Американська сторона надала своє бачення, як закінчити війну, – Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1366-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення.
Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити.
Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі.
Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є – цілком справедливих, – що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни.
Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків – увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо.
Так само важливо і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні. Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому.
Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Юрмала - НОВАЯ ВОЛНА 2015 рік навіть шоу-цап ШНУР заспівав оце - посилання вище
іііііі 38 річний блд українець після революції гідності після ********** паличок ...
вівторок, 13 вересня 2016 07:20
https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи
https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw Зеленський порівняв Україну з порноактрисою
https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0
Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.
- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.
Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах.
Здав в аренду Севастополь рашистам для їх флоту на 50 років.
Що в подальшому призвело до анексії Криму.
Хто це ми?
Ти і Єрмак?
Яку позицію?
Колінно-ліктьову?
Doggy-style в народі?
- Ви, що справді вірите, що напівпаралізований дідуган, який тремтячую рукою тримався за стіл, пританцьовуючи ногою і цей різвенький козлик - одна і та людина?
- Справжний "*****" сдох ще 26-го жовтня 2023 року, а це виконуючий обов'язки "*****" Евгений Васильич, плотник четвертого розряду, якого "Бацька" подарував Патрушеву!
Там, що не пункт то пункт про обмеження суверенітету, підрив територіальної цілостності України, приниження України, та створення умов для наступного вторгнення рашистів.
І ніяких гарантій, абсолютно ніяких гарантій від нової війни.
Так, що краще би Зеля правду сказав, збирається він підписувати цю капітуляцію чи ні?
Чи ПОРА вже плакати малювати про Білий Дім
- огласили санкції - поговорили з мацквою - відминили - раша вбила 20 людей
- оголосили майбутні санкції - поговорили з мацквою - не ввели- раша вбила 30 українців
- оголосили майбутні санкції - поговорили з мацквою І Т П
ОСЬ ТАКИЙ Будапештський МЕМОРАНДУМ
Цей план є хитрою і підступою кремлівською комбінацією яка політично вигідна як кульгавий качці трампу так і зашквареному зе.рмаку.
шиты раздирают Украину на части!!!!!!!!!!!!!!!!!
полягає в тому, що вони своїми старечими мізками
ніяк не можуть зрозуміти, що в Україні
про Україну все вирішує народ.
"Wall Street Journal:
"Старший посадовець США заявив, що Рустем Умеров вніс суттєві зміни до одного з 28 пунктів у проєкті мирної угоди щодо України.
У початковій редакції йшлося про аудит всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна - пункт, що, ймовірно, був спрямований на викриття потенційної корупції.
Однак у переглянутому варіанті проєкту вимогу аудиту прибрали, і замість цього було зазначено, що всім сторонам буде надана «повна амністія за їхні дії під час війни»."
Ось що насправді цікавить нашу владу.
Не Донбас. І не кількість ракет. А щоб їх не посадили за корупцію.
Як там було? Зробимо їх разом?"
Оман чоннар шашлычки..
Яйца килограмами
Миеы здопушки
Глава банды эффективных менеджеров..
Деморализовал сучий сын уеоаину.
Собачился с союзниками.
Врал и крал .
Самолётов купил сто пятьсот.
Мильярд деревьев уже все .. растут ..
Где **** фламинга...
Нет фламинго где гроши..
Бо не втiк..