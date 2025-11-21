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Новини Мирний план США
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США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада, - FT

США хочуть отримати від України варіант угоди до 27 листопада
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американська сторона очікує від України швидшого просування переговорного процесу.

Як пише Financial Times, у Вашингтоні хочуть отримати проєкт угоди про завершення війни вже до Дня подяки, який для США є орієнтиром у плануванні подальших кроків, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вікно можливостей"

За інформацією FT, Сполучені Штати розраховують, що після 27 листопада Вашингтон запропонує мирний план Трампа російській стороні.

У виданні зазначають, що Білий дім прагне завершити процедуру вже на початку грудня, вважаючи цей проміжок часу "вікном можливостей" для політичної ініціативи, яка може вплинути на подальший розвиток ситуації.

"США очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві", – йдеться в матеріалі FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН прокоментували мирний план Трампа

Україна працює над корегуванням плату Трампа

За даними журналістів, українській стороні прямо дають зрозуміти, що потрібно активніше просувати переговорні механізми. У публікації наголошується, що США створюють істотний тиск, оскільки хочуть отримати від України форму документа, яку можна буде адаптувати для передачі росіянам.

Водночас українські структури готують власні пропозиції, враховуючи ініціативи, пов’язані з підходом команди Трампа до майбутнього врегулювання. Зараз у Києві аналізують можливі варіанти документа та працюють над коригуваннями, які мають відобразити ключові інтереси України.

Читайте також: Зеленський зустрівся з міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. ФОТО

У фокусі українських пропозицій:

  • збереження суверенітету;

  • безпекові гарантії;

  • чітке визначення умов миру;

  • механізми контролю за виконанням угоди.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Америки Джей Ді Венс заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне, аби війна між Україною та Росією припинилася, а країни відновили торгівлю і туризм.

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"

Також читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

Також читайте: "Слуга народу" Кривошеєв відмовився заходити на зустріч із Зеленським через вимогу здати мобільний телефон

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Трамп Дональд (8901) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+31
A Україна вимагає від США виконання Будапештського меморандуму про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
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21.11.2025 00:55 Відповісти
+26
Вже один раз підписали
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21.11.2025 01:08 Відповісти
+22
У пуйла нехай вимагають.
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21.11.2025 00:47 Відповісти
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У пуйла нехай вимагають.
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21.11.2025 00:47 Відповісти
Нехай кремлівський вибл@док забирається з українськоі землі ,
разом зі своєю армією і в той же день запанує мир
на землі !!
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21.11.2025 01:04 Відповісти
Україна НЕ святкує День Подяки

донні, пічаль !

.
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21.11.2025 02:32 Відповісти
цей американський дед-лайн для російсько-української війни зайвий раз демонструє дешеву піарність пропоноваго трампом "миру", розрахованого виключно на американську аудіторію.

чи треба воно нам ?

.
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21.11.2025 02:35 Відповісти
пішли нахрєн зі своїми хотєлками та вимогами раразом зі своїм рижим підофілом
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21.11.2025 10:06 Відповісти
А те «їхнє бачення» що вони сьогодні приперли, покласти в туалет ОПи, не читаючи, замість використаної Конституції.
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21.11.2025 00:48 Відповісти
А мені оце сподобалось: "а країни відновили торгівлю і туризм " Після всього що було кацапи будуть шастати по Хрещатику, а українцям запропонують тури до їхніх мухосранськів...
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21.11.2025 13:02 Відповісти
ага, проект і тища тон індичок.
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21.11.2025 00:50 Відповісти
у донні має бути свято на День Подяки !

кретин! дешевий кретин !

.
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21.11.2025 02:37 Відповісти
Подяка Богу за бабоси в крипті і за сотні тисяч загиблих українців. Лицемір.
Чмо чітосне
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21.11.2025 13:23 Відповісти
Виключити руки про скорочення зсу. Це навіть не обговорюється
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21.11.2025 00:50 Відповісти
утім, як і усе інше

цей "план трампа" є лише трішки підрехтовані вимоги до України на Стамбульських переговорах весни 2022 р.

.
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21.11.2025 02:39 Відповісти
Так Трамп тільки схвалив план Віткофа-Дмітрієва. Це кацапський план.
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21.11.2025 09:04 Відповісти
ЄС треба залучати, бо решта "переговірників" іп@нуті, на Україну їм пох і довіри їм нема. А Віслюка з їрмаком на цугундер при усіх розкладах без варіянтів.
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21.11.2025 00:52 Відповісти
Мрію про цей цугундер навіть більше, ніж про перемогу
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21.11.2025 01:19 Відповісти
правільно робите !

без цугундера для ЗЄлі з дьЄрмаком та рештою ЗЄльоних, НЕ буде ніякої перемоги та миру.
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21.11.2025 02:41 Відповісти
A Україна вимагає від США виконання Будапештського меморандуму про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
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21.11.2025 00:55 Відповісти
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися: поважати незалежність, суверенітет та кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН; утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї; не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників.
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21.11.2025 00:59 Відповісти
Ну і де ви там побаили хоча б слово про так звані ,,Гарантіі Безпеки? Немає іх там і не було ! І Украіну про це попереджали ! Але по дурості і недалекоглядності наших тодішніх керівників (Кравчук почав , Кучма закінчив) Украіна з щасливими очима і напиженою гордістью у 94 році проміняла свою ЯЗ на пустий папірець ! І втому що тоді трапилось винні ми самі і ніхто інший.....
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21.11.2025 05:36 Відповісти
Авжеж, "зобов'язання" це не "гарантії". Розходимося...
Хоч ви й праві в тому, що цей папірець ми підписали необачно.
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21.11.2025 08:43 Відповісти
Документи зареестровані в ООН показують, що в англійському варіанті Меморандуму йдеться про assurances тобто «запевнення» щодо безпеки України, але в українському варіанті документу, так само і в російському, сказано «гарантії безпеки».. Американці наполягли щоб основним у перемовинах був англомовний документ, його і погоджували сторони. Для американців таке формулювання було принциповим,!!! І вони честно пояснювали і попереджали чому: "Ми донесли нашу позицію дуже чітко Україні, що ми не можемо використовувати термін «гарантії» у меморандумі. Бо для американців, по суті, це означає рівень реагування, який мають країни-члени НАТО. Тобто, якщо хтось атакує країну НАТО, для захисту будуть залучені американські військові. І ми пояснили, що ,,не готові долучити військових США до захисту безпеки України". І саме головне:: Будапештський меморандум не є юридично обов'язковим договором, оскільки не пройшов ратифікацію, і мав лише політичну силу, засвідчуючи наміри підписантів. І все !!! Бо згідно з міжнародним правом, меморандуми не створюють юридичних зобов'язань, на відміну від договорів. В це важко зараз повірити, але це був реально абсолютно пустий папірець на який Украіна впроміняла свою ЯЗ......
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21.11.2025 16:13 Відповісти
Я ж і пишу, "папірець". Відповідна і його вартість...
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21.11.2025 16:41 Відповісти
Щоб шось вимагати- треба та сама ядерка. Тепер твльки сотрясати повітря
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21.11.2025 01:01 Відповісти
Какой именно пункт указанного Вами меморандума США нарушили?
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21.11.2025 08:23 Відповісти
Та будь ласка: "поважати незалежність, суверенітет та кордони України".
Те, що зараз пропихує Трамп, схоже на повагу?
А, мабуть він змушує Україну до капітуляції, але робить це "з повагою". Он воно як...
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21.11.2025 08:47 Відповісти
А какими действиями Трамп проявил неуважение? В предложенном им мирном плане есть какие-то нецензурные выражения? Мы считаем, что предложение нам такого плана - неуважение. Трамп считает, что такими действиями прекращает войну в которой Украина победить не может, тем самым спасая Украину. Тем более, вопрос о выходе на границы 1991 уже даже и наше руководство не поднимает. Так что же, по Вашему, они тоже не уважают независимость, суверенитет т границы Украины?
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21.11.2025 09:00 Відповісти
Тобто, ви вважаєте проявом поваги примус цілого народу до фактичного рабства? Це вже діагноз.
"Так что же, по Вашему, они тоже не уважают независимость, суверенитет т границы Украины?" - ви тільки прокинулися і ще не зрозуміли, що голобородьку та його банді начхати на ці речі?
Зрозуміло, питань до вас немає. Не пропустіть черговий випуск "новин" на зе-марафоні
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21.11.2025 10:15 Відповісти
А США Украину ни к чему не принуждают. Трамп же не собирается оказывать путину военную помощь. И как-то Ваших советов я не просил. Знаете, есть старая народная мудрость - не говорите мне, что делать и я не скажу Вам куда идти
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21.11.2025 11:12 Відповісти
Бачу, що ви вже "там"
Про повагу до вищепереліченого якраз і був складений та підписаний БМ. Якщо ви цього не розумієте, тут я вже нічим не допоможу. Бувайте.
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21.11.2025 13:02 Відповісти
Ярослав, Вы типичный совковый интеллигент. Дискуссия в формате "сам дурак", эмоции и ни каких фактов.
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21.11.2025 16:29 Відповісти
А що ви вважаєте "фактами", своє власне бажання? Ні, так це не працює
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21.11.2025 16:39 Відповісти
И еще. Вы утверждаете, что руководство Украины не уважаете ее, но при этом требуете уважение со стороны США
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21.11.2025 11:18 Відповісти
Кажуть рудий вміє смоктати , то хай смокче🫤
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21.11.2025 00:56 Відповісти
Рижий вимагає підписання капітуляції до дня подяки...
Ще й дякувати йому за примус до капітуляції?
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21.11.2025 00:57 Відповісти
https://t.me/Alexander_Friedman/7745 Александр Фридман:
По информации Financial Times, администрация Трампа ожидает, что Зеленский подпишет «план Трампа» до Дня благодарения в США, 27 ноября, после чего документ в формате «американо-украинского соглашения» будет передан Путину.
Это означает, что в ближайшие дни Украина и её европейские партнёры будут работать над дополнениями и изменениями к плану, а европейцы, очевидно, задействуют свою «тяжёлую артиллерию» - тех, кто имеет хорошие личные отношения с Трампом и может повлиять на него (Стубб, Мерц, Мелони, Стармер / король Чарльз).
Развязка наступит в декабре, когда Путину придётся принять решение - согласиться на компромисс или продолжать войну до посинения (во всех смыслах этого слова).
Претенденты на роль «миротворцев» Орбан и Лукашенко на данный момент вне игры, в отличие от Эрдогана. Также становится понятно, почему визит спецпредставителя Трампа Джона Коула в Беларусь отложен на декабрь (и нет гарантий, что он вообще состоится): сейчас Лукашенко американцам в контексте Украины не нужен, а перспективы сближения Минска и Вашингтона будут зависеть от решения Путина по поводу «плана Трампа».
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21.11.2025 00:59 Відповісти
цікаво ...а шо ж тоді робити Україні ,коли президент 🤡 кусок ід* ота ,та ще і залежний від усього ? ...
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21.11.2025 01:04 Відповісти
Українці будуть виступати проти будь-якої угоди, яка буде сприйнята як капітуляція Києва або більш вигідна Москві, пише Financial Times.
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21.11.2025 01:07 Відповісти
нобелівська підгорає ?
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21.11.2025 01:00 Відповісти
Тільки, якщо США підпишуть забов'язання гарантувати Україні захист, від повторної агресії Росії, на рівні захисту, - "захищати ю, як самих себе".
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21.11.2025 01:02 Відповісти
Вже один раз підписали
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21.11.2025 01:08 Відповісти
Меморандум не містив механізм виконання забов'язань, з конкретними гарантіями безпеки у вигляді наявності сил швидкого реагування, для швидкої відсічі агресії проти України. Зараз можна це врахувати і розмісти такі сили. Замінувавши все, що тільки можна по кордону з росією і створивши лінію укріплень, які дозволять стримати напад навіть за наявності армії 600 тисяч осіб. Особовий склад модна компенсувати роботизованими платформами і бпла в такому разі.
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21.11.2025 10:49 Відповісти
Дайош мирну угоду до 27-го з'їзду КПРС!
Таке враження, що Трампа виховували у СРСР.
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21.11.2025 01:05 Відповісти
цього нарциса вирощували в американській жлобинці

.
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21.11.2025 02:45 Відповісти
Ну так Украина ископаемые летом легонько отдала и вся Рада проголосовала, можно и дальше вымагать.
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21.11.2025 01:07 Відповісти
А США що зараз дають Україні? Де пєтриоти, тамагавки, ракети , літаки ?
УКРАІНСЬКІ ЛІТАКИ ЦІ ЦУКИ ПОРІЗАЛИ
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21.11.2025 01:09 Відповісти
Цей "договор" можна оскаржити як підписаний під тиском терору і законно не виконувати.
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21.11.2025 01:11 Відповісти
Де? В якому суді?
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21.11.2025 07:34 Відповісти
В міжнародному воєнному трибуналі
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21.11.2025 22:12 Відповісти
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21.11.2025 01:11 Відповісти
Будапештський договір показав, що не можна довіряти ні кацапам, ні сша. Україна має бути разом з країнами Євросоюзу, котрі у відмінну від сша, допомагають нам не дивлячись ні на що. Тільки зрадник України, може мати діло з трампом.
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21.11.2025 01:15 Відповісти
країнам європи шкода виділити 0.05 відсотків свого бюджету на допомогу україні. це саме та сума яку хочуть забрати в рашки але бояться
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21.11.2025 09:34 Відповісти
вже немає сил читати ці новини. Гаранти кляті
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21.11.2025 01:22 Відповісти
Тобто Потужні
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21.11.2025 01:31 Відповісти
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
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21.11.2025 01:23 Відповісти
https://t.me/in_factum/39792 In Factum:
Україна зазнає сильного тиску з вимогою швидко погодитися на мирний план, розроблений адміністрацією Трампа спільно з Москвою для завершення війни, повідомили українські посадовці.
Зараз вирішальний момент: або Європа (разом із Британією) нарешті консолідується й виступить єдиним фронтом на захист національних стратегічних інтересів України, або ми станемо свідками поступового розмивання європейської солідарності.
Поки що позиція європейських лідерів, м'яко кажучи, залишається недостатньо рішучою. Натомість американська адміністрація свідомо послаблює єдність ЄС, проводячи окремі консультації з ключовими політичними фігурами Європи - замість координованого діалогу з Брюсселем як єдиним центром.
Якщо Європа не продемонструє стратегічної автономії саме зараз, коли тиск на Київ досягає піку, то подальші поступки стануть неминучими. Одні ми не вивеземо.
Або Європа діє спільно - і діє жорстко. Або..
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21.11.2025 01:26 Відповісти
Все ж таки ситуація страшна, але все простіше - треба мати справу тільки з Європою !!
Сша ігнорити !!! ( Тільки не злити, бо краснов нарцис психопат, ) Просто ігнорити.
Краще зараз скоріше прибрати зюзю.... Але нажаль опозиція у ******* не має реальних штиків, які будуть згідно присяги вибивати зрадників з певних крісел...
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21.11.2025 01:29 Відповісти
Кац прєдлагаєт сдаться
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21.11.2025 03:40 Відповісти
В перекладі: рашка написала ( мабуть Оман та Стамбул-22 ) , трампусі передав, зюзік має підписати.
Потужмен в роздумах
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21.11.2025 01:26 Відповісти
А вова їм візьми й заяви - ми не з плівок Епштейна вилізли , Україна це Вам не порноактриса й не закуплена для Трмапа учасниця конкурсів краси - да БУРАТІНКА?
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21.11.2025 01:28 Відповісти
Т.е. Трампон давал ***** - 100 дней , 50 дней , 10 дней , 2 недели , а теперь решил закончить войну за наш счет и сразу за неделю ...
А мог-бы предложить сразу - " Украине сложить оружие за 3 дня ! " ( это было-бы полностью по плану пЛешивого ... )
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21.11.2025 01:40 Відповісти
Трамп може іти на #уй зі своїм московським планом, навіть якщо погодитись на половину їхніх хотелок то це буде катастрофа для України, ще раз на#уй.
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21.11.2025 01:47 Відповісти
Амєріканци усталі ат вайни!
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21.11.2025 01:55 Відповісти
До дня . подяки...нех воскресуть Епштейна...
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21.11.2025 02:05 Відповісти
вовка шо Трамп - його придавили МАГАцисти розсекретити файли Єпштейна, Цар погодився , але тут же підписав указ - розслідувати тільки сливки суспільства від демпратії...

Вовка випустив свого ще живого насильника - мародера України й дасть наказ розслідувати й надалі як воргорів своїх, НАБУ та САП як типу виконавців волі Кремля...

Вона як пара гнєдих, просто крокують одним узурпаторським курсом
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21.11.2025 02:26 Відповісти
Відправте ПРЕЗЕНТ, на день подяки, тампону та його півням, з дюжину запечених БИЧИХ ФАЛОСІВ, хай ні у чому собі не відмовляють...!!!
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21.11.2025 02:37 Відповісти
сша

ЙДЕ

НА

***!
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21.11.2025 02:56 Відповісти
Особливо прикольно це читається з вашим прапором)
Без образ
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21.11.2025 13:27 Відповісти
СРСР багато прив'язував до Жовтневої Революції. США Трампа тупо його копіює. Чому не до дня народження Трампа?
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21.11.2025 03:27 Відповісти
Скільки вам ще проектів мірних угод не вистачає???
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21.11.2025 05:56 Відповісти
Вимагають до Дня подяки (тобто до 27-го листопада)? То ублажіть Трампа, але викиньте з цього плану все, що протирічить українським національним інтересам та Конституції, або взагалі є повною маячнею, натомість додайте пункти в українській редакції (на кшталт виведення російських військ до кордонів 91-го року). А потім урочисто підпишіть цей виправлений документ під телекамери, та ще й урочисто затвердіть у ВР, і відправте назад Трампу - нехай тепер умовляє свого другана Путлера теж поставити свій підпис. Навіщо весь час підлаштовуватися під Доні, чому б самим не проявляти ініціативу та примушувати його на неї реагувати?
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21.11.2025 06:10 Відповісти
Чим будемо примушувати Трампа, потужними гундосиками?
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21.11.2025 08:55 Відповісти
Елементарною формулою: 'або так, або ніяк'. А також тим, що людям, які щоночі ризикують померти від ракети, шахеда чи КАБа, абсолютно байдуже почнеться чи не почнеться третя світова війна.
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21.11.2025 11:04 Відповісти
Біда в тому, що йому теж байдуже "за прекрасним океаном" (с)
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21.11.2025 13:00 Відповісти
США ВИМАГАЮТЬ від України....А вимагати від кацапні вимагалка не відросла? Чмирі. Покидьки. Гандони. Тьху,***.🤮
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21.11.2025 06:11 Відповісти
А перед кацапетівкою - червону доріжку...
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21.11.2025 08:56 Відповісти
Ну, тобто, миру - мир, війні - піпіська. Якось так...
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21.11.2025 06:12 Відповісти
Що би сожрать індейку разом з Україною.
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21.11.2025 06:14 Відповісти
Трамп - сволота, тільки гроші йому важливі!
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21.11.2025 06:41 Відповісти
Пашол ***** зі свою подякою гебнявий доні
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21.11.2025 07:29 Відповісти
Украина предоставила мирный план уже давно, нужно только его подписать и исполнять.
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21.11.2025 09:07 Відповісти
затиснули ишака оманського...знають скільки він вкрав та де ховає
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21.11.2025 09:28 Відповісти
Україна схожа на інтелегента, якого пограбував гопник, а тепер поліція домовляється із гопником, що ще можна відібрати у потерпілого, щоб зам'яти конфлікт.
При цьому каже інтелегентові, що це у його інтересах.
Не вірте раше і американцям, одні уб'ють рідну матір, інші продадуть.
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21.11.2025 09:51 Відповісти
хороший анализ всех 28 пунктов бредового "плана" дает Тарас Березовец:

https://www.youtube.com/watch?v=BztQZsF41n0
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21.11.2025 09:55 Відповісти
Обстоятельста херовые? Херовые.
Уступки вынужденные? Вынужденные.
Уяснили? Теперь идём дальше.
Путин хочет остановить войну? Нет.
Как он должен поступить, чтобы не дразнить при этом Трампа? Организовать в Украине массовый протест против ЛЮБЫХ уступок, чтобы как бы Украина была против мирного плана!
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21.11.2025 13:14 Відповісти
Ти бува наперсточником не ,,працював" біля вокзалу у лихих 90-х? Бо досвід як то кажуть не проп'єш.....
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21.11.2025 17:33 Відповісти
это ты к чему?
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21.11.2025 18:26 Відповісти
А до того шановний, що в тебе дуже професійно виходять маніпуляційні процеси....
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21.11.2025 19:27 Відповісти
и в чём же "манипуляция"?
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22.11.2025 13:12 Відповісти
Нехай цей негідник Венс розкаже про"культурний обмін" наприклад отому чоловіку в Тернополі, який 2 дні чекав біля зруйнованого дому, а сьогодні откопали його дружину з двома дітками по 6 років. Або тому чоловіку з Київшини, який постійно приходе на місце де була його хата і в якій загинула вся сім'я, мати, батько, дружина, донька, онука. Це просто два приклади, а таких трагедій по Україні десятки тисяч, а може сотні.
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21.11.2025 14:36 Відповісти
Всім зрозуміло що ніяких умов капітуляціі Украіни з 28 пунктів написаних у москві і представлених Трампом як його план мирних угод, ніхто підписувати не буде....Він вимагає від Украіни іі проєкт мирних угод- то немає проблем, Украіна представить свій проєкт, який звісно буде протилежним до переліку путінських хотелок...... І що? Так можна обмінюватись іми до безкінченності....Але Трамп зараз дуже поспішає....По перше насувається черговий скандал з архівами Епштейна, який реально загрожує йому зіткнутись з третім імпічментом за його політичну карьеру. По друге скоро закінчується реєстрація кандидатів на Нобелівську премію миру, а він дуууже хоче туди попасти.....По трете він не запроваджує серьозних єкономічних санкцій проти росіі тому що вони працюють довго і дають результат через рік-два. А йому потрібен результат зараз і неважливо за чий рахунок . Тому він і давить на того хто слабіший - бо так легше і швидше досягнути бажаних цілей.....А такі поняття як сила права і закону, цінності і принципи демократіі і свободи, за які увесь час боролася його краіна - його вже не цікавлять.....І до того ж будемо відверті- він такий єе ІМПЕРІАЛІСТ як і путін. Він дивиться на світ його очима, вважає що сильні краіни ділять світ і диктують своі правила і умови іншим хто слабіше, а ті іх мають виконувати....
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21.11.2025 17:28 Відповісти
 
 