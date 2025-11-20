Трамп хочет мира и экономического сотрудничества между Украиной и Россией, - Венс
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась, а страны возобновили торговлю и туризм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Венс. По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей, а не убивают друг друга".
Трамп хочет возвращения к мирным отношениям
Американский вице-президент отметил, что Трамп - это "жесткий человек, который не склонен к насилию".
"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?"
Джей Ди Венс также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.
Зеленский получил план мира от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Он обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.
"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.
Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира".
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бритва окама в поміч
спочатку - вмерти
НЕ критична залежність України від США наразі у Петріотах та розвідданих, які можуть компенсувати європейські союзники.
з самими трампами та венсами скоро американці самі розберуться, бо ці курви зливають Україну, ("досягнення миру") щоб прикрити себе від списків епштейна.
всіх корупціонерів-зрадників в тюрму !!!!
починаючи від міндичів-галушкіних до ........ !!!!
.
БІльше 150 постраждалих, матері бачили як живцем горять їх діти.
А взагалі я надіюсь і венс і трамп повторять шлях Кірка бо всім цим мрязям туди і місце
Треба купити Тромбу машину часу і відправити за руськьім карабльом.
- угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.
Основний зміст угоди:
Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.
Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.
Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.
У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.
Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
Вранці The Telegraph писав з посиланням на джерела:
▪️ РФ контролює Донецьку та Луганську області, при цьому територія юридично залишається за Україною. Москва буде платити за їх оренду;
▪️ Україна повинна вдвічі скоротити армію, відмовитися від далекобійної зброї і не розміщувати на своїй території іноземні війська;
▪️ Російська мова і церква отримують офіційний статус на окупованих територіях;
▪️ Україна отримує «гарантії безпеки» від США і Європи.
План також вимагає зняти санкції з Росії і зупинити розслідування російських військових злочинів, пише Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/zelenskiy-pressured-to-accept-peace-plan-us-drafted-with-russia).
▪️ Під час переговорів з Дрісколлом Зеленський був більш поступливим, бо «рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим».
▪️ Адміністрація Трампа запевнила Україну та ЄС, що їхні позиції будуть враховані.
▪️ Американський чиновник заявив, що «якщо людям не подобаються певні частини плану, ми спробуємо знайти компроміс».
▪️ План дійсно включає обмеження чисельності та можливостей ЗСУ.
путін згодиться на оренду !!!!!!!!!!!! (не асвабаждєніє) Бамбаса ?
оренда передбачає певний термін, наприклад, Гонконг, якщо не помиляюсь 99 р. і т.д.
путін проголосить на красной площаді:
"рассєянінє !!! ціною вашої крові ми орендували Бамбас !!!"
але скоро ми його повернемо бєндеровцам.....
смішно !!!!
цей ідіотський план-вітькова-дмітрієва призначений щоб звинуватити Україну в відмові від мирних перемовин
НЕ більше того
.
Тому що кацапи скорочувати свою армію і відмовлятися від далекобійної зброї не збираються.
Інші пункти ще так сяк можна крутити.
- Україна повинна вдвічі скоротити армію, відмовитися від далекобійної зброї і не розміщувати на своїй території іноземні війська; - армію можна скоротити вдвічі, але чисельність охоронних фірм - десь мільона два разом с танками, гаубицями та системами залпового вогню, також є чисельна тер-оборона, поліція на гвинтокрилах та винищувачах і таке інше, але ж це не армія, тому обмеження чисельності не мають; далекобійної зброї вона ніколи не мала, тому і обмежувати нічого, а те, що щось десь вибухає в московії, то це питання до них, останній пункт - це виведення російських вояків за межи країни, бо вони теж "іноземні війська";
- Російська мова і церква отримують офіційний статус на окупованих територіях; - вони теж будуть сплачувати аренду?
- Україна отримує «гарантії безпеки» від США і Європи - тількі якщо вони будуть ракетно-ядерні.
жодного з цих пунктів рашка дотримуватись не буде, не кажучи про повну неприйнятність їх для України.
хочете здати в рабство Громадян України в неокупованій частині Донбасу ?
.
Про первопричину війни нічого не сказав. Хто перший напав, хто хоче знищити Україну та українців.
Боїться казати правду, щоб не образити пуйла.
Відповідь на такий маразм одна.
Пішов ти нах... Венс разом зі своїм пуйлом та Трампом.
після міжнародного суду та визначення репарацій, україна буде отримувати всі надра бувшої кацапії в необхідній кількості в потрібний час!
чи, хтось тут проти такої співпраці?
ТИ ІДІОТ ВЕНС .
тож після того, як жінку жорстоко згвалтували з особливим цинізмом, вбили її дітей та чоловіка, поселилися в її домі вона має цілуватися і любитися з гвалтівником??? це такий план у трампа?!
Вся далекобійна зброя України це дрони які зроблені з громадянської одномістної авіації.
Іх виробництво легко поновити майже завжди.
Доведено дією раніших гарантій.