УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13825 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
7 031 125

Трамп хоче миру та економічного співробітництва між Україною та Росією, - Венс

Венс: Трамп підтримує припинення війни і розвиток туризму між країнами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне, аби війна між Україною та Росією припинилася, а країни відновили торгівлю і туризм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Америки Джей Ді Венс. За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею, а не вбивають один одного".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп хоче повернення до мирних відносин

Американський віцепрезидент зазначив, що Трамп - це "жорстка людина, яка не схильна до насильства".

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"

Джей Ді Венс також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

Також читайте: Глава МЗС Чехії застерігає від "мюнхенської змови" щодо України: Нічого про Україну без України

Зеленський отримав план миру від Трампа 

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Він окреслив принципові основи, які важливі для України, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - ідеться у повідомленні ОП.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".

Читайте також: Пєсков про "мирний план" США: Нічого нового до обговорюваного на Алясці додати не можемо

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

Читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Що передувало?

Читайте: Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, - Буданов

Автор: 

росія (70276) Україна (7331) Трамп Дональд (8901) війна в Україні (8451) Джей Ді Венс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
РФ уже відспівробітничала по Тернополю 7 ракет і це лише по одному місту.

БІльше 150 постраждалих, матері бачили як живцем горять їх діти.

А взагалі я надіюсь і венс і трамп повторять шлях Кірка бо всім цим мрязям туди і місце
показати весь коментар
20.11.2025 19:53 Відповісти
+33
Їбанько...
показати весь коментар
20.11.2025 19:52 Відповісти
+29
Це американський варіант Мю́нхенської уго́ди 1938 ро́ку.
показати весь коментар
20.11.2025 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Де, я ховаю своє ім'я і прізвище, під псевдонімом, мене багато чого не подобається з 24 лютого 2022 року, але зараз, треба вибирати з 2 зол.
показати весь коментар
20.11.2025 21:56 Відповісти
Цей 'вареник' - ідіот як і вся їхня команда.
показати весь коментар
20.11.2025 21:42 Відповісти
Вкрай йо@нуте своріння.
показати весь коментар
20.11.2025 21:47 Відповісти
Це умови для України, а що виконує рашенфашистська орда?? Де конкретні пункти?? Де про вивід рашенфашистів з території України?? Де про репарації? Де про полонених??.. і т.д.
показати весь коментар
20.11.2025 22:08 Відповісти
Казковий довбойоб!!! Співробітництво з ким??? Маю надію що цього не станеться кілька століть!!!
показати весь коментар
20.11.2025 22:08 Відповісти
Правопедофілів в США скоро почнуть сажати в буцегарню. Кращє починай приглядати житло в Ростові.
показати весь коментар
20.11.2025 22:14 Відповісти
Які ж ви ідіоти…
показати весь коментар
20.11.2025 22:22 Відповісти
Пусть занимается миром и экономическим сотрудничеством между Израилем и сектором Газа
показати весь коментар
20.11.2025 22:28 Відповісти
перші кроки до громадянської війни в Україні
показати весь коментар
20.11.2025 22:34 Відповісти
Кто с кем воевать будет. АП с НАБУ? Или министерство энергетики с минтрансом?
показати весь коментар
20.11.2025 22:38 Відповісти
Сорос проти христіян.
показати весь коментар
20.11.2025 22:55 Відповісти
Евреям он предлагал совершить культурный обмен с палестинцами?)
показати весь коментар
20.11.2025 22:34 Відповісти
педопдр хто буде міняти КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ ?
показати весь коментар
20.11.2025 22:37 Відповісти
ІДІ..ОТ!
показати весь коментар
20.11.2025 22:57 Відповісти
дурачек какойта. какой туризм и торговля может быть с чикатилами?!
показати весь коментар
20.11.2025 23:03 Відповісти
взаимный туризм. точьняк! устроить кацапам, убийцам мирных жителей в Буче и других местах Украины, повторную экскурсию, так сказать по "местам боевой славы" ...
показати весь коментар
20.11.2025 23:07 Відповісти
Жиди продали Україну ...
показати весь коментар
20.11.2025 23:32 Відповісти
в даному випадку піндоси
показати весь коментар
21.11.2025 01:49 Відповісти
Руда собака не може чогось хотіти. Він говорить і робить те,що йому наказує кацапостан.
показати весь коментар
21.11.2025 00:18 Відповісти
Трамп хоче грошей та слави.
показати весь коментар
21.11.2025 00:38 Відповісти
Иуды. В 14м в фейсбуке на странице меркель провели акцию в комментариях: украинцы массово комментировали все посты на официальной странице текстом "Фрау Риббентроп" в ответ на ее пропутинские настроения. Старожилы Цензора помнят. В сегодняшних реалиях неплохо было бы прокомментировать мирный план иуд трампов, венсов, рубио и всей остальной шушеры подобным образом. Как минимум, это бы привело к альтернативной оценке деятельности этих наперсточников и большему пониманию ситуации американским обществом
показати весь коментар
21.11.2025 00:52 Відповісти
багато було оптимістів щодо Трампочк. який нібито почав чморити Кремль і був дуже сердитий на свого хозяїна хкуйла з Кремля....Ну ось відповідь тим Вангам...те саме що і було в Овальному кабінеті, тільки костюмчик тут вже ні при чому.. день Подяки ..бачите... у трампухи.. - тільки спробуйте не прийняти наш Мюнженський...Тьфу Мирний план який мої гноми катали з Дмітрієвим... Які ж поступки Кремля??? ЗАЕС працюватиме на окупанті на жертву?? Це ж пистецьь.. Але в Кремлі є інший план на це - Як тільки активні дії зупиняться , вони мобільно переключать ЗАЕС до своє ліні..То кажете індичка..дивися Венс, щоб та індичка вам не була пересолена... Торгувати і їздити в гості мають українці з гвалтівниками і вбивцями діток українських.. скотина Венсік..
показати весь коментар
21.11.2025 02:26 Відповісти
Епштейн навіть з Того Світу керує найвпливовішими людьми світу
показати весь коментар
21.11.2025 06:08 Відповісти
Сер Чемберлен також щиро бажав миру в Європі, розквіту торгівлі і був за все хороше проти всього поганого. Треба було тільки віддати Гітлеру Донбас..ой пробачте, віддати Судети.
показати весь коментар
21.11.2025 07:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 