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Новини Фото Мирний план США
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Зеленський зустрівся з міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. ФОТО

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

зустріч із Дрісколлом

"Ми дуже вдячні Президентові Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народу. Ми міцно стоїмо, тому що маємо таких сильних партнерів", – зазначив Зеленський.

Президент окремо відзначив важливість реалізації програми PURL щодо закупівлі американського озброєння, передусім систем ППО, для потреб України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Зеленський також наголосив, що в Росії поки не видно намірів припиняти агресію проти України, вона продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

"Учора вони атакували нашу західну частину України. Дуже багато людей загинуло. Особливо жахлива трагедія – в Тернополі", – зазначив глава держави. Станом на зараз відомо, що внаслідок цього обстрілу загинули 27 людей, серед них троє дітей. Пошук досі триває.

зустріч із Дрісколлом

Президент передав міністру Сухопутних військ США матеріали з інформацією про іноземні компоненти, що містяться в російській ракеті Х-101, якою РФ ударила по Тернополю. Вона була створена цьогоріч, і в складі ракети є компоненти, зокрема, з таких країн: США, Німеччина, Китай і Тайвань, Нідерланди, Японія, Швейцарія та Велика Британія.

Зеленський зауважив, що без компонентів, які виробляють компанії з різних країн, у Росії не було б можливості виготовляти такі ракети. Тому вкрай важливо посилити санкційний тиск і перекрити всі можливі шляхи потрапляння таких компонентів до РФ.

Також читайте: Зеленський домовився із США про "агресивний графік підписання" мирного плану, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) США (26673)
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Топ коментарі
+16
Де там представник України?
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20.11.2025 20:54 Відповісти
+8
всі фігуранти плівок Міндіча за одним столом, мародери АліБаба, Умєров, найвеличніший Мародер **********... АліБаба в повній безпеці, бо найвеличніший Мародер скоріш здасть москалоті всю Україну, ніж звільнить рідну кровінушку, АліБабу... Цей кагал веде Україну на заклання, їм вже нема чого втрачати, або вони остаточно ламають рештки суспільства, рештки тих людей які ще відкрито кажуть правду, та перетворюють Україну на аворитарну клоаку, або еліти та народ нарешті прокинуться та винесуть цю ******* падаль вперед ногами.
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20.11.2025 21:05 Відповісти
+6
Виконуй Будапештський меморандум.
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20.11.2025 20:56 Відповісти
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Де там представник України?
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20.11.2025 20:54 Відповісти
Виконуй Будапештський меморандум.
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20.11.2025 20:56 Відповісти
Будапештський меморандум порушила тільки росія. Хоч прочитайте його, щоб не писати брехню.
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20.11.2025 21:33 Відповісти
Не тільки сосія. китайози теж підписували
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20.11.2025 21:56 Відповісти
Ухилянт зустрівся з міністром сухопутних твійськ США - 400 мільйонної країни.
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20.11.2025 21:00 Відповісти
Єрмак у костюмі зустрівся з міністром сухопутних твійськ США.
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20.11.2025 21:02 Відповісти
Як на мене, то і єрмак і дня не служив в армії і не захищав Україну, а тільки разом із шоблою бізнес-партнерів Зеленського крав гроші із американської допомоги і відправляв "двушками" на росію. І не соромно Зеленському і єрмаку сідати за стіл переговорів з порядними людьми, роблячи вигляд, що вони не мають відношення до злочинів банди міндічів-цукерманів?
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20.11.2025 21:36 Відповісти
Посмішка у цьога тіпа така як і все у них - нещира. Виглядає білше як вишкір... Ну і сутність, скоріше за все, така сама

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20.11.2025 21:04 Відповісти
Протокольний вираз обличчя в США і не тільки!!
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20.11.2025 21:07 Відповісти
всі фігуранти плівок Міндіча за одним столом, мародери АліБаба, Умєров, найвеличніший Мародер **********... АліБаба в повній безпеці, бо найвеличніший Мародер скоріш здасть москалоті всю Україну, ніж звільнить рідну кровінушку, АліБабу... Цей кагал веде Україну на заклання, їм вже нема чого втрачати, або вони остаточно ламають рештки суспільства, рештки тих людей які ще відкрито кажуть правду, та перетворюють Україну на аворитарну клоаку, або еліти та народ нарешті прокинуться та винесуть цю ******* падаль вперед ногами.
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20.11.2025 21:05 Відповісти
Американці зустрілися з основною частиною фігурантів з Урядового кварталу, плівок мародерів на крові Українців!! Шурма-шифери з деркачем працюють…
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20.11.2025 21:10 Відповісти
Мародери вірішують долю країни...
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20.11.2025 21:29 Відповісти
Дрістун пропонує нашорму Дрістуну здаться.
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20.11.2025 21:32 Відповісти
Дивує те що Єрмак присутній всюди Яке значення для ЗЕленського він має?Ну не може такого бути щоб завгосп слідував кругом :закордонні відрядження,зустрічі з іноземцями в Офісі,поїздки в прифронтові місця,присутність на Ставці.Навіть не зрозуміло які функції його.Нафіга він його таскає за собою? Все таки,можливо,"смотрящий"за ЗЕленським.
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20.11.2025 21:35 Відповісти
Бо він назначений фсб "смотрящім" за Шмарклею. Без нього нікуди. Згадайте як весело було в ОПі при Богдані. Удвох курнули/нюхнули і пішли країною правити... Тому довго і не протримався при найвеличнішому.

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21.11.2025 00:43 Відповісти
прислали факінг козачка, щоб дізнатись потенціал України, скільки виробляєм зброї і начинки, а потім росказати трампу, а той роскаже уіткофу, а далі росіянам.

Американцям не можна довіряти, для них слабка Україна тепер навіть краще, бо нагнути на переговорах легше.
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20.11.2025 21:52 Відповісти
Потвори мерзетні.Сдають Україну за 30 серебра.
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20.11.2025 22:15 Відповісти
" За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку"... (И.Крылов)
Потужна дипломатія потужна...
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21.11.2025 07:39 Відповісти
 
 