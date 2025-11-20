Песков о "мирном плане" США: Ничего нового к обсуждаемому на Аляске добавить не можем
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков высказался по поводу "мирного плана" США по окончанию войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже (на Аляске), мы не можем. Каких-либо нововведений в данном случае у нас нет", – сказал Песков.
Что известно о "мирном плане Трампа"?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді можемо запропонувать одну "Д" - ДЕРУСИФІКАЦІЯ