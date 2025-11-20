РУС
Песков о "мирном плане" США: Ничего нового к обсуждаемому на Аляске добавить не можем

Песков о мирном плане США

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков высказался по поводу "мирного плана" США по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже (на Аляске), мы не можем. Каких-либо нововведений в данном случае у нас нет", – сказал Песков.

Что известно о "мирном плане Трампа"?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана

Что предшествовало?

Автор: 

Песков Дмитрий (2035) США (28298)
А не пішов би цей гребаний йоршик разом з кремлівським ******, трампоном і його адміністрацією на йух. Віддайте лядь прикордоння США, мексикосам, уроди.
20.11.2025 16:33 Ответить
"у тєбя ус отклєілся"
20.11.2025 16:33 Ответить
Два "Д"?
Тоді можемо запропонувать одну "Д" - ДЕРУСИФІКАЦІЯ
20.11.2025 17:35 Ответить
 
 