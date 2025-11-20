Рубіо у п’ятницю обговорить мирний план щодо України з європейськими чиновниками, - Wall Street Journal

Оскільки європейські офіційні особи не були поінформовані про мирний план США щодо України, держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю має намір обговорити з ними це питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це віданню The Wall Street Journal повідомили джерела.

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"Європейські офіційні особи стверджують, що не були залучені до розробки плану і поки що не були проінформовані про американську пропозицію. Держсекретар США в п'ятницю обговорить цю тему з високопоставленими європейськими офіційними особами у сфері національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що європейські дипломати розраховують під час контактів з американською стороною поділитися своїми побоюваннями щодо пропонованого плану врегулювання.

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Зеленський отримав план миру від Трампа

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

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Що передувало?