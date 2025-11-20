Зеленський домовився із США про "агресивний графік підписання" мирного плану, - Axios

За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами співрозмовника Axios, Зеленський у четвер зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який передав йому проєкт "мирного плану", підготовленого адміністрацією Трампа.

Американський посадовець додав, що Зеленський і Дрісколл "домовилися про агресивний графік підписання".

Видання також вказує, що для американського міністра доручення обговорити "мирний план" в Україні стало несподіванкою, оскільки делегація на чолі з ним мала попередньо зосередитись на військовій співпраці Києва та Вашингтона.

За словами іншого американського посадовця, з яким поспілкувався Axios, Білий дім попросив Дрісколла допомогти "розпочати переговори" із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа і державного секретаря Марко Рубіо.

Також читайте: Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

Читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

Також читайте: Рубіо у п’ятницю обговорить мирний план щодо України з європейськими чиновниками, - Wall Street Journal