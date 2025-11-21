США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада, - FT
Американська сторона очікує від України швидшого просування переговорного процесу.
Як пише Financial Times, у Вашингтоні хочуть отримати проєкт угоди про завершення війни вже до Дня подяки, який для США є орієнтиром у плануванні подальших кроків, інформує Цензор.НЕТ.
"Вікно можливостей"
За інформацією FT, Сполучені Штати розраховують, що після 27 листопада Вашингтон запропонує мирний план Трампа російській стороні.
У виданні зазначають, що Білий дім прагне завершити процедуру вже на початку грудня, вважаючи цей проміжок часу "вікном можливостей" для політичної ініціативи, яка може вплинути на подальший розвиток ситуації.
"США очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві", – йдеться в матеріалі FT.
Україна працює над корегуванням плату Трампа
За даними журналістів, українській стороні прямо дають зрозуміти, що потрібно активніше просувати переговорні механізми. У публікації наголошується, що США створюють істотний тиск, оскільки хочуть отримати від України форму документа, яку можна буде адаптувати для передачі росіянам.
Водночас українські структури готують власні пропозиції, враховуючи ініціативи, пов’язані з підходом команди Трампа до майбутнього врегулювання. Зараз у Києві аналізують можливі варіанти документа та працюють над коригуваннями, які мають відобразити ключові інтереси України.
У фокусі українських пропозицій:
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збереження суверенітету;
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безпекові гарантії;
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чітке визначення умов миру;
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механізми контролю за виконанням угоди.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент Америки Джей Ді Венс заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне, аби війна між Україною та Росією припинилася, а країни відновили торгівлю і туризм.
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"
Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.
За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.
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разом зі своєю армією і в той же день запанує мир
на землі !!
донні, пічаль !
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чи треба воно нам ?
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кретин! дешевий кретин !
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Чмо чітосне
цей "план трампа" є лише трішки підрехтовані вимоги до України на Стамбульських переговорах весни 2022 р.
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без цугундера для ЗЄлі з дьЄрмаком та рештою ЗЄльоних, НЕ буде ніякої перемоги та миру.
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН; утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї; не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників.
Хоч ви й праві в тому, що цей папірець ми підписали необачно.
Те, що зараз пропихує Трамп, схоже на повагу?
А, мабуть він змушує Україну до капітуляції, але робить це "з повагою". Он воно як...
"Так что же, по Вашему, они тоже не уважают независимость, суверенитет т границы Украины?" - ви тільки прокинулися і ще не зрозуміли, що голобородьку та його банді начхати на ці речі?
Зрозуміло, питань до вас немає. Не пропустіть черговий випуск "новин" на зе-марафоні
Про повагу до вищепереліченого якраз і був складений та підписаний БМ. Якщо ви цього не розумієте, тут я вже нічим не допоможу. Бувайте.
Ще й дякувати йому за примус до капітуляції?
По информации Financial Times, администрация Трампа ожидает, что Зеленский подпишет «план Трампа» до Дня благодарения в США, 27 ноября, после чего документ в формате «американо-украинского соглашения» будет передан Путину.
Это означает, что в ближайшие дни Украина и её европейские партнёры будут работать над дополнениями и изменениями к плану, а европейцы, очевидно, задействуют свою «тяжёлую артиллерию» - тех, кто имеет хорошие личные отношения с Трампом и может повлиять на него (Стубб, Мерц, Мелони, Стармер / король Чарльз).
Развязка наступит в декабре, когда Путину придётся принять решение - согласиться на компромисс или продолжать войну до посинения (во всех смыслах этого слова).
Претенденты на роль «миротворцев» Орбан и Лукашенко на данный момент вне игры, в отличие от Эрдогана. Также становится понятно, почему визит спецпредставителя Трампа Джона Коула в Беларусь отложен на декабрь (и нет гарантий, что он вообще состоится): сейчас Лукашенко американцам в контексте Украины не нужен, а перспективы сближения Минска и Вашингтона будут зависеть от решения Путина по поводу «плана Трампа».
Таке враження, що Трампа виховували у СРСР.
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УКРАІНСЬКІ ЛІТАКИ ЦІ ЦУКИ ПОРІЗАЛИ
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.
Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.
"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.
‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
Україна зазнає сильного тиску з вимогою швидко погодитися на мирний план, розроблений адміністрацією Трампа спільно з Москвою для завершення війни, повідомили українські посадовці.
Зараз вирішальний момент: або Європа (разом із Британією) нарешті консолідується й виступить єдиним фронтом на захист національних стратегічних інтересів України, або ми станемо свідками поступового розмивання європейської солідарності.
Поки що позиція європейських лідерів, м'яко кажучи, залишається недостатньо рішучою. Натомість американська адміністрація свідомо послаблює єдність ЄС, проводячи окремі консультації з ключовими політичними фігурами Європи - замість координованого діалогу з Брюсселем як єдиним центром.
Якщо Європа не продемонструє стратегічної автономії саме зараз, коли тиск на Київ досягає піку, то подальші поступки стануть неминучими. Одні ми не вивеземо.
Або Європа діє спільно - і діє жорстко. Або..
Сша ігнорити !!! ( Тільки не злити, бо краснов нарцис психопат, ) Просто ігнорити.
Краще зараз скоріше прибрати зюзю.... Але нажаль опозиція у ******* не має реальних штиків, які будуть згідно присяги вибивати зрадників з певних крісел...
Потужмен в роздумах
А мог-бы предложить сразу - " Украине сложить оружие за 3 дня ! " ( это было-бы полностью по плану пЛешивого ... )
Вовка випустив свого ще живого насильника - мародера України й дасть наказ розслідувати й надалі як воргорів своїх, НАБУ та САП як типу виконавців волі Кремля...
Вона як пара гнєдих, просто крокують одним узурпаторським курсом
ЙДЕ
НА
***!
Без образ
При цьому каже інтелегентові, що це у його інтересах.
Не вірте раше і американцям, одні уб'ють рідну матір, інші продадуть.
https://www.youtube.com/watch?v=BztQZsF41n0
Уступки вынужденные? Вынужденные.
Уяснили? Теперь идём дальше.
Путин хочет остановить войну? Нет.
Как он должен поступить, чтобы не дразнить при этом Трампа? Организовать в Украине массовый протест против ЛЮБЫХ уступок, чтобы как бы Украина была против мирного плана!