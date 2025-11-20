Трамп хочет мира и экономического сотрудничества между Украиной и Россией, - Венс

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась, а страны возобновили торговлю и туризм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Венс. По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей, а не убивают друг друга".

Трамп хочет возвращения к мирным отношениям

Американский вице-президент отметил, что Трамп - это "жесткий человек, который не склонен к насилию".

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?"

Джей Ди Венс также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.

Зеленский получил план мира от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Он обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира".

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

