показати весь коментар
21.11.2025 09:10 Відповісти
зепотвора готова до усього аби прикрити своє з миндичем крадівництво
показати весь коментар
21.11.2025 10:08 Відповісти
Потужний капітулянт вже готовий здати країну?
показати весь коментар
21.11.2025 15:21 Відповісти
Агресивний віслюк, це патужно
показати весь коментар
21.11.2025 15:33 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 