Цензор.НЕТ
США требуют от Украины проект мирного соглашения ко Дню благодарения - 27 ноября, - FT

США хотят получить от Украины вариант соглашения до 27 ноября
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американская сторона ожидает от Украины более быстрого продвижения переговорного процесса.

Как пишет Financial Times, в Вашингтоне хотят получить проект соглашения о завершении войны уже ко Дню благодарения, который для США является ориентиром в планировании дальнейших шагов, информирует Цензор.НЕТ.

"Окно возможностей"

По информации FT, Соединенные Штаты рассчитывают, что после 27 ноября Вашингтон предложит мирный план Трампа российской стороне.

В издании отмечают, что Белый дом стремится завершить процедуру уже в начале декабря, считая этот промежуток времени "окном возможностей" для политической инициативы, которая может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

"США ожидают от Украины четкий вариант соглашения, который Вашингтон сможет представить Москве", – говорится в материале FT.

Украина работает над корректировкой плана Трампа

По данным журналистов, украинской стороне прямо дают понять, что нужно активнее продвигать переговорные механизмы. В публикации отмечается, что США создают существенное давление, поскольку хотят получить от Украины форму документа, которую можно будет адаптировать для передачи россиянам.

В то же время украинские структуры готовят собственные предложения, учитывая инициативы, связанные с подходом команды Трампа к будущему урегулированию. Сейчас в Киеве анализируют возможные варианты документа и работают над корректировками, которые должны отразить ключевые интересы Украины.

В фокусе украинских предложений:

  • сохранение суверенитета;

  • гарантии безопасности;

  • четкое определение условий мира;

  • механизмы контроля за выполнением соглашения.

Напомним, ранее вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась, а страны возобновили торговлю и туризм.

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?"

Он также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

Автор: 

Зеленский Владимир Трамп Дональд война в Украине
Топ комментарии
+25
A Україна вимагає від США виконання Будапештського меморандуму про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
21.11.2025 00:55 Ответить
+22
Вже один раз підписали
21.11.2025 01:08 Ответить
+17
У пуйла нехай вимагають.
21.11.2025 00:47 Ответить
У пуйла нехай вимагають.
21.11.2025 00:47 Ответить
Нехай кремлівський вибл@док забирається з українськоі землі ,
разом зі своєю армією і в той же день запанує мир
на землі !!
21.11.2025 01:04 Ответить
Україна НЕ святкує День Подяки

донні, пічаль !

.
21.11.2025 02:32 Ответить
цей американський дед-лайн для російсько-української війни зайвий раз демонструє дешеву піарність пропоноваго трампом "миру", розрахованого виключно на американську аудіторію.

чи треба воно нам ?

.
21.11.2025 02:35 Ответить
А те «їхнє бачення» що вони сьогодні приперли, покласти в туалет ОПи, не читаючи, замість використаної Конституції.
21.11.2025 00:48 Ответить
ага, проект і тища тон індичок.
21.11.2025 00:50 Ответить
у донні має бути свято на День Подяки !

кретин! дешевий кретин !

.
21.11.2025 02:37 Ответить
Виключити руки про скорочення зсу. Це навіть не обговорюється
21.11.2025 00:50 Ответить
утім, як і усе інше

цей "план трампа" є лише трішки підрехтовані вимоги до України на Стамбульських переговорах весни 2022 р.

.
21.11.2025 02:39 Ответить
Так Трамп тільки схвалив план Віткофа-Дмітрієва. Це кацапський план.
21.11.2025 09:04 Ответить
ЄС треба залучати, бо решта "переговірників" іп@нуті, на Україну їм пох і довіри їм нема. А Віслюка з їрмаком на цугундер при усіх розкладах без варіянтів.
21.11.2025 00:52 Ответить
Мрію про цей цугундер навіть більше, ніж про перемогу
21.11.2025 01:19 Ответить
правільно робите !

без цугундера для ЗЄлі з дьЄрмаком та рештою ЗЄльоних, НЕ буде ніякої перемоги та миру.
21.11.2025 02:41 Ответить
A Україна вимагає від США виконання Будапештського меморандуму про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
21.11.2025 00:55 Ответить
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися: поважати незалежність, суверенітет та кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН; утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї; не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників.
21.11.2025 00:59 Ответить
Ну і де ви там побаили хоча б слово про так звані ,,Гарантіі Безпеки? Немає іх там і не було ! І Украіну про це попереджали ! Але по дурості і недалекоглядності наших тодішніх керівників (Кравчук почав , Кучма закінчив) Украіна з щасливими очима і напиженою гордістью у 94 році проміняла свою ЯЗ на пустий папірець ! І втому що тоді трапилось винні ми самі і ніхто інший.....
21.11.2025 05:36 Ответить
Авжеж, "зобов'язання" це не "гарантії". Розходимося...
Хоч ви й праві в тому, що цей папірець ми підписали необачно.
21.11.2025 08:43 Ответить
Щоб шось вимагати- треба та сама ядерка. Тепер твльки сотрясати повітря
21.11.2025 01:01 Ответить
Какой именно пункт указанного Вами меморандума США нарушили?
21.11.2025 08:23 Ответить
Та будь ласка: "поважати незалежність, суверенітет та кордони України".
Те, що зараз пропихує Трамп, схоже на повагу?
А, мабуть він змушує Україну до капітуляції, але робить це "з повагою". Он воно як...
21.11.2025 08:47 Ответить
А какими действиями Трамп проявил неуважение? В предложенном им мирном плане есть какие-то нецензурные выражения? Мы считаем, что предложение нам такого плана - неуважение. Трамп считает, что такими действиями прекращает войну в которой Украина победить не может, тем самым спасая Украину. Тем более, вопрос о выходе на границы 1991 уже даже и наше руководство не поднимает. Так что же, по Вашему, они тоже не уважают независимость, суверенитет т границы Украины?
21.11.2025 09:00 Ответить
Кажуть рудий вміє смоктати , то хай смокче🫤
21.11.2025 00:56 Ответить
Рижий вимагає підписання капітуляції до дня подяки...
Ще й дякувати йому за примус до капітуляції?
21.11.2025 00:57 Ответить
https://t.me/Alexander_Friedman/7745 Александр Фридман:
По информации Financial Times, администрация Трампа ожидает, что Зеленский подпишет «план Трампа» до Дня благодарения в США, 27 ноября, после чего документ в формате «американо-украинского соглашения» будет передан Путину.
Это означает, что в ближайшие дни Украина и её европейские партнёры будут работать над дополнениями и изменениями к плану, а европейцы, очевидно, задействуют свою «тяжёлую артиллерию» - тех, кто имеет хорошие личные отношения с Трампом и может повлиять на него (Стубб, Мерц, Мелони, Стармер / король Чарльз).
Развязка наступит в декабре, когда Путину придётся принять решение - согласиться на компромисс или продолжать войну до посинения (во всех смыслах этого слова).
Претенденты на роль «миротворцев» Орбан и Лукашенко на данный момент вне игры, в отличие от Эрдогана. Также становится понятно, почему визит спецпредставителя Трампа Джона Коула в Беларусь отложен на декабрь (и нет гарантий, что он вообще состоится): сейчас Лукашенко американцам в контексте Украины не нужен, а перспективы сближения Минска и Вашингтона будут зависеть от решения Путина по поводу «плана Трампа».
21.11.2025 00:59 Ответить
цікаво ...а шо ж тоді робити Україні ,коли президент 🤡 кусок ід* ота ,та ще і залежний від усього ? ...
21.11.2025 01:04 Ответить
Українці будуть виступати проти будь-якої угоди, яка буде сприйнята як капітуляція Києва або більш вигідна Москві, пише Financial Times.
21.11.2025 01:07 Ответить
нобелівська підгорає ?
21.11.2025 01:00 Ответить
Тільки, якщо США підпишуть забов'язання гарантувати Україні захист, від повторної агресії Росії, на рівні захисту, - "захищати ю, як самих себе".
21.11.2025 01:02 Ответить
Вже один раз підписали
21.11.2025 01:08 Ответить
Дайош мирну угоду до 27-го з'їзду КПРС!
Таке враження, що Трампа виховували у СРСР.
21.11.2025 01:05 Ответить
цього нарциса вирощували в американській жлобинці

.
21.11.2025 02:45 Ответить
Ну так Украина ископаемые летом легонько отдала и вся Рада проголосовала, можно и дальше вымагать.
21.11.2025 01:07 Ответить
А США що зараз дають Україні? Де пєтриоти, тамагавки, ракети , літаки ?
УКРАІНСЬКІ ЛІТАКИ ЦІ ЦУКИ ПОРІЗАЛИ
21.11.2025 01:09 Ответить
Цей "договор" можна оскаржити як підписаний під тиском терору і законно не виконувати.
21.11.2025 01:11 Ответить
Де? В якому суді?
21.11.2025 07:34 Ответить
21.11.2025 01:11 Ответить
Будапештський договір показав, що не можна довіряти ні кацапам, ні сша. Україна має бути разом з країнами Євросоюзу, котрі у відмінну від сша, допомагають нам не дивлячись ні на що. Тільки зрадник України, може мати діло з трампом.
21.11.2025 01:15 Ответить
країнам європи шкода виділити 0.05 відсотків свого бюджету на допомогу україні. це саме та сума яку хочуть забрати в рашки але бояться
21.11.2025 09:34 Ответить
вже немає сил читати ці новини. Гаранти кляті
21.11.2025 01:22 Ответить
Тобто Потужні
21.11.2025 01:31 Ответить
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
21.11.2025 01:23 Ответить
https://t.me/in_factum/39792 In Factum:
Україна зазнає сильного тиску з вимогою швидко погодитися на мирний план, розроблений адміністрацією Трампа спільно з Москвою для завершення війни, повідомили українські посадовці.
Зараз вирішальний момент: або Європа (разом із Британією) нарешті консолідується й виступить єдиним фронтом на захист національних стратегічних інтересів України, або ми станемо свідками поступового розмивання європейської солідарності.
Поки що позиція європейських лідерів, м'яко кажучи, залишається недостатньо рішучою. Натомість американська адміністрація свідомо послаблює єдність ЄС, проводячи окремі консультації з ключовими політичними фігурами Європи - замість координованого діалогу з Брюсселем як єдиним центром.
Якщо Європа не продемонструє стратегічної автономії саме зараз, коли тиск на Київ досягає піку, то подальші поступки стануть неминучими. Одні ми не вивеземо.
Або Європа діє спільно - і діє жорстко. Або..
21.11.2025 01:26 Ответить
Все ж таки ситуація страшна, але все простіше - треба мати справу тільки з Європою !!
Сша ігнорити !!! ( Тільки не злити, бо краснов нарцис психопат, ) Просто ігнорити.
Краще зараз скоріше прибрати зюзю.... Але нажаль опозиція у ******* не має реальних штиків, які будуть згідно присяги вибивати зрадників з певних крісел...
21.11.2025 01:29 Ответить
Кац прєдлагаєт сдаться
21.11.2025 03:40 Ответить
В перекладі: рашка написала ( мабуть Оман та Стамбул-22 ) , трампусі передав, зюзік має підписати.
Потужмен в роздумах
21.11.2025 01:26 Ответить
А вова їм візьми й заяви - ми не з плівок Епштейна вилізли , Україна це Вам не порноактриса й не закуплена для Трмапа учасниця конкурсів краси - да БУРАТІНКА?
21.11.2025 01:28 Ответить
Т.е. Трампон давал ***** - 100 дней , 50 дней , 10 дней , 2 недели , а теперь решил закончить войну за наш счет и сразу за неделю ...
А мог-бы предложить сразу - " Украине сложить оружие за 3 дня ! " ( это было-бы полностью по плану пЛешивого ... )
21.11.2025 01:40 Ответить
Трамп може іти на #уй зі своїм московським планом, навіть якщо погодитись на половину їхніх хотелок то це буде катастрофа для України, ще раз на#уй.
21.11.2025 01:47 Ответить
Амєріканци усталі ат вайни!
21.11.2025 01:55 Ответить
До дня . подяки...нех воскресуть Епштейна...
21.11.2025 02:05 Ответить
вовка шо Трамп - його придавили МАГАцисти розсекретити файли Єпштейна, Цар погодився , але тут же підписав указ - розслідувати тільки сливки суспільства від демпратії...

Вовка випустив свого ще живого насильника - мародера України й дасть наказ розслідувати й надалі як воргорів своїх, НАБУ та САП як типу виконавців волі Кремля...

Вона як пара гнєдих, просто крокують одним узурпаторським курсом
21.11.2025 02:26 Ответить
Відправте ПРЕЗЕНТ, на день подяки, тампону та його півням, з дюжину запечених БИЧИХ ФАЛОСІВ, хай ні у чому собі не відмовляють...!!!
21.11.2025 02:37 Ответить
сша

ЙДЕ

НА

***!
21.11.2025 02:56 Ответить
СРСР багато прив'язував до Жовтневої Революції. США Трампа тупо його копіює. Чому не до дня народження Трампа?
21.11.2025 03:27 Ответить
Скільки вам ще проектів мірних угод не вистачає???
21.11.2025 05:56 Ответить
Вимагають до Дня подяки (тобто до 27-го листопада)? То ублажіть Трампа, але викиньте з цього плану все, що протирічить українським національним інтересам та Конституції, або взагалі є повною маячнею, натомість додайте пункти в українській редакції (на кшталт виведення російських військ до кордонів 91-го року). А потім урочисто підпишіть цей виправлений документ під телекамери, та ще й урочисто затвердіть у ВР, і відправте назад Трампу - нехай тепер умовляє свого другана Путлера теж поставити свій підпис. Навіщо весь час підлаштовуватися під Доні, чому б самим не проявляти ініціативу та примушувати його на неї реагувати?
21.11.2025 06:10 Ответить
Чим будемо примушувати Трампа, потужними гундосиками?
21.11.2025 08:55 Ответить
США ВИМАГАЮТЬ від України....А вимагати від кацапні вимагалка не відросла? Чмирі. Покидьки. Гандони. Тьху,***.🤮
21.11.2025 06:11 Ответить
А перед кацапетівкою - червону доріжку...
21.11.2025 08:56 Ответить
Ну, тобто, миру - мир, війні - піпіська. Якось так...
21.11.2025 06:12 Ответить
Що би сожрать індейку разом з Україною.
21.11.2025 06:14 Ответить
Трамп - сволота, тільки гроші йому важливі!
21.11.2025 06:41 Ответить
Пашол ***** зі свою подякою гебнявий доні
21.11.2025 07:29 Ответить
Украина предоставила мирный план уже давно, нужно только его подписать и исполнять.
21.11.2025 09:07 Ответить
затиснули ишака оманського...знають скільки він вкрав та де ховає
21.11.2025 09:28 Ответить
 
 