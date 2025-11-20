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Новини Мирний план США
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Рубіо у п’ятницю обговорить мирний план щодо України з європейськими чиновниками, - Wall Street Journal

Рубіо обговорить мирний план з європейськими чиновниками

Оскільки європейські офіційні особи не були поінформовані про мирний план США щодо України, держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю має намір обговорити з ними це питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це віданню The Wall Street Journal повідомили джерела.

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"Європейські офіційні особи стверджують, що не були залучені до розробки плану і поки що не були проінформовані про американську пропозицію. Держсекретар США в п'ятницю обговорить цю тему з високопоставленими європейськими офіційними особами у сфері національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що європейські дипломати розраховують під час контактів з американською стороною поділитися своїми побоюваннями щодо пропонованого плану врегулювання.

Також читайте: Трамп хоче миру та економічного співробітництва між Україною та Росією, - Венс

Зеленський отримав план миру від Трампа

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

Читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Що передувало?

Автор: 

Європа (2493) США (26673) Рубіо Марко (442)
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Топ коментарі
+5
******** кагал Білого дому вирішив довести свій наказ до європейських гоїв.
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20.11.2025 20:16 Відповісти
+5
.Зе давно став нерукопожатим!Про що може говорити тупий нарк?Скандал це шанс скинути ішака і врятувати Україну.Це зовсім не на руку кацапам.Далі все залежить від мудрого наріту.Про корупцію штати знали і говорили.
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20.11.2025 20:28 Відповісти
+5
лузер-невдаха, як і його шеф.

кілька хвилин тому пітун заявив, що: "всі цілі , кхє-кхє, будуть , кхє-кхє ..." . Тобто, пітун ложив свого члена у трампівського рота.

Ніякі плани, навіть такі принизливі для Україні, пуйлові не треба. Він хоче знищити Україну. Він просто розводить трампа, щоб відкласти санкції, ось і весь фокус
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20.11.2025 20:34 Відповісти
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******** кагал Білого дому вирішив довести свій наказ до європейських гоїв.
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20.11.2025 20:16 Відповісти
Від гоїв,про яких ти говориш,залежить Україна.Бот тупорилий
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20.11.2025 20:33 Відповісти
А гои зависят от Трампа. Такая вот комбинация да.
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20.11.2025 22:30 Відповісти
Доведе до відома ліберастам. 🤢
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20.11.2025 20:18 Відповісти
Говорили , що в осені війна закінчиться. Мабуть агенти фсб ( Деркач, миронюк, галущенко, миндич, Ермак) готували корупційний скандал , щоб ЗЕ став нерукопожатим
В інші варианти не вірю.
Е яскравий приклад , як Кучму зробили ізгоєм із-за тих радарів в Іран ( яких потім не знайшли) - але душок залишився.
НЕ ВІРЮ ЩО РАША СИДИЛА І ЧЕКАЛА ЯКОГОСЬ ПОЗОРУ ВІД ЗЕ . Це не в манерах раши- вона це організувала. ТОТО ТУТ І МИРНИЙ ПЛАН ЯКРАЗ ПОДКАТИВ
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20.11.2025 20:21 Відповісти
Ага, корупції не існуе.....
Де ви такі дурні беретеся.
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20.11.2025 20:24 Відповісти
.Зе давно став нерукопожатим!Про що може говорити тупий нарк?Скандал це шанс скинути ішака і врятувати Україну.Це зовсім не на руку кацапам.Далі все залежить від мудрого наріту.Про корупцію штати знали і говорили.
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20.11.2025 20:28 Відповісти
ЗЄ изначальный позор Украины, который устроил " мудрий" нарід на виборах у своїй країні
Це було зрозуміло відразу...
Віддали країну воровитим фіглярам
Плач Україно.....
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20.11.2025 20:57 Відповісти
Так що Міндіч не був усі роки другом ЗЄ і соратником по Кварталу, а Єрмак його правою рукою???
Чи ви, мадам щось проспали?
Це все одна зграя грабіжників України на чолі з найвеличнішим.
З самого початку вони почали нищити Україну, починаючи з Кварталу та Оману
Ні на кого тепер перекладати
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20.11.2025 21:14 Відповісти
Sophia-Maria Duglass #550966 пише: "...агенти фсб(......Ермак) готували корупційний скандал , щоб ЗЕ став нерукопожатим. В інші варианти не вірю."
Ага, тому Зеленський відмовився звільняти Єрмака Це якийсь трешак, чим думає автор коментаря?

:
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20.11.2025 22:13 Відповісти
а когда нам покажут ? нам же тут жить как бы, а не европейцам и особенно американцам
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20.11.2025 20:28 Відповісти
Після корупційного скандалу гітлерюгенд Трампа вирішив добити Україну.
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20.11.2025 20:32 Відповісти
лузер-невдаха, як і його шеф.

кілька хвилин тому пітун заявив, що: "всі цілі , кхє-кхє, будуть , кхє-кхє ..." . Тобто, пітун ложив свого члена у трампівського рота.

Ніякі плани, навіть такі принизливі для Україні, пуйлові не треба. Він хоче знищити Україну. Він просто розводить трампа, щоб відкласти санкції, ось і весь фокус
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20.11.2025 20:34 Відповісти
Це що, поставити перед фактом?
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20.11.2025 20:43 Відповісти
Им он наверное предложит вывести американские войска с Европы с концами. Немцам уже предложили взять шефство нат европейским НАТО. Бюргеры в ****.
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20.11.2025 22:33 Відповісти
Если Зеленский пойдет еще и на капитуляцию после скандала с коррупцией, то я даже не представляю, что может случиться. У людей нервы и так на пределе, особенно у военных. Осталось только их предать
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20.11.2025 23:46 Відповісти
 
 