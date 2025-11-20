Рубио в пятницу обсудит мирный план по Украине с европейскими чиновниками, - Wall Street Journal
Поскольку европейские официальные лица не были проинформированы о мирном плане США в отношении Украины, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу намерен обсудить с ними этот вопрос.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники.
"Европейские официальные лица утверждают, что не были привлечены к разработке плана и пока не были проинформированы об американском предложении. Госсекретарь США в пятницу обсудит эту тему с высокопоставленными европейскими официальными лицами в сфере национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что европейские дипломаты рассчитывают во время контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.
Зеленский получил план мира от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В інші варианти не вірю.
Е яскравий приклад , як Кучму зробили ізгоєм із-за тих радарів в Іран ( яких потім не знайшли) - але душок залишився.
НЕ ВІРЮ ЩО РАША СИДИЛА І ЧЕКАЛА ЯКОГОСЬ ПОЗОРУ ВІД ЗЕ . Це не в манерах раши- вона це організувала. ТОТО ТУТ І МИРНИЙ ПЛАН ЯКРАЗ ПОДКАТИВ
Де ви такі дурні беретеся.
Чермандер
Реєстрація: 31.08.2025
Це було зрозуміло відразу...
Віддали країну воровитим фіглярам
Плач Україно.....
Чи ви, мадам щось проспали?
Це все одна зграя грабіжників України на чолі з найвеличнішим.
З самого початку вони почали нищити Україну, починаючи з Кварталу та Оману
Ні на кого тепер перекладати
кілька хвилин тому пітун заявив, що: "всі цілі , кхє-кхє, будуть , кхє-кхє ..." . Тобто, пітун ложив свого члена у трампівського рота.
Ніякі плани, навіть такі принизливі для Україні, пуйлові не треба. Він хоче знищити Україну. Він просто розводить трампа, щоб відкласти санкції, ось і весь фокус