Рубио в пятницу обсудит мирный план по Украине с европейскими чиновниками, - Wall Street Journal

Поскольку европейские официальные лица не были проинформированы о мирном плане США в отношении Украины, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу намерен обсудить с ними этот вопрос.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники.

"Европейские официальные лица утверждают, что не были привлечены к разработке плана и пока не были проинформированы об американском предложении. Госсекретарь США в пятницу обсудит эту тему с высокопоставленными европейскими официальными лицами в сфере национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что европейские дипломаты рассчитывают во время контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.

Зеленский получил план мира от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Что предшествовало?