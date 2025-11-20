Зеленський зустрівся з міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. ФОТО

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

"Ми дуже вдячні Президентові Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народу. Ми міцно стоїмо, тому що маємо таких сильних партнерів", – зазначив Зеленський.

Президент окремо відзначив важливість реалізації програми PURL щодо закупівлі американського озброєння, передусім систем ППО, для потреб України.

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Зеленський також наголосив, що в Росії поки не видно намірів припиняти агресію проти України, вона продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

"Учора вони атакували нашу західну частину України. Дуже багато людей загинуло. Особливо жахлива трагедія – в Тернополі", – зазначив глава держави. Станом на зараз відомо, що внаслідок цього обстрілу загинули 27 людей, серед них троє дітей. Пошук досі триває.

Президент передав міністру Сухопутних військ США матеріали з інформацією про іноземні компоненти, що містяться в російській ракеті Х-101, якою РФ ударила по Тернополю. Вона була створена цьогоріч, і в складі ракети є компоненти, зокрема, з таких країн: США, Німеччина, Китай і Тайвань, Нідерланди, Японія, Швейцарія та Велика Британія.

Зеленський зауважив, що без компонентів, які виробляють компанії з різних країн, у Росії не було б можливості виготовляти такі ракети. Тому вкрай важливо посилити санкційний тиск і перекрити всі можливі шляхи потрапляння таких компонентів до РФ.

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