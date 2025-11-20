Рубіо у п’ятницю обговорить мирний план щодо України з європейськими чиновниками, - Wall Street Journal
Оскільки європейські офіційні особи не були поінформовані про мирний план США щодо України, держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю має намір обговорити з ними це питання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це віданню The Wall Street Journal повідомили джерела.
"Європейські офіційні особи стверджують, що не були залучені до розробки плану і поки що не були проінформовані про американську пропозицію. Держсекретар США в п'ятницю обговорить цю тему з високопоставленими європейськими офіційними особами у сфері національної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що європейські дипломати розраховують під час контактів з американською стороною поділитися своїми побоюваннями щодо пропонованого плану врегулювання.
Зеленський отримав план миру від Трампа
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
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В інші варианти не вірю.
Е яскравий приклад , як Кучму зробили ізгоєм із-за тих радарів в Іран ( яких потім не знайшли) - але душок залишився.
НЕ ВІРЮ ЩО РАША СИДИЛА І ЧЕКАЛА ЯКОГОСЬ ПОЗОРУ ВІД ЗЕ . Це не в манерах раши- вона це організувала. ТОТО ТУТ І МИРНИЙ ПЛАН ЯКРАЗ ПОДКАТИВ
Де ви такі дурні беретеся.
Це було зрозуміло відразу...
Віддали країну воровитим фіглярам
Плач Україно.....
Чи ви, мадам щось проспали?
Це все одна зграя грабіжників України на чолі з найвеличнішим.
З самого початку вони почали нищити Україну, починаючи з Кварталу та Оману
Ні на кого тепер перекладати
Ага, тому Зеленський відмовився звільняти Єрмака Це якийсь трешак, чим думає автор коментаря?
:
кілька хвилин тому пітун заявив, що: "всі цілі , кхє-кхє, будуть , кхє-кхє ..." . Тобто, пітун ложив свого члена у трампівського рота.
Ніякі плани, навіть такі принизливі для Україні, пуйлові не треба. Він хоче знищити Україну. Він просто розводить трампа, щоб відкласти санкції, ось і весь фокус