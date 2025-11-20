Зеленский договорился с США об "агрессивном графике подписания" мирного плана, - Axios

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам собеседника Axios, Зеленский в четверг встретился с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который передал ему проект "мирного плана", подготовленного администрацией Трампа.

Американский чиновник добавил, что Зеленский и Дрисколл "договорились об агрессивном графике подписания".

Издание также указывает, что для американского министра поручение обсудить "мирный план" в Украине стало неожиданностью, поскольку делегация во главе с ним должна была предварительно сосредоточиться на военном сотрудничестве Киева и Вашингтона.

По словам другого американского чиновника, с которым пообщался Axios, Белый дом попросил Дрисколла помочь "начать переговоры" с Зеленским от имени посланника США Стива Уиткоффа и государственного секретаря Марко Рубио.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

