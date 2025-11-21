США требуют от Украины проект мирного соглашения ко Дню благодарения - 27 ноября, - FT
Американская сторона ожидает от Украины более быстрого продвижения переговорного процесса.
Как пишет Financial Times, в Вашингтоне хотят получить проект соглашения о завершении войны уже ко Дню благодарения, который для США является ориентиром в планировании дальнейших шагов, информирует Цензор.НЕТ.
"Окно возможностей"
По информации FT, Соединенные Штаты рассчитывают, что после 27 ноября Вашингтон предложит мирный план Трампа российской стороне.
В издании отмечают, что Белый дом стремится завершить процедуру уже в начале декабря, считая этот промежуток времени "окном возможностей" для политической инициативы, которая может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.
"США ожидают от Украины четкий вариант соглашения, который Вашингтон сможет представить Москве", – говорится в материале FT.
Украина работает над корректировкой плана Трампа
По данным журналистов, украинской стороне прямо дают понять, что нужно активнее продвигать переговорные механизмы. В публикации отмечается, что США создают существенное давление, поскольку хотят получить от Украины форму документа, которую можно будет адаптировать для передачи россиянам.
В то же время украинские структуры готовят собственные предложения, учитывая инициативы, связанные с подходом команды Трампа к будущему урегулированию. Сейчас в Киеве анализируют возможные варианты документа и работают над корректировками, которые должны отразить ключевые интересы Украины.
В фокусе украинских предложений:
-
сохранение суверенитета;
-
гарантии безопасности;
-
четкое определение условий мира;
-
механизмы контроля за выполнением соглашения.
Напомним, ранее вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась, а страны возобновили торговлю и туризм.
"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?"
Он также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.
По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.
цей "план трампа" є лише трішки підрехтовані вимоги до України на Стамбульських переговорах весни 2022 р.
без цугундера для ЗЄлі з дьЄрмаком та рештою ЗЄльоних, НЕ буде ніякої перемоги та миру.
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН; утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї; не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників.
Хоч ви й праві в тому, що цей папірець ми підписали необачно.
Те, що зараз пропихує Трамп, схоже на повагу?
А, мабуть він змушує Україну до капітуляції, але робить це "з повагою". Он воно як...
Ще й дякувати йому за примус до капітуляції?
По информации Financial Times, администрация Трампа ожидает, что Зеленский подпишет «план Трампа» до Дня благодарения в США, 27 ноября, после чего документ в формате «американо-украинского соглашения» будет передан Путину.
Это означает, что в ближайшие дни Украина и её европейские партнёры будут работать над дополнениями и изменениями к плану, а европейцы, очевидно, задействуют свою «тяжёлую артиллерию» - тех, кто имеет хорошие личные отношения с Трампом и может повлиять на него (Стубб, Мерц, Мелони, Стармер / король Чарльз).
Развязка наступит в декабре, когда Путину придётся принять решение - согласиться на компромисс или продолжать войну до посинения (во всех смыслах этого слова).
Претенденты на роль «миротворцев» Орбан и Лукашенко на данный момент вне игры, в отличие от Эрдогана. Также становится понятно, почему визит спецпредставителя Трампа Джона Коула в Беларусь отложен на декабрь (и нет гарантий, что он вообще состоится): сейчас Лукашенко американцам в контексте Украины не нужен, а перспективы сближения Минска и Вашингтона будут зависеть от решения Путина по поводу «плана Трампа».
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.
Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.
"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.
‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
Україна зазнає сильного тиску з вимогою швидко погодитися на мирний план, розроблений адміністрацією Трампа спільно з Москвою для завершення війни, повідомили українські посадовці.
Зараз вирішальний момент: або Європа (разом із Британією) нарешті консолідується й виступить єдиним фронтом на захист національних стратегічних інтересів України, або ми станемо свідками поступового розмивання європейської солідарності.
Поки що позиція європейських лідерів, м'яко кажучи, залишається недостатньо рішучою. Натомість американська адміністрація свідомо послаблює єдність ЄС, проводячи окремі консультації з ключовими політичними фігурами Європи - замість координованого діалогу з Брюсселем як єдиним центром.
Якщо Європа не продемонструє стратегічної автономії саме зараз, коли тиск на Київ досягає піку, то подальші поступки стануть неминучими. Одні ми не вивеземо.
Або Європа діє спільно - і діє жорстко. Або..
