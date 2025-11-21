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Новини Мирний план США
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США наполягають на терміновому укладанні мирної угоди щодо України, - ЗМІ

США: мирну угоду щодо України потрібно укласти терміново

Білий дім наполягає на швидкому укладанні мирного договору через ситуацію в Україні. Президент США Дональд Трамп вимагає максимально оперативних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

"Коли я кажу про агресивні терміни, я маю на увазі агресивні терміни на умовах Трампа. Це означає просто зараз, це означає якомога швидше", – зазначив співрозмовник.

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Навіть кілька тижнів - це занадто повільно

За словами джерела, навіть прогноз "за кілька тижнів" є завищеним, а питання має вирішуватися у максимально стислі строки.

"Нагальність цього питання – зараз. Саме зараз. Воно нагальне через енергетичну ситуацію в Україні. Це актуально з огляду на те, що потрібно українцям цієї зими. Це актуально з огляду на ведення війни", – пояснив представник американської влади мотивацію до швидкого підписання.

Співрозмовник уточнив, що під час обговорень не йшлося про обов’язкове тристороннє підписання мирного договору, тому інші формати також залишаються можливими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ООН: "Наша земля не продається"

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив,  що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада,- FT

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Трамп Дональд (8901) припинення вогню (444)
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Топ коментарі
+37
А не пішов би ти у дупу зі своєю швидкістю?
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21.11.2025 07:06 Відповісти
+28
То ж довгий час трамп мовчав, всі думали, що він "порозумнішав".. а це знову воно вилізло з заявами про капітуляцію України. Мені здається, що в нього були домовленості з пуйлом "кошмарити" українців шаленими обстрілами, в основному житлові квартали, щоб погодилися на капітуляцію!! Він навіть дістав із сундучка пуйлівського "подєльніка" віткоффа, якого обсвистала світова спільнота декілька місяців тому за просування "хотєлок" путіна. Трамп думає, що всі вже забули про це і почав знову розкручувати "план капітуляції України" : ми повинні віддати Донбас, скоротити армію наполовину, ліквідувати дальнобійні ракети, визнати окуповані території російськими, не вступати в НАТО, тобто викреслити це з Конституції... США визнають Крим російським, бо там Трамп будуватиме свої готелі!! Він надіється, що його підтримають інші держави.. ми отримаємо "обіцянку"від США, що росія не нападе.. .... Практично нічого не змінилося по зрівнянні з попередніми вимогами, навіть вимог побільшало і вони жорсткіші!! Я думаю, що це пов'язано з нашими проблемами на фронті, бо ми весь час відступаємо, а також корупційний скандал міндічгейт послабив наші переговорні позиції!!! Мені цікаво, як голосуватиме за це Конгрес США??!!Дулю вам з маком, Трамп дональдович, капітуляції не буде, засуньте цей план в одне потаємне місце!!! (це меседж від наших військових). Хочу послати цих двох гнобителів України за рузьким корабльом!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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21.11.2025 07:13 Відповісти
+24
..карлик послав Трампа на три літери, так він за Укоаїну тепер взявся!!!
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21.11.2025 07:07 Відповісти
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А не пішов би ти у дупу зі своєю швидкістю?
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21.11.2025 07:06 Відповісти
іди воюй.
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21.11.2025 08:56 Відповісти
а хто тоді тебе і зєльону шоблу буде на бутилку насаджувати?
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21.11.2025 10:10 Відповісти
То чепуха зелена опущена - угомонись
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21.11.2025 10:51 Відповісти
Гамлєт. Як *********** істерика у ЗМІ. Чи може прищепитись? Вколотись чи не не вколотись? ******** ці питання зайобують.
https://www.facebook.com/poderviansky/posts/%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%94%D1%82%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%8C/2261830193963582/ Лесь Подерв'янський
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22.11.2025 01:59 Відповісти
..карлик послав Трампа на три літери, так він за Укоаїну тепер взявся!!!
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21.11.2025 07:07 Відповісти
Трампидло таки мріє отримати Нобелівку миру. За наш разунок, паскуда така.
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21.11.2025 07:07 Відповісти
Трампидла піджимають файли епштейна.
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21.11.2025 07:27 Відповісти
Бо у тампона від файлів епштейна підгорає?
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21.11.2025 07:12 Відповісти
файли епштейна писали ті що й біблію.допетрай нарешті.
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21.11.2025 08:57 Відповісти
До речі, є припущення, що це також пов'язано з тим, що у січні-лютому закінчується дедлайн для висування кандидатів на нобелівку. Тому тампон так і намагається за будь-яку ціну протиснути цей безглуздий "план".
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21.11.2025 10:05 Відповісти
То ж довгий час трамп мовчав, всі думали, що він "порозумнішав".. а це знову воно вилізло з заявами про капітуляцію України. Мені здається, що в нього були домовленості з пуйлом "кошмарити" українців шаленими обстрілами, в основному житлові квартали, щоб погодилися на капітуляцію!! Він навіть дістав із сундучка пуйлівського "подєльніка" віткоффа, якого обсвистала світова спільнота декілька місяців тому за просування "хотєлок" путіна. Трамп думає, що всі вже забули про це і почав знову розкручувати "план капітуляції України" : ми повинні віддати Донбас, скоротити армію наполовину, ліквідувати дальнобійні ракети, визнати окуповані території російськими, не вступати в НАТО, тобто викреслити це з Конституції... США визнають Крим російським, бо там Трамп будуватиме свої готелі!! Він надіється, що його підтримають інші держави.. ми отримаємо "обіцянку"від США, що росія не нападе.. .... Практично нічого не змінилося по зрівнянні з попередніми вимогами, навіть вимог побільшало і вони жорсткіші!! Я думаю, що це пов'язано з нашими проблемами на фронті, бо ми весь час відступаємо, а також корупційний скандал міндічгейт послабив наші переговорні позиції!!! Мені цікаво, як голосуватиме за це Конгрес США??!!Дулю вам з маком, Трамп дональдович, капітуляції не буде, засуньте цей план в одне потаємне місце!!! (це меседж від наших військових). Хочу послати цих двох гнобителів України за рузьким корабльом!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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21.11.2025 07:13 Відповісти
Тобто Трамп хоче зробити те, що не може зробити пуцин - примусити Україну капітулюввти? Та ще й максимально швидко, щобпнреаести увагу власних громажян від публікації файлів Епштейна до чергової мвоєї "перемоги" - "мирної угоди"? А чим ця куцня відрізняється від Мюнхенської змови? Чехословаччина теж віддала території, скоротила армію і азамін отримпла обіцянки "вічного миру" від Гітлєра і гарантії безпеки від тиз, хто це запропонував, підтримавши жомагання Гітлєра. Чехословаччини не стало за якицсь рік, а гаранти навіть бровою не повели. Україна вже відмовлялася від зброї (чдерної) і зищила на бажання цих же США стратегічну авіацію. Взамін отримала від тих же США гарантії "вічного миру" і від кацапів - визнання існування у міжнародео визнаних кордонах. Далі історію знають усі, і про те, як діяли гаранти - теж знають.
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21.11.2025 08:20 Відповісти
Що маскаль не добив, що жиди не розграбували, то Трамп доконає залишки українського і України.
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21.11.2025 07:17 Відповісти
Делегація США вилітає на переговори. Путін, коли в тебе Тернопіль? Ну ОК, погнали.
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21.11.2025 07:18 Відповісти
На терміновой капітуляції наполягає рудий п.дор
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21.11.2025 07:23 Відповісти
ТИХО ТИХО РУДА СВИНКО
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21.11.2025 07:27 Відповісти
Очередная атака россии...просто перетерпеть
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21.11.2025 07:27 Відповісти
Для відмови від треріторій, роззброєнню, відмови від ЄС і НАТО, захисту фсбшного МП потрібні зміни в Конституції, а це тільки через дві третини голосів Ради. А їх не буде.
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21.11.2025 07:39 Відповісти
Ще не вистачає пункту про контрибуцію,де Україна має відшкодувати всі кошти москалям, за витрати на агресію проти себе..
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21.11.2025 07:40 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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21.11.2025 11:50 Відповісти
Якщо вони наполягають на такій угоді то хай самі її і укладають, нам вона непотрібна.
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21.11.2025 07:40 Відповісти
Ото якщо кацап прийде, не дай боже, і корупція...Далеко не фанат зешмарклі, і вам на фатерлянді відніше.
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21.11.2025 07:41 Відповісти
Давай, давай, под шумок!
У всієї цієї кодли є відчуття що час підпирає і треба швидше.
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21.11.2025 07:43 Відповісти
Швидко...швидко капітулюйте українці. Негайно. Терміново.
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21.11.2025 07:45 Відповісти
Дід Краснов з хкуйлом відвезли в Київ план Капітуляції Мюнхенсько-будапештський...і сказало - не і зіпсуйте мені апетиту до Дня подяки.... Це не ЗЕленському привезли цю капітуляцію а нам.. Що Зе лоханувся зі своїм оточенням то точно... якщо не лоханувся то це ще гірше.. Міндіч гейт хкуйло присвятив до Річниці початку Майдану.. а можливо не сам хкуйло... бо у нас в політиці в судах, адвокатських контораз скрізь агентура підготовлена і підкормлена... Адвокатьскі контори особливо, які підтримують руцьких. які не хочуть іти у військо і так далі...
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21.11.2025 07:46 Відповісти
Трамп фактично перейшов до ультимативної форми тиску на Україну.
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21.11.2025 07:49 Відповісти
Ахаха, чтоб не сидеть без света капитулируйте, это чистый договорняк фуйла и трампа
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21.11.2025 07:51 Відповісти
Руда мавпа бажає звинуватити Україну у зриві "мирних перемовин", щоб скасовувати свої санкції проти кацапії. Хіба хоч раз, руда мавпа звинуватила кацапію у нападі на Україну? Тільки ворог України, може вести перемовини з рудою мавпою.
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21.11.2025 07:51 Відповісти
Головний мітинг протесту «Усунення режиму» відбудеться 22 листопада у Вашингтоні
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21.11.2025 07:54 Відповісти
Щось у трампона підгорає. я думаю росія може застосувати проти нас ядерну зброю
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21.11.2025 08:02 Відповісти
Аналітику від сосальщиків з пальця підвезли
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21.11.2025 08:30 Відповісти
США и россия согласовали мирный план по Украине

В него, в частности, входят следующие пункты:

1. Возврат Аляски в родную гавань.

2. Передача части штата Калифорния вместе с высокотехнологичными компаниями в управление россии.

3. Признание русского языка государственным на территории штата Нью-Йорк и в особенности - в районе Брайтон-Бич.

4. Признание РПЦ на всей территории США.

5. Сокращение ВМФ США до 2 авианосцев и 1 подводной лодки.

6. Назначение Марии Захаровой пресс-секретарём Президента США.
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21.11.2025 08:05 Відповісти
Аоляска й калифорния то історична російська Земля.
Має повернутись в рідну гавань!
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22.11.2025 00:19 Відповісти
Знов - за рибу гроші .. Я бачу - вчорашню вечірню заяву ***** так ніхто і не слухав . Якою він цілком прозоро натякнув на те що - чхати він хотів на всякі мирні плани трампа . Фактично пославши його нах . То ж тепер не має значення - швидка це буде угода , чи повільна . Бо її взагалі не буде .
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21.11.2025 08:13 Відповісти
чубатому мудачелові все одно, тим паче після того, як в Анкориджі американські солдати вилизували черевики *****, це старе руде пердило втратило будь-який авторитет в очах усіх диктаторів світу.
Але нобелівку він під кінець життя отримати дуже хоче, тому так навісніє на Україну, - на неї набагато легше натиснути. Що там далі буде після його нобелівки чи смерті - його взагалі не цікавить, головне ввійти в історію. Якась маразматична манія величі чи щось таке. Хоче ще й нобелівку обійсрати своїми брудними манівцями.
Але кожен його теперішній "мирний план" тупіший та ганебніший за попередній, і тим паче неприйнятний для України, тому всі ці його манівці марні. Не в ту сторону він натискає, втрачаючи безцінний час...
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21.11.2025 10:48 Відповісти
Нарід як дізнаеться а сокоріш не дізнаеться шо підписано, охреніе!Алеж то вже іньша казочка буде!(((
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21.11.2025 08:15 Відповісти
Прийняти усі умови кацапів, вояків додому до сімей хай відпочинуть, визнати та піхій тот русскій язик і ту церкву для дебілов.Ґоловне цє вибори, коґо мудрий нарід вибере.Кацап піде на ґейропу, і оце буде шанс для фатерлянду.
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21.11.2025 08:27 Відповісти
Трампадло, читай по губах - пішов нах.й пдрс!
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21.11.2025 08:29 Відповісти
Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але має "червоні лінії", які є чіткими та непорушними.
Про це повідомляє https://www-rbc-ua.translate.goog/ukr/news?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc РБК-Україна з посиланням на https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://webtv.un.org/en/asset/k1c/k1cug348f1 виступ на засіданні Ради безпеки ООН заступника постпреду України при ООН Христини Гайовішин.

Дипломат підтвердила, що Україна отримала від США проект мирного плану та висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України.

Проте, Крістіна Гайовішин зазначила, що Україна має свої "червоні лінії":
- ніколи не визнає окуповані території "російськими";
-не погодиться обмеження права самооборону;
-не прийме обмеження у виборі спілок та блоків.

Також вона зазначила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидних намірів, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включаючи нашу мову".

Заступник постпреду України в черговий раз закликала Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.


Гайовишин висловила впевненість, що Росія не зупиниться без постійного та всебічного тиску.

"Єдиний реалістичний шлях завершення цієї війни: змусити Росію відступити - економічно, політично та військово", - наголосила вона.
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21.11.2025 08:30 Відповісти
Нічого з цієї чергової затії *********** не вийде.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма, а саме:
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних оіній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з власної безпеки, щоби там Зеленський не еапідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів ід різними прапорами у всі підрозділи. На це Україна не піде.
Пункт про визнання "де-факто" території Криму, Донецької і Луганської областей за пітьмою містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає змісту навіть обговорювати.
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21.11.2025 08:31 Відповісти
По моєму, х.....передав Рудому план з 13 пунктів, як Гітлер Польщі в серпні 1939 року. Кореші Рудого та зятьок добавили ще 15 пунктів локшини. Вітьков мав передати в Стамбулі, однак передумали, швидко приплели Рубіо, це щоб надати офіційності. Но шото пішло не так, послали кореша віце-президента для вручення. А за кулісами вроді Рудий кричить, криє Бубона останніми словами - нє порть мнє празднік. Бо якщо появиться негатив для Донні він зробить круглі очі, як на Алясці, і буде бубоніти -мєня нє так понялі і все це не то, що ви думаєте. Перший дзвіночок - ховають фіо розробників, замінили офіційними келлологом, Рубіо.
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21.11.2025 08:44 Відповісти
Це не план миру - це план швидкого і остаточного знищення України. В цих пунктах, не вистачає, хіба вимоги поставити Януковича президентом, та підняти російський "триколор" над Верховною Радою. Фактично, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання" одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками. Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та душити Майдан? Байдуже - після падіння України, політичного, чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювпла це, давно (ще з 2007 року, промова путіна в Мюнхені), і не один раз.
Європа до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС, Штати ж свою присутність в Європі скорочують. В них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність. Крім того, що в багатьох країнах Європи росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійськф режими. Це план знищення України та Європи.
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21.11.2025 09:06 Відповісти
Через месяц должны выйти файлы Эпштейна, на которых будет фигурировать Трамп. Вот Путин и торопит своего агента Краснова продавить Украину на капитуляцию. Хотя представители украинской власти проворовались, за организацией выброса компромата против верхушки стоит трамповская администрация. А русские просто сносят энергетику и бомбят многоэтажки. Это согласованнная многоходовочка Путина
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21.11.2025 09:31 Відповісти
Україна схожа на інтелегента, якого пограбував гопник, а тепер поліція домовляється із гопником, що ще можна відібрати у потерпілого, щоб зам'яти конфлікт.
При цьому каже інтелегентові, що це у його інтересах.
Не вірте раше і американцям, одні уб'ють рідну матір, інші продадуть.
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21.11.2025 09:50 Відповісти
Трамп опять мечеться как гавно в унитазе спасти рашку от банкротства, Китай и Индия уже отказались на 70 процентов от нефти оттуда.
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21.11.2025 11:05 Відповісти
Особисто я ніколи не повірю, шо цей план був розроблений Келлагом, Венсом, Рубіо. Скоріше за усе ця муйня була придумана "та іншими".
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21.11.2025 11:08 Відповісти
Тай і пох...
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21.11.2025 11:11 Відповісти
мабуть треба ще раз зустрітись на Алясці.
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21.11.2025 11:31 Відповісти
"Навіть кілька тижнів - це занадто повільно"

а раньше у трампа было не повільно : "ну, посмотрим недели через две"
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21.11.2025 11:45 Відповісти
Трампу нужно все провернуть пока европейцы в шоке и не отошли от очередной его инициативы. У евро бюрократов по любому вопросу как раз лаг в две-три недели. ))Они сейчас в растерянности и не знают что делать, кроме заявлений про озабоченность. Нужно собраться всем на саммит поговорит, согласовать, проголосовать и т.д.
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21.11.2025 12:01 Відповісти
У Трампа срачка? Хай бере максі памперси.
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21.11.2025 12:06 Відповісти
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21.11.2025 14:04 Відповісти
 
 