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Новости Фото Мирный план США
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Зеленский встретился с министром Сухопутных войск США Дрисколлом. ФОТО

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

встреча с Дрисколлом

"Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу. Мы крепко стоим, потому что у нас есть такие сильные партнеры", – отметил Зеленский.

Президент отдельно отметил важность реализации программы PURL по закупке американского вооружения, прежде всего систем ПВО, для нужд Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил от США проект мирного плана

Зеленский также подчеркнул, что в России пока не видно намерений прекращать агрессию против Украины, она продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

"Вчера они атаковали нашу западную часть Украины. Очень много людей погибло. Особенно ужасная трагедия – в Тернополе", – отметил глава государства. На данный момент известно, что вследствие этого обстрела погибли 27 человек, среди них трое детей. Поиски продолжаются.

встреча с Дрисколлом

Президент передал министру Сухопутных войск США материалы с информацией об иностранных компонентах, содержащихся в российской ракете Х-101, которой РФ нанесла удар по Тернополю. Она была создана в этом году, и в составе ракеты есть компоненты, в частности, из таких стран: США, Германия, Китай и Тайвань, Нидерланды, Япония, Швейцария и Великобритания.

Зеленский отметил, что без компонентов, которые производят компании из разных стран, у России не было бы возможности изготавливать такие ракеты. Поэтому крайне важно усилить санкционное давление и перекрыть все возможные пути попадания таких компонентов в РФ.

Читайте также: Зеленский договорился с США об "агрессивном графике подписания" мирного плана, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (24380) США (29499)
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Топ комментарии
+16
Де там представник України?
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20.11.2025 20:54 Ответить
+8
всі фігуранти плівок Міндіча за одним столом, мародери АліБаба, Умєров, найвеличніший Мародер **********... АліБаба в повній безпеці, бо найвеличніший Мародер скоріш здасть москалоті всю Україну, ніж звільнить рідну кровінушку, АліБабу... Цей кагал веде Україну на заклання, їм вже нема чого втрачати, або вони остаточно ламають рештки суспільства, рештки тих людей які ще відкрито кажуть правду, та перетворюють Україну на аворитарну клоаку, або еліти та народ нарешті прокинуться та винесуть цю ******* падаль вперед ногами.
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20.11.2025 21:05 Ответить
+6
Виконуй Будапештський меморандум.
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20.11.2025 20:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Де там представник України?
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20.11.2025 20:54 Ответить
Виконуй Будапештський меморандум.
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20.11.2025 20:56 Ответить
Будапештський меморандум порушила тільки росія. Хоч прочитайте його, щоб не писати брехню.
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20.11.2025 21:33 Ответить
Не тільки сосія. китайози теж підписували
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20.11.2025 21:56 Ответить
Ухилянт зустрівся з міністром сухопутних твійськ США - 400 мільйонної країни.
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20.11.2025 21:00 Ответить
Єрмак у костюмі зустрівся з міністром сухопутних твійськ США.
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20.11.2025 21:02 Ответить
Як на мене, то і єрмак і дня не служив в армії і не захищав Україну, а тільки разом із шоблою бізнес-партнерів Зеленського крав гроші із американської допомоги і відправляв "двушками" на росію. І не соромно Зеленському і єрмаку сідати за стіл переговорів з порядними людьми, роблячи вигляд, що вони не мають відношення до злочинів банди міндічів-цукерманів?
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20.11.2025 21:36 Ответить
Посмішка у цьога тіпа така як і все у них - нещира. Виглядає білше як вишкір... Ну і сутність, скоріше за все, така сама

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20.11.2025 21:04 Ответить
Протокольний вираз обличчя в США і не тільки!!
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20.11.2025 21:07 Ответить
всі фігуранти плівок Міндіча за одним столом, мародери АліБаба, Умєров, найвеличніший Мародер **********... АліБаба в повній безпеці, бо найвеличніший Мародер скоріш здасть москалоті всю Україну, ніж звільнить рідну кровінушку, АліБабу... Цей кагал веде Україну на заклання, їм вже нема чого втрачати, або вони остаточно ламають рештки суспільства, рештки тих людей які ще відкрито кажуть правду, та перетворюють Україну на аворитарну клоаку, або еліти та народ нарешті прокинуться та винесуть цю ******* падаль вперед ногами.
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20.11.2025 21:05 Ответить
Американці зустрілися з основною частиною фігурантів з Урядового кварталу, плівок мародерів на крові Українців!! Шурма-шифери з деркачем працюють…
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20.11.2025 21:10 Ответить
Мародери вірішують долю країни...
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20.11.2025 21:29 Ответить
Дрістун пропонує нашорму Дрістуну здаться.
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20.11.2025 21:32 Ответить
Дивує те що Єрмак присутній всюди Яке значення для ЗЕленського він має?Ну не може такого бути щоб завгосп слідував кругом :закордонні відрядження,зустрічі з іноземцями в Офісі,поїздки в прифронтові місця,присутність на Ставці.Навіть не зрозуміло які функції його.Нафіга він його таскає за собою? Все таки,можливо,"смотрящий"за ЗЕленським.
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20.11.2025 21:35 Ответить
Бо він назначений фсб "смотрящім" за Шмарклею. Без нього нікуди. Згадайте як весело було в ОПі при Богдані. Удвох курнули/нюхнули і пішли країною правити... Тому довго і не протримався при найвеличнішому.

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21.11.2025 00:43 Ответить
прислали факінг козачка, щоб дізнатись потенціал України, скільки виробляєм зброї і начинки, а потім росказати трампу, а той роскаже уіткофу, а далі росіянам.

Американцям не можна довіряти, для них слабка Україна тепер навіть краще, бо нагнути на переговорах легше.
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20.11.2025 21:52 Ответить
Потвори мерзетні.Сдають Україну за 30 серебра.
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20.11.2025 22:15 Ответить
" За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку"... (И.Крылов)
Потужна дипломатія потужна...
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21.11.2025 07:39 Ответить
 
 