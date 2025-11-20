РУС
Трамп хочет мира и экономического сотрудничества между Украиной и Россией, - Венс

Венс: Трамп поддерживает прекращение войны и развитие туризма между странами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась, а страны возобновили торговлю и туризм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Венс. По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей, а не убивают друг друга".

Трамп хочет возвращения к мирным отношениям

Американский вице-президент отметил, что Трамп - это "жесткий человек, который не склонен к насилию".

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?"

Джей Ди Венс также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.

Зеленский получил план мира от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Он обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира".

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Что предшествовало?

россия (98078) Украина (45212) Трамп Дональд (7089) война в Украине (6903) Джей Ди Вэнс (158)
Топ комментарии
+33
РФ уже відспівробітничала по Тернополю 7 ракет і це лише по одному місту.

БІльше 150 постраждалих, матері бачили як живцем горять їх діти.

А взагалі я надіюсь і венс і трамп повторять шлях Кірка бо всім цим мрязям туди і місце
20.11.2025 19:53 Ответить
+23
Їбанько...
20.11.2025 19:52 Ответить
+23
Це американський варіант Мю́нхенської уго́ди 1938 ро́ку.
20.11.2025 19:54 Ответить
Ну чому? От Ви б не хотіли, щоб як у раю, на одній поляні паслися вівці, вовки, тигри...? Хоча стоп! Індуїсти протестуватимуть! Це ж оці стада вовків, очолюваних баранами жерли б травуууу!!! яка теж за буьдійськими віруваннями жива і давили б різну дрібнину - мурах, жуків, блощиць... Але ж хотіти можна все! Особливо нанюхавшись всякої гидоти! От лише навіть попри дивні мрії ніхто не намагаєтьмя пасти вовків з вівцями в одному загоні. Тому очевидно, що Венс або ідіот, або таки щось вживає.
20.11.2025 20:08 Ответить
Він просто Ї-БАНЬ-КО.
20.11.2025 20:10 Ответить
він не їбанько. Він добре і довго підготовлений куратор трампа від кгб
20.11.2025 20:11 Ответить
хочу, але, головна умова, вони всі повинні спочатку здохнути
20.11.2025 21:11 Ответить
😊 Якщо дотримуватися Св'ятого Писання, то потрапити до Раю можна після Другого Пришестя, коли мертві встануть на Страшний Суд і успішно відбудуть його. Там же стверджується, що муки безсмертя, особливо у пеклі, до кінця часів (навіть богослови не можуть пояснити цей термвн, бо людський розум не здатний осягнути його) смерть, як тлін, прає і зникнення свідомості буде за щастя. 😊 А якщо просто припустити, що уе справді є? Тут цим вурдалакам заздрити взагалі нема причини. Навіть якщо пекла ще нема, ьо хотілося б, щоб спецяально для них, для пуцина, сталіна, гітлєра аоно таки будо створене і щоб перебуваючи там, влни просили смерті, але смерть про них забула. Трохи гудно, плутано, але потягнуло на схоластику і теософію.
20.11.2025 21:26 Ответить
посилати всіх цих трампів та венсів подалі !!!!!!!!!!!

НЕ критична залежність України від США наразі у Петріотах та розвідданих, які можуть компенсувати європейські союзники.
з самими трампами та венсами скоро американці самі розберуться, бо ці курви зливають Україну, ("досягнення миру") щоб прикрити себе від списків епштейна.

всіх корупціонерів-зрадників в тюрму !!!!
починаючи від міндичів-галушкіних до ........ !!!!

.
20.11.2025 21:13 Ответить
Ну насчет туризма у нас уже даже кандидатура министра есть готовая. Роберт Бровди. У него с разного рода туристами что к нам приезжают - давно работа налажена.
показать весь комментарий
РФ уже відспівробітничала по Тернополю 7 ракет і це лише по одному місту.

БІльше 150 постраждалих, матері бачили як живцем горять їх діти.

А взагалі я надіюсь і венс і трамп повторять шлях Кірка бо всім цим мрязям туди і місце
20.11.2025 19:53 Ответить
Якби Тромб був президентом у 1943 він би у Стамбулі зібрав Императора Хірохіто, Гітлера, Черчіля і Рузвельта. І помирив би всіх. Навіщо бомбардувати Дрезден, Гамбург, Хіросиму і Нагасакі. Навіщо вбивати один одного. Чому б їм не почати вести торгівлю, подорожувати між всіма країнами, брати участь у якомусь культурному обміні? ©
Треба купити Тромбу машину часу і відправити за руськьім карабльом.
20.11.2025 20:39 Ответить
Та всі і так знають що він дебіл. Навіщо ще раз нагадувати?
показать весь комментарий
мир та економічне співробітництво між Україною та Росією може бути лише ... між автоматними чергами
показать весь комментарий
Це американський варіант Мю́нхенської уго́ди 1938 ро́ку.
показать весь комментарий
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку
 - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
20.11.2025 19:56 Ответить
20.11.2025 21:31 Ответить
❗️ Основні пункти «мирного плану» США, який сьогодні передали президенту Зеленському

Вранці The Telegraph писав з посиланням на джерела:

▪️ РФ контролює Донецьку та Луганську області, при цьому територія юридично залишається за Україною. Москва буде платити за їх оренду;

▪️ Україна повинна вдвічі скоротити армію, відмовитися від далекобійної зброї і не розміщувати на своїй території іноземні війська;

▪️ Російська мова і церква отримують офіційний статус на окупованих територіях;

▪️ Україна отримує «гарантії безпеки» від США і Європи.

План також вимагає зняти санкції з Росії і зупинити розслідування російських військових злочинів, пише Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/zelenskiy-pressured-to-accept-peace-plan-us-drafted-with-russia).
20.11.2025 19:55 Ответить
🤬 Прискорений термін підписання мирного плану погодили Зеленський та представник армії США сьогодні, - Axios (https://www.axios.com/2025/11/20/trump-ukraine-plan-zelensky-driscoll-meeting)

▪️ Під час переговорів з Дрісколлом Зеленський був більш поступливим, бо «рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим».
▪️ Адміністрація Трампа запевнила Україну та ЄС, що їхні позиції будуть враховані.
▪️ Американський чиновник заявив, що «якщо людям не подобаються певні частини плану, ми спробуємо знайти компроміс».
▪️ План дійсно включає обмеження чисельності та можливостей ЗСУ.
20.11.2025 19:57 Ответить
20.11.2025 19:58 Ответить
тому що НЕ можна запихнути НЕзапихуєме

путін згодиться на оренду !!!!!!!!!!!! (не асвабаждєніє) Бамбаса ?

оренда передбачає певний термін, наприклад, Гонконг, якщо не помиляюсь 99 р. і т.д.
путін проголосить на красной площаді:

"рассєянінє !!! ціною вашої крові ми орендували Бамбас !!!"
але скоро ми його повернемо бєндеровцам.....

смішно !!!!

цей ідіотський план-вітькова-дмітрієва призначений щоб звинуватити Україну в відмові від мирних перемовин
НЕ більше того

.
20.11.2025 21:24 Ответить
Людям вже не подобаються скорочення ЗСУ і відмову від далекобійної зброї.

Тому що кацапи скорочувати свою армію і відмовлятися від далекобійної зброї не збираються.

Інші пункти ще так сяк можна крутити.
20.11.2025 20:04 Ответить
Американський чиновник заявив, що «якщо людям не подобаються певні частини плану, ми спробуємо знайти компроміс».
20.11.2025 20:09 Ответить
Я помітив це найбільше не подобається закордонним патріотам, котрі вже 3+ роки ніяк не доїдуть до України, щоб долучитись до армії.
20.11.2025 20:28 Ответить
Зате дуже подобаються усциклянтам твого штибу. Бо ви скоти готові на все, навіть на те що здати своїх співгромадян в рабство ***** і залишити країну беззахисною.
20.11.2025 21:14 Ответить
- РФ контролює Донецьку та Луганську області, при цьому територія юридично залишається за Україною. Москва буде платити за їх оренду; - 10 млрд $ в рік за кожну область;
- Україна повинна вдвічі скоротити армію, відмовитися від далекобійної зброї і не розміщувати на своїй території іноземні війська; - армію можна скоротити вдвічі, але чисельність охоронних фірм - десь мільона два разом с танками, гаубицями та системами залпового вогню, також є чисельна тер-оборона, поліція на гвинтокрилах та винищувачах і таке інше, але ж це не армія, тому обмеження чисельності не мають; далекобійної зброї вона ніколи не мала, тому і обмежувати нічого, а те, що щось десь вибухає в московії, то це питання до них, останній пункт - це виведення російських вояків за межи країни, бо вони теж "іноземні війська";
- Російська мова і церква отримують офіційний статус на окупованих територіях; - вони теж будуть сплачувати аренду?
- Україна отримує «гарантії безпеки» від США і Європи - тількі якщо вони будуть ракетно-ядерні.
20.11.2025 20:12 Ответить
брєдітє...

жодного з цих пунктів рашка дотримуватись не буде, не кажучи про повну неприйнятність їх для України.

хочете здати в рабство Громадян України в неокупованій частині Донбасу ?

.
20.11.2025 21:28 Ответить
Слідом за росіцським воєним кораблем, зі своїм мирним планом! 🤬
20.11.2025 19:55 Ответить
Мені цікаво, він справді дебіл, чи лише прикидається?
20.11.2025 19:56 Ответить
нагадай тупому за рояль. знову адин нарот?... дистрофія мозку. який нахрін туризм в рашу? хіба ядерний...
20.11.2025 19:57 Ответить
Іпанько, і ще один іпанько - його босс...
20.11.2025 19:58 Ответить
Ну "тіпа" маньяк хотів вас забити, а сусід після пропонує, що ви з маньяком товаришували.
20.11.2025 19:59 Ответить
Ще б ,,вєчьной люпві і счастія,, нам з кацапами побажав, гнида.
20.11.2025 19:59 Ответить
Трамп хоче миру та економічного співробітництва між Україною та Росією, - Венс ЗА РАХУНОК КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ...???ЩОБ ТИ, РИЖА КУРВО ЗГОРІЛА БЕЗ ВОГНЮ...
20.11.2025 19:59 Ответить
Капітализм піде на будь який злочин щоб отримати 300% прибутку.
20.11.2025 20:32 Ответить
вони всі *******.
20.11.2025 20:01 Ответить
Ідіот.
20.11.2025 20:01 Ответить
Хвора тварина повзе нах...до "Біббі".
20.11.2025 20:02 Ответить
такий молодий а вже такий ********
20.11.2025 20:03 Ответить
Сам зрозумів, що ляпнув?
20.11.2025 20:03 Ответить
США хочуть російські рідкоземи і їм насрати на українців, на те, що зараз відбувається тут і що буде далі. План демократів по революції в росії не спрацював, тепер США задобрюють кацапів як можуть
20.11.2025 20:04 Ответить
торгівля, культурний обмін, туризм з росією звучить як насмішка. То ж тепер треба подумати, як буває, коли сподіватися на тих, хто за прекрасним океаном. Говорили, що жабу треба варити довго, ми думали, що то про путіна, але схоже, що США байдуже, хто тією жабою буде.
20.11.2025 20:36 Ответить
Прирівняв агресора до жертви.
Про первопричину війни нічого не сказав. Хто перший напав, хто хоче знищити Україну та українців.
Боїться казати правду, щоб не образити пуйла.
Відповідь на такий маразм одна.
Пішов ти нах... Венс разом зі своїм пуйлом та Трампом.
20.11.2025 20:04 Ответить
Особливої уваги вартує пропозиція "культурного обміну"
20.11.2025 20:29 Ответить
Кокошник с блохами нам не нужен
20.11.2025 20:49 Ответить
Яке ***** економічне співробітництво з кацапнею?! Після того шо натворили кацапи років 100 не буде ніяких відносин!
20.11.2025 20:05 Ответить
У нас олигархи есть, которые мечтают вернуться к торговле с Россией. Они по этой причине и были против Порошенка. Они все быстренько начнут снова торговать, как только Россия откроет им рынок.
20.11.2025 20:10 Ответить
Це робиться дуже просто. На рівні ВР прийняти постанову чи закон який забороняє це робити. А вумному наріду треба спочатку думати перш ніж голосувати за тих чи інших депудятлів. Це в ідеалі було б.
20.11.2025 20:15 Ответить
Я думаю Венс говорит об этом и что он там встречался с этими ребятами, которые ныли как они мечтают снова дружить с Россией. На своих каналах и у нас сказать они это боятся, но в частных беседах нет.
20.11.2025 20:18 Ответить
Україна хоче що б Венс їбатєль диванів і Трам *****-***** пішли *****
20.11.2025 20:10 Ответить
все вірно!!!!!!
після міжнародного суду та визначення репарацій, україна буде отримувати всі надра бувшої кацапії в необхідній кількості в потрібний час!
чи, хтось тут проти такої співпраці?
20.11.2025 20:10 Ответить
А вбитих українців ТРАМП поверне ? А розстріляних військовополонених ? А зґвалтованих дітей ?
ТИ ІДІОТ ВЕНС .
20.11.2025 20:11 Ответить
Ні! Після цього світ повинен про все забути та почати торгувати з вбивцями, приймати їх у себе та робити вигляд, що нічого не було... Такий цей рудй бовдур та його палата № 6...
20.11.2025 20:38 Ответить
Ще Корл Маркс писав- Капітализм піде на будь який злочин щоб отримати 300% прибутку.
20.11.2025 20:11 Ответить
А хто більші злочинці - капіталісти, чи комуністи?
20.11.2025 20:35 Ответить
комуністи це -капіталісти невдахи.
20.11.2025 20:36 Ответить
Зрозумів. Ти за рабовласницький устрій...ну може за феодалізм...
20.11.2025 20:39 Ответить
Я за скандинавську модель соціального устрію, типу який збудували у Норвегіі.
20.11.2025 20:48 Ответить
Трумп, та іди ж ти нах! Як ти ж вже дістав всих, мразота!
20.11.2025 20:12 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
20.11.2025 20:12 Ответить
20.11.2025 20:13 Ответить
Є таке передчуття, що зараз Зеленський з Єрмаком та Ко. будуть готуватись підписати капітуляцію України. У них "рило в пуху", тому будуть готові підписати що завгодно, тільки щоб спасти свої шкури.
20.11.2025 20:13 Ответить
І відключення світла как нєльзя кстаті...тіпа нада дагаварівацца...
20.11.2025 20:37 Ответить
Таке може сказати тільки ІДІОТ.
20.11.2025 20:15 Ответить
таке може сказати тільки кончена мерзота!
20.11.2025 20:29 Ответить
спочатку назовіть параметри миру з урахуванням норм міжнародного права.
20.11.2025 20:17 Ответить
Норми міжнародного права більше не існують. Нажаль. Світ зайшов знову у середновіччя тільки з більш потужною зброєю.
20.11.2025 20:24 Ответить
Про ці норми, в останній час, майже не згадують
20.11.2025 20:34 Ответить
А ще не забувайте, що ця ЗеКомпанія цілком можливо відпрацьовує завдання кураторів ФСБ після Оману. Тоді взагалі нічого доброго не чекайте.
20.11.2025 20:18 Ответить
Це ще з 2010 запущено.
20.11.2025 20:40 Ответить
Потерпеть этих ватных дэганов осталось меньше года, в историческом масштабе это почти ничего.
20.11.2025 20:20 Ответить
А типу після нового року щось зміниться?
20.11.2025 20:30 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
20.11.2025 20:22 Ответить
нах*й
20.11.2025 20:26 Ответить
"...а країни відновили торгівлю і туризм." "план" трампа - це цинічне садистичне знущання над Україною та українцями".
тож після того, як жінку жорстоко згвалтували з особливим цинізмом, вбили її дітей та чоловіка, поселилися в її домі вона має цілуватися і любитися з гвалтівником??? це такий план у трампа?!
20.11.2025 20:27 Ответить
Мені особливо цікаво про "далекобійну зброю".
Вся далекобійна зброя України це дрони які зроблені з громадянської одномістної авіації.
Іх виробництво легко поновити майже завжди.
20.11.2025 20:28 Ответить
******** нет покоя .
20.11.2025 20:28 Ответить
************,рашка отхватила кусок,убила тысячи мирных,а просто он хочет быть для всех хорошим.Ублюдки маразматические.Два педофила решили торговать,а клоун хочет мародерить.Где здесь справедливый мир?
20.11.2025 20:29 Ответить
Я одного не почув у цих пропозиціях - які гарантії??? Знов будапештський меморандум? Мене просто вбиває, що цей рудий бовдур має надію, що *****, або *****стан навіть без ***** на цьому зупиниться і стане паїнькою, не отримавши конкретних звіздюлєй! Там взагалі є якась контора, що прораховує наступні події і наслідки від скоєного??? Чи її ці дебіли просто не чують?!
20.11.2025 20:30 Ответить
Ну щоб війна припинилась, то це добре, але щоб щось відновити з росією, то це повний маразм. Нічого в нас не буде спільного з руськими, мабуть років зо 300, нехай вони всі виздихають і щоб вони здихали в компанії з китайцям. І точно тепер не будемо довіряти Європі і америці
20.11.2025 20:30 Ответить
Дивно, чому Рузвельт не шукав миру та співробітництва з Третім Рейхом
20.11.2025 20:33 Ответить
А я хочу бути королевою краси.
20.11.2025 20:34 Ответить
потрібно всім нам якось протриматися 3 роки не знаю як але потрібно
20.11.2025 20:34 Ответить
Завіряння і гарантії сша не варті паперу на якому підписані.
Доведено дією раніших гарантій.
20.11.2025 20:36 Ответить
Дайте йому скумбрії по 8 грн. щоб вдавило!
20.11.2025 20:41 Ответить
Я таки перепрошую, та кому саме скумбрію давати?
20.11.2025 20:49 Ответить
Коли ти вже здохнеш, криворотий! Як же ти всіх нас (і не тільки українців) задовбав...
20.11.2025 20:43 Ответить
Співпрацювати з терористами і вбивцями? На це тільки гондон Трампушко здатний...
20.11.2025 20:45 Ответить
Погано, що політики світового рівня не знають історії. Якби вони знали, як московити заморили голодом до 17 мільйонів українців, як вони знищили мільйони "червоним" терором, як знищували УПА та інше, то вони б і руки не подали кацапським представникам на всіх рівнях.
20.11.2025 21:02 Ответить
Прочитав коментарі, усіх хто обурений, але, я хочу задати до Вас, хто з Вас мобілізований, і дійсно бачив реальну війну, не кажучи про те, що в ній брав участь?
20.11.2025 21:08 Ответить
Дивне запитання від (Annbrew ) коментуючого,який навіть своє ім'я ховає під псевдонімом...Може,звісно,"секретний агент" чи "тайний фізик"...Як кажуть - хто питає?? Ти чий будеш?
20.11.2025 21:28 Ответить
Цей 'вареник' - ідіот як і вся їхня команда.
20.11.2025 21:42 Ответить
Вкрай йо@нуте своріння.
20.11.2025 21:47 Ответить
 
 