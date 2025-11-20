В ООН прокомментировали мирный план Трампа

Спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о мирном плане США из 28 пунктов, который в последнее время активно обсуждается в СМИ.

По его словам, ООН готова содействовать любому содержательному процессу, который приведет к прекращению огня и установлению справедливого и устойчивого мира, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

ООН поддерживает прекращение огня в Украине

Спикер Генерального секретаря отметил, что его позиция с самого начала была очень четкой: "Мы готовы поддержать любой содержательный процесс, который приведет к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, что приведет к справедливому, всестороннему и устойчивому миру, который полностью обеспечит суверенитет Украины, ее независимость, территориальную целостность в пределах международно признанных границ".

В то же время Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации еще не имели доступа к полному тексту мирной инициативы, кроме того, что обнародовано в СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил от США проект мирного плана

Зеленский договорился с США об "агрессивном графике подписания" мирного плана

Европейская правда со ссылкой на Axios написала, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

По словам собеседника Axios, Зеленский в четверг встретился с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который передал ему проект "мирного плана", подготовленного администрацией Трампа.

Американский чиновник добавил, что Зеленский и Дрисколл "договорились об агрессивном графике подписания".

Читайте также: Рубио в пятницу обсудит мирный план по Украине с европейскими чиновниками, - Wall Street Journal

Издание также указывает, что для американского министра поручение обсудить "мирный план" в Украине стало неожиданностью, поскольку делегация во главе с ним должна была предварительно сосредоточиться на военном сотрудничестве Киева и Вашингтона.

По словам другого американского чиновника, с которым пообщался Axios, Белый дом попросил Дрисколла помочь "начать переговоры" с Зеленским от имени посланника США Стива Уиткоффа и государственного секретаря Марко Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Трамп хочет мира и экономического сотрудничества между Украиной и Россией, - Венс