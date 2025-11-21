США требуют от Украины проект мирного соглашения ко Дню благодарения - 27 ноября, - FT

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американская сторона ожидает от Украины более быстрого продвижения переговорного процесса.

Как пишет Financial Times, в Вашингтоне хотят получить проект соглашения о завершении войны уже ко Дню благодарения, который для США является ориентиром в планировании дальнейших шагов.

"Окно возможностей"

По информации FT, Соединенные Штаты рассчитывают, что после 27 ноября Вашингтон предложит мирный план Трампа российской стороне.

В издании отмечают, что Белый дом стремится завершить процедуру уже в начале декабря, считая этот промежуток времени "окном возможностей" для политической инициативы, которая может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

"США ожидают от Украины четкий вариант соглашения, который Вашингтон сможет представить Москве", – говорится в материале FT.

Украина работает над корректировкой плана Трампа

По данным журналистов, украинской стороне прямо дают понять, что нужно активнее продвигать переговорные механизмы. В публикации отмечается, что США создают существенное давление, поскольку хотят получить от Украины форму документа, которую можно будет адаптировать для передачи россиянам.

В то же время украинские структуры готовят собственные предложения, учитывая инициативы, связанные с подходом команды Трампа к будущему урегулированию. Сейчас в Киеве анализируют возможные варианты документа и работают над корректировками, которые должны отразить ключевые интересы Украины.

В фокусе украинских предложений:

сохранение суверенитета;

гарантии безопасности;

четкое определение условий мира;

механизмы контроля за выполнением соглашения.

Напомним, ранее вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась, а страны возобновили торговлю и туризм.

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?"

Он также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

