Белый дом подтвердил, что США работают над мирным планом Трампа уже месяц

Представители администрации США подтвердили, что специальный посланник Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио уже около месяца ведут непубличные переговоры с обеими сторонами конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель этих консультаций – выяснить, на что стороны готовы пойти ради "прочного и устойчивого соглашения".

В Белом доме подчеркнули, что именно такой подход помогает достигать реальных договоренностей, приводя в пример соглашения на Ближнем Востоке.

"Реальные договоренности достигаются через длительные переговоры и готовность идти на компромиссы", - отметили в администрации США.

Детали плана пока не разглашаются

В США подчеркивают, что подробности плана пока остаются закрытыми, поскольку он еще находится в процессе разработки. В то же время администрация сообщила, что президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу и считает ее приемлемой для обеих сторон.

Кроме того, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл сегодня провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американских представителей, после разговора президент Зеленский был "очень оптимистично настроен" относительно перспектив договоренностей.

Зеленский получил мирный план Трампа

Ранее мы сообщали, что президент Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Президент обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира".