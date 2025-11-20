РУС
9 371 113

Зеленский договорился с США об "агрессивном графике подписания" мирного плана, - Axios

зеленський

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам собеседника Axios, Зеленский в четверг встретился с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который передал ему проект "мирного плана", подготовленного администрацией Трампа.

Американский чиновник добавил, что Зеленский и Дрисколл "договорились об агрессивном графике подписания".

Издание также указывает, что для американского министра поручение обсудить "мирный план" в Украине стало неожиданностью, поскольку делегация во главе с ним должна была предварительно сосредоточиться на военном сотрудничестве Киева и Вашингтона.

По словам другого американского чиновника, с которым пообщался Axios, Белый дом попросил Дрисколла помочь "начать переговоры" с Зеленским от имени посланника США Стива Уиткоффа и государственного секретаря Марко Рубио.

Читайте также: Зеленский получил от США проект мирного плана

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте: Сенаторы США узнали о мирном плане Трампа из СМИ

Что предшествовало?

Читайте также: Рубио в пятницу обсудит мирный план по Украине с европейскими чиновниками, - Wall Street Journal

Автор: 

Зеленский Владимир (22650) США (28298)
Топ комментарии
+38
це українцям треба пакувати, бо тут життя уже не буде
показать весь комментарий
20.11.2025 20:41 Ответить
+35
Він зробив все щоб ми були на межі капітуляції. Підпише будь який папірець через свої афери. Це ж американці піймали на гарячому. Він тепер мусить себе рятувати. А всі українці йому ПОХ, он нам нічєго нє должєн.
показать весь комментарий
20.11.2025 20:39 Ответить
+31
агресивно-патужний план капітуляції
показать весь комментарий
20.11.2025 20:39 Ответить
Ну шо там,коментатори сміялися з фантазій трампа і накуй його посилали?Кажись лідору нації і незламному поужному трампа хвантазії норм зайшли
показать весь комментарий
20.11.2025 21:11 Ответить
Не панікувати. Цей серіал довгий.Один одного водять за носа.Трамп труситься від справи Епштейна, тому почав панічно тиснути на Зеленського. Треба ж показати свій вплив. Відвернути увагу і совєршить подвіг. Обрав слабшого, якого й так бʼють. План просто бздюрний і це розуміють європейці і ми.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:11 Ответить
Зеленський завжди може звалити у Ізраїль. Це нам особо нікуди тікати.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:33 Ответить
Яке воно президент воно нелох
показать весь комментарий
20.11.2025 21:36 Ответить
Бред якийсь.Якщо і є витік,то тільки зі сторони рашен *********.Це означає що це "хотєлки" мордора
показать весь комментарий
20.11.2025 21:39 Ответить
ну це лиш у цій державі сзч дістає 5 років. а хто вкрав міліарди дістає 30 міліонів застави.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:39 Ответить
Що агресивно здасть території, а решта - Новий Ізраїль, твою мать!Не хочу ні читать, ні дивиться цей новітній 'мюнхенський зговор', розроблений Москвою і впихнутий в пусту голову ********* на нобелі бабника Трумпа.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:40 Ответить
ой як хочеться помилитися ...шо🤡 зеленський прийшов в президенти ,тому шо іді* т ...але здається такі козачок ,засланець ,
показать весь комментарий
20.11.2025 21:42 Ответить
Яке скорочення армії? Який статус державної рос. язику? Це буде останній крок до знищення України, всієї без виключення, дуже швидко нас роззбрєних русня доб'є, і улюблений привід рашистів теж буде, защита русскоязичного насиления.Навіщо тоді було чотири роки війни і знищення мільйонів Українців, заради чого? треба було підписувати капітуляцію ще одразу в Стамбулі, якщо воно це підпише то не пройде і пів року як тут буде русский мир,з гулагами і геноцидом, чи хтось вірить в якійсь там гарантії безпеки від трампа?
показать весь комментарий
20.11.2025 21:43 Ответить
******, не газуй.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:44 Ответить
Дожали потужного....
показать весь комментарий
20.11.2025 21:44 Ответить
Воно це зробить на зло українцям , бо ненавидить нас .
показать весь комментарий
20.11.2025 21:44 Ответить
Готовність Зеленського слідувати рашистському плану капітуляції України, який так активно просуває Тромб, означає лише одне: в НАБУ (читай у американців) є вбивчий компромат, пов'язаний з корупцією не лише щодо найближчого оточення президента України, а і на нього особисто.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:46 Ответить
