Украина в ООН: Мы никогда не признаем оккупированные территории "российскими". Наша земля не продается

Украина готова к содержательным переговорам о завершении войны, но имеет четкие принципы, которые не будет менять. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постпреда Украины Кристина Гайовишин, пишет Укринформ.

Москва выбирает войну

По ее словам, Россия продолжает эскалацию и демонстрирует отказ от мира - каждый новый ракетный удар показывает, что Москва выбирает войну, а не диалог.

Гайовишин подтвердила, что Украина получила от США проект мирного плана и готова работать над ним вместе с партнерами. В то же время она подчеркнула, что есть вещи, на которые Украина не пойдет.

"Никогда не будет признания украинских оккупированных территорий как "российских". Наша земля не продается", — сказала она.

Заместитель постпреда также подчеркнула, что Украина не примет ограничений своего права на самооборону, на размер или возможности Вооруженных сил, а также любого вмешательства в свое право выбирать союзы. "Ничего об Украине без Украины - и ничего о Европе без Европы", - подчеркнула она.

США требуют от Украины проект мирного соглашения

Американская сторона ожидает от Украины более быстрого продвижения переговорного процесса.

Как пишет Financial Times, в Вашингтоне хотят получить проект соглашения о завершении войны уже к Дню благодарения, который для США является ориентиром в планировании дальнейших шагов.

В издании отмечают, что Белый дом стремится завершить процедуру уже в начале декабря, считая этот промежуток времени "окном возможностей" для политической инициативы, которая может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

"США ожидают от Украины четкий вариант соглашения, который Вашингтон сможет представить Москве", – говорится в материале FT.

В то же время украинские структуры готовят собственные предложения, учитывая инициативы, связанные с подходом команды Трампа к будущему урегулированию. Сейчас в Киеве анализируют возможные варианты документа и работают над корректировками, которые должны отразить ключевые интересы Украины.

В фокусе украинских предложений:

сохранение суверенитета;

гарантии безопасности;

четкое определение условий мира;

механизмы контроля за выполнением соглашения.

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

