США наполягають на терміновому укладанні мирної угоди щодо України, - ЗМІ
Білий дім наполягає на швидкому укладанні мирного договору через ситуацію в Україні. Президент США Дональд Трамп вимагає максимально оперативних дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.
"Коли я кажу про агресивні терміни, я маю на увазі агресивні терміни на умовах Трампа. Це означає просто зараз, це означає якомога швидше", – зазначив співрозмовник.
Навіть кілька тижнів - це занадто повільно
За словами джерела, навіть прогноз "за кілька тижнів" є завищеним, а питання має вирішуватися у максимально стислі строки.
"Нагальність цього питання – зараз. Саме зараз. Воно нагальне через енергетичну ситуацію в Україні. Це актуально з огляду на те, що потрібно українцям цієї зими. Це актуально з огляду на ведення війни", – пояснив представник американської влади мотивацію до швидкого підписання.
Співрозмовник уточнив, що під час обговорень не йшлося про обов’язкове тристороннє підписання мирного договору, тому інші формати також залишаються можливими.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.
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СЛАВА УКРАЇНІ!!!
У всієї цієї кодли є відчуття що час підпирає і треба швидше.
В него, в частности, входят следующие пункты:
1. Возврат Аляски в родную гавань.
2. Передача части штата Калифорния вместе с высокотехнологичными компаниями в управление россии.
3. Признание русского языка государственным на территории штата Нью-Йорк и в особенности - в районе Брайтон-Бич.
4. Признание РПЦ на всей территории США.
5. Сокращение ВМФ США до 2 авианосцев и 1 подводной лодки.
6. Назначение Марии Захаровой пресс-секретарём Президента США.
Має повернутись в рідну гавань!
Але нобелівку він під кінець життя отримати дуже хоче, тому так навісніє на Україну, - на неї набагато легше натиснути. Що там далі буде після його нобелівки чи смерті - його взагалі не цікавить, головне ввійти в історію. Якась маразматична манія величі чи щось таке. Хоче ще й нобелівку обійсрати своїми брудними манівцями.
Але кожен його теперішній "мирний план" тупіший та ганебніший за попередній, і тим паче неприйнятний для України, тому всі ці його манівці марні. Не в ту сторону він натискає, втрачаючи безцінний час...
Про це повідомляє https://www-rbc-ua.translate.goog/ukr/news?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc РБК-Україна з посиланням на https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://webtv.un.org/en/asset/k1c/k1cug348f1 виступ на засіданні Ради безпеки ООН заступника постпреду України при ООН Христини Гайовішин.
Дипломат підтвердила, що Україна отримала від США проект мирного плану та висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України.
Проте, Крістіна Гайовішин зазначила, що Україна має свої "червоні лінії":
- ніколи не визнає окуповані території "російськими";
-не погодиться обмеження права самооборону;
-не прийме обмеження у виборі спілок та блоків.
Також вона зазначила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидних намірів, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включаючи нашу мову".
Заступник постпреду України в черговий раз закликала Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.
Гайовишин висловила впевненість, що Росія не зупиниться без постійного та всебічного тиску.
"Єдиний реалістичний шлях завершення цієї війни: змусити Росію відступити - економічно, політично та військово", - наголосила вона.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма, а саме:
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних оіній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з власної безпеки, щоби там Зеленський не еапідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів ід різними прапорами у всі підрозділи. На це Україна не піде.
Пункт про визнання "де-факто" території Криму, Донецької і Луганської областей за пітьмою містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає змісту навіть обговорювати.
Європа до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС, Штати ж свою присутність в Європі скорочують. В них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність. Крім того, що в багатьох країнах Європи росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійськф режими. Це план знищення України та Європи.
При цьому каже інтелегентові, що це у його інтересах.
Не вірте раше і американцям, одні уб'ють рідну матір, інші продадуть.
а раньше у трампа было не повільно : "ну, посмотрим недели через две"