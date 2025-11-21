США наполягають на терміновому укладанні мирної угоди щодо України, - ЗМІ

Білий дім наполягає на швидкому укладанні мирного договору через ситуацію в Україні. Президент США Дональд Трамп вимагає максимально оперативних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

"Коли я кажу про агресивні терміни, я маю на увазі агресивні терміни на умовах Трампа. Це означає просто зараз, це означає якомога швидше", – зазначив співрозмовник.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Навіть кілька тижнів - це занадто повільно

За словами джерела, навіть прогноз "за кілька тижнів" є завищеним, а питання має вирішуватися у максимально стислі строки.

"Нагальність цього питання – зараз. Саме зараз. Воно нагальне через енергетичну ситуацію в Україні. Це актуально з огляду на те, що потрібно українцям цієї зими. Це актуально з огляду на ведення війни", – пояснив представник американської влади мотивацію до швидкого підписання.

Співрозмовник уточнив, що під час обговорень не йшлося про обов’язкове тристороннє підписання мирного договору, тому інші формати також залишаються можливими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ООН: "Наша земля не продається"

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада,- FT