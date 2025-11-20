Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков высказался по поводу "мирного плана" США по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже (на Аляске), мы не можем. Каких-либо нововведений в данном случае у нас нет", – сказал Песков.

Читайте также: Виткофф случайно написал, что "мирный план" СМИ получили от "К", - вероятно речь идет о Дмитриеве

Что известно о "мирном плане Трампа"?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана

Читайте: Сенаторы США узнали о "мирном плане Трампа" из СМИ

Что предшествовало?