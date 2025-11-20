Белый дом подтвердил, что США работают над мирным планом Трампа уже месяц
Представители администрации США подтвердили, что специальный посланник Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио уже около месяца ведут непубличные переговоры с обеими сторонами конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цель этих консультаций – выяснить, на что стороны готовы пойти ради "прочного и устойчивого соглашения".
В Белом доме подчеркнули, что именно такой подход помогает достигать реальных договоренностей, приводя в пример соглашения на Ближнем Востоке.
"Реальные договоренности достигаются через длительные переговоры и готовность идти на компромиссы", - отметили в администрации США.
Детали плана пока не разглашаются
В США подчеркивают, что подробности плана пока остаются закрытыми, поскольку он еще находится в процессе разработки. В то же время администрация сообщила, что президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу и считает ее приемлемой для обеих сторон.
Кроме того, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл сегодня провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американских представителей, после разговора президент Зеленский был "очень оптимистично настроен" относительно перспектив договоренностей.
Зеленский получил мирный план Трампа
Ранее мы сообщали, что президент Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Президент обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.
"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.
Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Суверенитет Украины будет подтверждён.
2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.
3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.
4. Будет проведён диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.
5. Украина получит надёжные гарантии безопасности.
6.Численность Вооружённых сил Украины будет ограничена 600 000 человек.
7. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.
8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.
9. Европейские истребители будут размещены в Польше.
10.Гарантия США:
▪️ США получат компенсацию за гарантию.
▪️ Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию.
▪️ Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены.
▪️ Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.
11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.
12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:
a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.
b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.
c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.
d. Развитие инфраструктуры.
e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.
f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.
13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:
a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально.
b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях.
c. Россия будет приглашена вернуться в G8.
14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:
100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объём инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства будут разморожены. Остальная часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определённым направлениям. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.
15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.
16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.
17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1.
🤡10💩2❤1
681viewsedited https://t.me/akzentzp/85970 22:05
https://t.me/akzentzp
https://t.me/akzentzp Акцент 🇺🇦 Оперативні новини Запоріжжя та України, все про війну
18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной - 50:50.
20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:
a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.
b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.
c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.
21.Территории:
a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, включая Соединёнными Штатами.
b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения.
c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 регионов.
d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая Российской Федерации. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.
22. После согласования будущих территориальных договорённостей и РФ, и Украина обязуются не менять эти договорённости силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.
23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договорённости о свободной транспортировке зерна Чёрным морем.
24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:
a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех».
b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.
c. Будет реализована программа воссоединения семей.
d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
25. Украина проведёт выборы через 100 дней.
26. Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.
27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.
28. После того, как все стороны согласуются с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения
То що це капітуляція? Питання до всіх охочих відповісти, бажано з обґрунтуванням позиції.
Плять, який імбецил це писав????
параша вторглася до України 2014-го року і не збирається з неї виходити!!!
Особливо "сподобалося" ось це:
▪️ США отримають компенсацію за гарантію безпеки.
▪️ Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію
▪️ Якщо Україна без причини випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
Коротше кажучи, мотлох...
Інтелект шо у тієї інфузорії. Ну бо ж правильних блогерів дивляться та слухають...
«Настало пекло. Це вже не був бій маневрової війни. Це була різня. Пощади не було. Повстанці, опинившись у цьому колі смерті, билися по-геройськи… Поранений Михайло Білинський, колишній міністр морських справ України, з воза розстрілявши з браунінга кількох червоноармійців, останню кулю пускає собі...», із спогадів сотника артилерії Армії УНР Григорія Рогозного.
17 листопада 1921 року під час Другого Зимового походу в бою з більшовиками поблизу села Малі Міньки на Житомирщині загинув контр-адмірал Армії УНР Михайло Іванович Білинський - видатний організатор українських військово-морських сил, один з творців українського флоту в часи Української революції 1917 - 1921 років; Міністр морських справ УНР; Міністр внутрішніх справ УНР; організатор та командир Дивізії морської піхоти Армії УНР; герой Другого Зимового походу.
Вночі селяни таємно поховали Михайла Білинського за цвинтарем. Та зараз могила загублена. Саме ж село Малі Міньки виселене через катастрофу на ЧАЕС.»
трансляція - 22 хвтому почалася Залізняк
1. Безпека та політичний статус України
▪️ Підтвердження суверенітету України.
▪️ Україна отримує гарантії безпеки від США з певними умовами.
▪️ Закріплення позаблоковості та відмови від НАТО в Конституції; НАТО підтверджує назавжди не членство України.
▪️ Обмеження чисельності ЗСУ.
▪️ Україна залишається без'ядерною державою.
2. Територіальні питання
▪️ Крим, Донецьк і Луганськ де-факто визнаються російськими.
▪️ Херсон і Запоріжжя - «заморожені» на лінії зіткнення.
▪️ Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ.
▪️ Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою.
3. Військові домовленості
▪️ НАТО не розміщує війська в Україні.
▪️ Винищувачі НАТО розміщуються у Польщі.
▪️ Діалог щодо безпеки між США-НАТО-РФ, створення американо-російської робочої групи.
▪️ Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.
4. Економічний блок та відбудова України
▪️ США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.
▪️ 100 млрд доларів заморожених російських активів - на відновлення України; США отримують 50% прибутку.
▪️ Європа додає ще 100 млрд.
▪️ Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проєкти.
▪️ Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.
5. Росія у світовій системі
▪️ Поступове зняття санкцій.
▪️ Повернення РФ до G8.
▪️ Довгострокова економічна співпраця США-РФ.
6. Гуманітарні питання
▪️ Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.
▪️ Гуманітарні програми, возз'єднання сімей.
▪️ Освітні програми про толерантність.
▪️ Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).
7. Енергетика та спецоб'єкти
▪️ Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ; електрика 50/50 між Україною та РФ.
▪️ США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.
8. Внутрішні політичні процеси в Україні
▪️ Вибори через 100 днів після підписання угоди.
▪️ Повна амністія всім учасникам війни.
9. Виконання та контроль
▪️ Угода юридично обов'язкова.
▪️ Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.
▪️ Порушення - санкції.
▪️ Після підписання - негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.
Це нікчемний, нічого не вартий текст - ціна його не варта паперу, на якому він надрукований.
Всі перераховані, так звані гарантії - нічим не кращі (але й ще гірші) ніж попередній "Будапештський Меморандум". Який з цього рудого та аморального ідійота гарант?
Тут навіть аналізувати нема чого - американське тупе бидло Трамп виконує всі хотєлки хйула моржового кремлівського.
"...в закрытых американских чатах сообщают, что оно /соглашение/ провалилось, поскольку выдвигаются нереалистичные требования к Украине и россии на текущем этапе. Администрация Трампа хочет от двух сторон таких уступок, чтобы каждый смог объявить себя победителем.
От себя добавлю: Украина официально не признает Крым и Донбасс российскими территориями, а россия не уйдёт из занятых частей Запорожской и Херсонской областей. Другие пункты обсуждать не имеет смысла."