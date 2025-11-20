В ООН прокоментували мирний план Трампа

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік прокоментував інформацію про мирний план США з 28 пунктів, що останнім часом активно обговорюють у ЗМІ.

За його словами, ООН готова сприяти будь-якому змістовному процесу, який призведе до припинення вогню та встановлення справедливого та стійкого миру, інформує Цензор.НЕТ.

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ООН підтримує припинення вогню в Україні

Речник Генерального секретаря зазначив, що його позиція від самого початку була дуже чіткою: "Ми готові підтримати будь-який змістовний процес, що матиме результатом повне, негайне та безумовне припинення вогню, яке приведе до справедливого, всебічного та сталого миру, що повністю забезпечуватиме суверенітет України, її незалежність, територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів".

Водночас Стефан Дюжаррік заявив, що представники організації ще не мали доступу до повного тексту мирної ініціативи, окрім того, що оприлюднено в медіа.

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Зеленський домовився із США про "агресивний графік підписання" мирного плану

Європейська правда з посиланням на Axios написала, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами співрозмовника Axios, Зеленський у четвер зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який передав йому проєкт "мирного плану", підготовленого адміністрацією Трампа.

Американський посадовець додав, що Зеленський і Дрісколл "домовилися про агресивний графік підписання".

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Видання також вказує, що для американського міністра доручення обговорити "мирний план" в Україні стало несподіванкою, оскільки делегація на чолі з ним мала попередньо зосередитись на військовій співпраці Києва та Вашингтона.

За словами іншого американського посадовця, з яким поспілкувався Axios, Білий дім попросив Дрісколла допомогти "розпочати переговори" із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа і державного секретаря Марко Рубіо.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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