Білий дім підтвердив, що США працюють над мирним планом Трампа вже місяць

Представники адміністрації США підтвердили, що спеціальний посланник Віткофф та держсекретар Марко Рубіо вже близько місяця ведуть непублічні переговори з обома сторонами конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мета цих консультацій – з’ясувати, на що сторони готові піти заради "міцної та стійкої угоди".

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У Білому домі наголосили, що саме такий підхід допомагає досягати реальних домовленостей, наводячи приклад угод на Близькому Сході.

"Досягаються реальні домовленості через тривалі переговори та готовність йти на компроміси", – зазначили в адміністрації США.

Деталі плану поки не розголошуються

У США підкреслюють, що подробиці плану поки залишаються закритими, оскільки він ще перебуває у процесі розробки. Водночас адміністрація повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує ініціативу та вважає її прийнятною для обох сторін.

Крім того, міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл сьогодні провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами американських представників, після розмови президент Зеленський був "дуже оптимістично налаштований" щодо перспектив домовленостей.

Зеленський отримав мирний план Трампа

Раніше ми повідомляли, що президент Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Президент окреслив принципові основи, які важливі для України, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - ідеться у повідомленні ОП.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".