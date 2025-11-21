США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада, - FT

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американська сторона очікує від України швидшого просування переговорного процесу.

Як пише Financial Times, у Вашингтоні хочуть отримати проєкт угоди про завершення війни вже до Дня подяки, який для США є орієнтиром у плануванні подальших кроків, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вікно можливостей"

За інформацією FT, Сполучені Штати розраховують, що після 27 листопада Вашингтон запропонує мирний план Трампа російській стороні.

У виданні зазначають, що Білий дім прагне завершити процедуру вже на початку грудня, вважаючи цей проміжок часу "вікном можливостей" для політичної ініціативи, яка може вплинути на подальший розвиток ситуації.

"США очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві", – йдеться в матеріалі FT.

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Україна працює над корегуванням плату Трампа

За даними журналістів, українській стороні прямо дають зрозуміти, що потрібно активніше просувати переговорні механізми. У публікації наголошується, що США створюють істотний тиск, оскільки хочуть отримати від України форму документа, яку можна буде адаптувати для передачі росіянам.

Водночас українські структури готують власні пропозиції, враховуючи ініціативи, пов’язані з підходом команди Трампа до майбутнього врегулювання. Зараз у Києві аналізують можливі варіанти документа та працюють над коригуваннями, які мають відобразити ключові інтереси України.

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У фокусі українських пропозицій:

збереження суверенітету;

безпекові гарантії;

чітке визначення умов миру;

механізми контролю за виконанням угоди.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Америки Джей Ді Венс заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне, аби війна між Україною та Росією припинилася, а країни відновили торгівлю і туризм.

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"

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Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

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