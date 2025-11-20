Трамп хоче миру та економічного співробітництва між Україною та Росією, - Венс

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне, аби війна між Україною та Росією припинилася, а країни відновили торгівлю і туризм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Америки Джей Ді Венс. За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею, а не вбивають один одного".

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Трамп хоче повернення до мирних відносин

Американський віцепрезидент зазначив, що Трамп - це "жорстка людина, яка не схильна до насильства".

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"

Джей Ді Венс також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

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Зеленський отримав план миру від Трампа

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Він окреслив принципові основи, які важливі для України, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - ідеться у повідомленні ОП.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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