РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
6 225 32

Украина в ООН: Мы никогда не признаем оккупированные территории "российскими". Наша земля не продается

ООН: Украина заявила позицию по переговорам с РФ

Украина готова к содержательным переговорам о завершении войны, но имеет четкие принципы, которые не будет менять. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постпреда Украины Кристина Гайовишин, пишет Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Москва выбирает войну

По ее словам, Россия продолжает эскалацию и демонстрирует отказ от мира - каждый новый ракетный удар показывает, что Москва выбирает войну, а не диалог.

Гайовишин подтвердила, что Украина получила от США проект мирного плана и готова работать над ним вместе с партнерами. В то же время она подчеркнула, что есть вещи, на которые Украина не пойдет.

"Никогда не будет признания украинских оккупированных территорий как "российских". Наша земля не продается", — сказала она.

Заместитель постпреда также подчеркнула, что Украина не примет ограничений своего права на самооборону, на размер или возможности Вооруженных сил, а также любого вмешательства в свое право выбирать союзы. "Ничего об Украине без Украины - и ничего о Европе без Европы", - подчеркнула она.

Читайте также: Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, – Буданов

США требуют от Украины проект мирного соглашения

Американская сторона ожидает от Украины более быстрого продвижения переговорного процесса.

Как пишет Financial Times, в Вашингтоне хотят получить проект соглашения о завершении войны уже к Дню благодарения, который для США является ориентиром в планировании дальнейших шагов.

В издании отмечают, что Белый дом стремится завершить процедуру уже в начале декабря, считая этот промежуток времени "окном возможностей" для политической инициативы, которая может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Читайте также: Американская сторона представила свое видение того, как закончить войну, – Зеленский. ВИДЕО

"США ожидают от Украины четкий вариант соглашения, который Вашингтон сможет представить Москве", – говорится в материале FT.

В то же время украинские структуры готовят собственные предложения, учитывая инициативы, связанные с подходом команды Трампа к будущему урегулированию. Сейчас в Киеве анализируют возможные варианты документа и работают над корректировками, которые должны отразить ключевые интересы Украины.

Читайте также: Зеленский встретился с министром Сухопутных войск США Дрисколлом. ФОТО

В фокусе украинских предложений:

  • сохранение суверенитета;

  • гарантии безопасности;

  • четкое определение условий мира;

  • механизмы контроля за выполнением соглашения.

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом подтвердил, что США работают над мирным планом Трампа уже месяц

Автор: 

Зеленский Владимир (22666) ООН (4285) Трамп Дональд (7097)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Місце злочину - Сандормох. 27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли у карельському урочищі Сандармох. З'ясовано, що Сандармох є спеціальною територією, яку використовували органи НКВС СРСР для проведення масових страт цивільного населення. Сандармох став місцем розстрілу соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, науки, військовики, технічна інтелігенція, священство. Серед убитих - священик з Ватикану, котрий збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, видатні майстри культури, вчені, військові, державні діячі, священнослужителі з країн, окупованих СРСР, вихідці з України, зокрема митці Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний, професори-історики Олександр Бадан-Яворенко, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, письменник та міністр освіти УНР Антін Крушельницький. Органи НКВС, а згодом МГБ, КДБ СРСР та ФСБ РФ приховували місце масових убивств від родичів загиблих і громадськості. Внаслідок спецоперації чекістів восени 1937 р. слід соловецького етапу взагалі «загубився». Багато років існувало припущення, що людей втопили в Білому морі. Але ми повинні знати імена катів, пам'ятати наших закатованих співвітчизників, відродити їх неоціненний вклад в світову науку, культуру і мистецтво
показать весь комментарий
21.11.2025 01:14 Ответить
+26
показать весь комментарий
21.11.2025 01:13 Ответить
+15
Через зелених мародерів скоро не буде навіть чого продавати.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.11.2025 01:13 Ответить
Місце злочину - Сандормох. 27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли у карельському урочищі Сандармох. З'ясовано, що Сандармох є спеціальною територією, яку використовували органи НКВС СРСР для проведення масових страт цивільного населення. Сандармох став місцем розстрілу соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, науки, військовики, технічна інтелігенція, священство. Серед убитих - священик з Ватикану, котрий збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, видатні майстри культури, вчені, військові, державні діячі, священнослужителі з країн, окупованих СРСР, вихідці з України, зокрема митці Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний, професори-історики Олександр Бадан-Яворенко, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, письменник та міністр освіти УНР Антін Крушельницький. Органи НКВС, а згодом МГБ, КДБ СРСР та ФСБ РФ приховували місце масових убивств від родичів загиблих і громадськості. Внаслідок спецоперації чекістів восени 1937 р. слід соловецького етапу взагалі «загубився». Багато років існувало припущення, що людей втопили в Білому морі. Але ми повинні знати імена катів, пам'ятати наших закатованих співвітчизників, відродити їх неоціненний вклад в світову науку, культуру і мистецтво
показать весь комментарий
21.11.2025 01:14 Ответить
Через зелених мародерів скоро не буде навіть чого продавати.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:15 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 07:05 Ответить
Гайовишин ,яка смілива дівчинка , так всім в ООН та США ,показала куди її треба цьомнути ...молодець ,все буде Україна ...
показать весь комментарий
21.11.2025 01:16 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 03:53 Ответить
ООН та США вже зайняті тим, що цьомають "туди", але Трампа.
показать весь комментарий
21.11.2025 08:32 Ответить
ЗЄ-Міндіч не дасть збрехати.
Але не менше "двушки" на Москву.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:27 Ответить
Трамп це ****** *****.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:29 Ответить
А чий ****** Зеленський?

Бо у нинішньому стані речей в Україні винен не Трамп.
Трамп тільки використовує у своїх інтересах можливість, яку йому надав ЗЄ.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:39 Ответить
Не ЗЄ, а 73% дебілів!
показать весь комментарий
21.11.2025 08:59 Ответить
Головне це покарання російських фашистів винних в геноциді Українського народу.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:43 Ответить
Чим ближче буде крах Пуйлостану - тим довшим буде список вимог до України.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:45 Ответить
А чому тільки земля, а усский язик як державний якщо впарять нам цей пункт то буде залізним приводом для подальшої агресії "защита рускоязичних" і не які гарантії кульгавої качки трампа не допоможуть, а так звана защита філії ФСБ. В Україні упц.мп. це також означатиме залишити наймассовішу агентурну мережу, я вже не кажу про скорочення ВСУ, ці чотири пункти критично важливі для рашистів, тому ні в якому разі на жоден з них не маємо погоджуватись.
показать весь комментарий
21.11.2025 02:12 Ответить
А що вно таке Оо=====Н ???
показать весь комментарий
21.11.2025 02:15 Ответить
Не продається але здається в безстрокову оренду...Ето другоє...
показать весь комментарий
21.11.2025 02:16 Ответить
....разом із Громадянами України - рітейл і нічого особистого

.
показать весь комментарий
21.11.2025 02:26 Ответить
А ЗЕбил - капітулянт (оманский) той каже що таки продается, бо так
хотят вороги України Трамп і )(уйло. Оце так він накеровал повністю разворовал і продав Україну.
показать весь комментарий
21.11.2025 04:24 Ответить
Ну тепер нам залишилося лише провести вибори резидента. Але навряд що наступний буде більш лояльний кремлю, ніж нинішній. А також побудувати
дуже класні дороги до Києва, Одеси, Дніпра...Та заборонити мобілізацію,
розпустити ТЦК та замінити його на кацапський військовий комісаріат.
І заявити, що ми вже готові виконати всі кремлівські умови капітуляції
України, тому що ми дуже хочемо миру -капітуляції. Тому що виходить так
що все одно США вимагатиме від нас йти на всі поступки фашистському
кремлю. Адже сценарій такого спектаклю про мир - капітуляцію України
був ретельно зрежисований спільниками )(уйлом і Трампом і беззаперечно
піддержаний ЗЕбілом -капітулянтом. Капітуляція України вже не порозі!
показать весь комментарий
21.11.2025 04:28 Ответить
Лучшей ответ.
показать весь комментарий
21.11.2025 05:19 Ответить
Доведеться сраним ковбоям знов просити Путіна зробити черговий Тернопіль. Бо скоро день подяки, треба жерти індейку та жерти Україну.
показать весь комментарий
21.11.2025 06:17 Ответить
Як це, не продається?
Дебілка свириденка, що підписала у Вашингтоні? Рада про шо майже одноголосно проголосувала?
Тютю наші копалини та черноземи!
Продано!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 08:46 Ответить
А нащадок хана Іслам-Ґірея ІІІ умєров готовий був продати наші землі за амністію в корупційних оборудках!
показать весь комментарий
21.11.2025 09:18 Ответить
Так мораторій же зняли на продажу землі . Все по закону , торгуйте суки
показать весь комментарий
21.11.2025 09:27 Ответить
дешевий популізм. А реальність така, що "двушка" пішла на москву, а реальна влада у єрмаків, міндічів і цукерманів
показать весь комментарий
21.11.2025 10:00 Ответить
 
 