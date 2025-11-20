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Новини Відео Мирний план США Звернення Зеленського
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Американська сторона надала своє бачення, як закінчити війну, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1366-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення.

Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити.

Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі.

Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є – цілком справедливих, – що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків – увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо.

Так само важливо і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні. Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому.

Також читайте: Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ

Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) США (26673)
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Топ коментарі
+27
оманьскій ішак до останнього буде чиплятися за владу зі своїм дерьмаком
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21.11.2025 00:00 Відповісти
+25
Та пішов ти на.🤬.й 💩 кусок!!!
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21.11.2025 00:00 Відповісти
+25
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21.11.2025 00:00 Відповісти
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Та пішов ти на.🤬.й 💩 кусок!!!
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21.11.2025 00:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=

Юрмала - НОВАЯ ВОЛНА 2015 рік навіть шоу-цап ШНУР заспівав оце - посилання вище

іііііі 38 річний блд українець після революції гідності після ********** паличок ...
вівторок, 13 вересня 2016 07:20

https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи
https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw Зеленський порівняв Україну з порноактрисою

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0

Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.

- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.

Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах.
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21.11.2025 00:15 Відповісти
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21.11.2025 00:00 Відповісти
Нос обалденный. Это точно не монтаж?
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21.11.2025 01:38 Відповісти
Это уже за гранью комедию.
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21.11.2025 00:00 Відповісти
оманьскій ішак до останнього буде чиплятися за владу зі своїм дерьмаком
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21.11.2025 00:00 Відповісти
надіюсь що із за своєї корупції зеленський не здасть Україну
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21.11.2025 00:04 Відповісти
Як одна людина може здати всю країну ?
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21.11.2025 00:07 Відповісти
Ну наприклад, як Янукович у свй час.
Здав в аренду Севастополь рашистам для їх флоту на 50 років.
Що в подальшому призвело до анексії Криму.
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21.11.2025 00:10 Відповісти
Ваш причинно-наслідковий звʼязок не враховує події на Майдані. Це, як би ви отримали штраф за проїзд на червоне світло, через те що завели машину.
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21.11.2025 00:35 Відповісти
Він здае вже давно, потихеньку...
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21.11.2025 00:08 Відповісти
Зеленський: "Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію."
Хто це ми?
Ти і Єрмак?
Яку позицію?
Колінно-ліктьову?
Doggy-style в народі?
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21.11.2025 00:06 Відповісти
***** вже відмовився від мирного плану Трампа .! Ще не встигли його навіть опублікувати .
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21.11.2025 00:07 Відповісти
-Яке ще "*****"?
- Ви, що справді вірите, що напівпаралізований дідуган, який тремтячую рукою тримався за стіл, пританцьовуючи ногою і цей різвенький козлик - одна і та людина?
- Справжний "*****" сдох ще 26-го жовтня 2023 року, а це виконуючий обов'язки "*****" Евгений Васильич, плотник четвертого розряду, якого "Бацька" подарував Патрушеву!
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21.11.2025 00:54 Відповісти
це сарказм такий чи ти реально у це віриш? ) а головне - яка українцям різниця - васіліч там, платонич чи ху йлович? ніякої. бо вони там у кремлі усі є колективне ху йло..
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21.11.2025 06:31 Відповісти
@ "Трамп поспішає з "мирним планом", закликає прийняти його негайно, щоб встигнути застрибнути в останній вагон поїзда, який мчить його подалі від файлів Епштейна, а путіна - від поразки."
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21.11.2025 00:09 Відповісти
зловили бариг за яєла за корупцію. співпрацюють і зливають країну чмирі
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21.11.2025 00:10 Відповісти
путін назвав українську владу злочинним угрупованням, натякаючи, що ні на які домовленості не піде

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21.11.2025 00:12 Відповісти
Це привід зеленському черговий раз брехати - що то путін качає і усі хто проти зелі - за путіна.
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21.11.2025 00:26 Відповісти
Це бачення пуйла як закінчити війну, через капітуляцію України.
Там, що не пункт то пункт про обмеження суверенітету, підрив територіальної цілостності України, приниження України, та створення умов для наступного вторгнення рашистів.
І ніяких гарантій, абсолютно ніяких гарантій від нової війни.
Так, що краще би Зеля правду сказав, збирається він підписувати цю капітуляцію чи ні?
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21.11.2025 00:18 Відповісти
У бункері у теплій ванні Єрмак розповів внюханному вовці про бачення мацкви ... А потім наступного дня дав зачитати текст... бажання ПРодюсера -закон для актора .
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21.11.2025 00:20 Відповісти
Так званий "план врегулювання в Україні" з вимогами передачі повного контролю над Донбасом, забороною перебування іноземних військ на території України, введення статусу російської мови як державної, повернення статусу РПЦ в Україні і двократне скорочення ЗСУ є банальною спробою порятунку іміджу режиму Зеленського зі сторони Росії. Те що цей "план" буде відхилено Зеленським, не викликає ніяких сумнівів, так як і розуміння цього групою Патрушева, що є авторами цієї комбінації. По їх розумінню це дозволить продемонструвати "патріотизм і принциповість" Зеленського, який знаходиться на межі розпаду своєї "більшості" в ВР з усіма наслідками для нього. Збереження в Україні режиму Зеленського "двушка на Москву" і є головна мета цієї комбінації.
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21.11.2025 00:28 Відповісти
Так США дають снаряди чи ні ? А патриоти для збиття ракет?
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21.11.2025 00:28 Відповісти
А що з санкціями проти раши ,яка вбиває цивільних українців?
Чи ПОРА вже плакати малювати про Білий Дім
- огласили санкції - поговорили з мацквою - відминили - раша вбила 20 людей
- оголосили майбутні санкції - поговорили з мацквою - не ввели- раша вбила 30 українців
- оголосили майбутні санкції - поговорили з мацквою І Т П
ОСЬ ТАКИЙ Будапештський МЕМОРАНДУМ
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21.11.2025 00:33 Відповісти
Больше месяца назад говорил о том, что псина рыжая новый план выдвинет, чтоб санкции на ********* не вводить. ***** войну не прекратит, а рыжее опять на пятьдесят дней отложит. Потом по-новой. Так было и так будет.
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21.11.2025 02:44 Відповісти
Так про це треба ідіоту Трампу ЧЕРЕЗ ЗМІ постійно говорити. В нього_ незабаром вибори- нехай народ чує
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21.11.2025 02:54 Відповісти
шо вова, хєровато у полоні? А ти думав що будеш під аплодисменти охлосу з шаурмою по фонтанам бігати?
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21.11.2025 00:31 Відповісти
Ніколи так не крутились матюки на язиці як тепер! Мовчу, бо знов забанять!
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21.11.2025 00:31 Відповісти
Азбука морзе є
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21.11.2025 00:35 Відповісти
100% ...😂
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21.11.2025 00:37 Відповісти
Vaffanculo, bastardo!!!
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21.11.2025 00:55 Відповісти
ЗЛН ПНХ !
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21.11.2025 01:21 Відповісти
Тільки зрадник України може мати діло з трампом, коли Україні допомагають країни Євросоюзу. Домовленості з кацапією та сша, добре показані в Будапештських домовленостях. Треба бути повним лохом, щоб знову з цими тварюками щось підписувати. Без Євросоюзу ніяких перемовин з ідіотами кацапії та сша.
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21.11.2025 01:03 Відповісти
Ложило ***** на все планы своего рыжего под*****вца. У ***** свои планы продолжения войны на уничтожение украинцев и Украины.
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21.11.2025 02:51 Відповісти
Цей російсько трампвський план є не тільки капітуляцією України а ще й таким що повністю і остаточно добиває світовий безпековий устрій. Вигідний він в першу чергу для кремля , і трампа який на порозі грандіозного скандалу і йому потрібен потужний інфоповод щоб відволікти увагу, і зважаючи на те в якій ситуації опинилися наші мародери зе.єрмаки то для них він теж вигідний,так якщо зе.нам нього втулить то зможе нам впарити типу мир, але то не буде миром, це буде коротка паредишка перед остаточним знищенням України ,тому ні в якому разі не можна на нього погоджуватись від слова взагалі.
Цей план є хитрою і підступою кремлівською комбінацією яка політично вигідна як кульгавий качці трампу так і зашквареному зе.рмаку.
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21.11.2025 01:38 Відповісти
***** само похерит любой план своего рыжего *********** в котором есть место независимости Украины и войну не остановит. Псина рыжая санкции вводить не хочет, оружие и деньги Украине не давать и за счет Украины ***** отлизывать. Только ***** этого мало.
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21.11.2025 02:58 Відповісти
Да понятно, псина рыжая делает все, чтоб на ********* санкции не вводить, за счет Украины. Так было и так есть, но даже при согласии Украины на такие условия, ***** все похерит. Увидите, а рыжее опять *****вцам очередные две недели или пятьдесят дней на раздумья предоставит.
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21.11.2025 02:39 Відповісти
вы вообще читали мирный план,,,,,,? это план сдачи половины Украины пуйлу!!!!!!!!!!!!!!
шиты раздирают Украину на части!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.11.2025 05:37 Відповісти
Я зроблю потужних балістичних ракетів та обстріляю Москву.... Срані ковбої зі свом сраним подельніком Путіним самі побіжуть довмовляться.... А ні, маяччня якась.... Золотий парашют в Ізраїль, оце тема.
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21.11.2025 06:20 Відповісти
проблема двох старих педофілів
полягає в тому, що вони своїми старечими мізками
ніяк не можуть зрозуміти, що в Україні
про Україну все вирішує народ.
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21.11.2025 07:26 Відповісти
Геть ішака! З цим мудаком країні не по дорозі. Результат його "трудів" сповна відчуває весь народ.
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21.11.2025 07:28 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko

"Wall Street Journal:
"Старший посадовець США заявив, що Рустем Умеров вніс суттєві зміни до одного з 28 пунктів у проєкті мирної угоди щодо України.
У початковій редакції йшлося про аудит всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна - пункт, що, ймовірно, був спрямований на викриття потенційної корупції.
Однак у переглянутому варіанті проєкту вимогу аудиту прибрали, і замість цього було зазначено, що всім сторонам буде надана «повна амністія за їхні дії під час війни»."

Ось що насправді цікавить нашу владу.

Не Донбас. І не кількість ракет. А щоб їх не посадили за корупцію.

Як там було? Зробимо їх разом?"
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21.11.2025 07:32 Відповісти
Придурок,бросай ермака,да всплывай....
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21.11.2025 07:41 Відповісти
Крадемо ми, але скандал качають американці і ро…яни. От невдячні. Коли США дістануть Міндіча з Ізраїлю він теж так казатиме на суді.
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21.11.2025 07:57 Відповісти
що там по миндичу...ти бач як знов про мир закукарекав...
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21.11.2025 09:10 Відповісти
Чи у мене з пам'яттю щось. Але мені здається на початку вторгнення нам казали що Україна має повернути свої території до кордонів 1991. І це було основне завдання. Можливо якщо нас не погнали в цей самогубчий контр наступ де поклали величезну кількість вмотивованих бійців, то зараз нам би не довелося підписувати капітуляцію. Хоча б розмовляли б на рівних про завершення війни.
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21.11.2025 09:25 Відповісти
Треба заморозити по ЛБЗ, ввести війська НАТО в Україну, Росія має відшкодувати кожне руйнування і кожну смерть. А далі нехай йдуть лісом.
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21.11.2025 10:52 Відповісти
Сучий сын!! У мерзавца . Виноваты все . Но не я не лох..
Оман чоннар шашлычки..
Яйца килограмами
Миеы здопушки
Глава банды эффективных менеджеров..
Деморализовал сучий сын уеоаину.
Собачился с союзниками.
Врал и крал .
Самолётов купил сто пятьсот.

Мильярд деревьев уже все .. растут ..
Где **** фламинга...
Нет фламинго где гроши..
Бо не втiк..
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21.11.2025 23:19 Відповісти
 
 