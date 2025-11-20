Пєсков про "мирний план" США: Нічого нового до обговорюваного на Алясці додати не можемо

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловився стосовно "мирного плану" США щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі (на Алясці), ми не можемо. Будь-яких новацій у даному випадку у нас немає", – сказав Пєсков.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

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Що передувало?