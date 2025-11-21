РУС
Новости Мирный план Трампа
4 842 40

США настаивают на срочном заключении мирного соглашения относительно Украины, - СМИ

США: мирное соглашение по Украине нужно заключить срочно

Белый дом настаивает на скорейшем заключении мирного договора из-за ситуации в Украине. Президент США Дональд Трамп требует максимально оперативных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

"Когда я говорю об агрессивных сроках, я имею в виду агрессивные сроки на условиях Трампа. Это означает прямо сейчас, это означает как можно быстрее", – отметил собеседник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Даже несколько недель – это слишком медленно

По словам источника, даже прогноз "за несколько недель" является завышенным, а вопрос должен решаться в максимально сжатые сроки.

"Актуальность этого вопроса – сейчас. Именно сейчас. Он актуален из-за энергетической ситуации в Украине. Это актуально с учетом того, что нужно украинцам этой зимой. Это актуально с учетом ведения войны", – пояснил представитель американской власти мотивацию к быстрому подписанию.

Собеседник уточнил, что во время обсуждений не шла речь об обязательном трехстороннем подписании мирного договора, поэтому другие форматы также остаются возможными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ООН: "Наша земля не продается"

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения по окончанию войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США требуют от Украины проект мирного соглашения ко Дню благодарения - 27 ноября, - FT

Автор: 

Трамп Дональд (7089) прекращения огня (366)
Топ комментарии
+21
А не пішов би ти у дупу зі своєю швидкістю?
21.11.2025 07:06 Ответить
+14
..карлик послав Трампа на три літери, так він за Укоаїну тепер взявся!!!
21.11.2025 07:07 Ответить
+14
То ж довгий час трамп мовчав, всі думали, що він "порозумнішав".. а це знову воно вилізло з заявами про капітуляцію України. Мені здається, що в нього були домовленості з пуйлом "кошмарити" українців шаленими обстрілами, в основному житлові квартали, щоб погодилися на капітуляцію!! Він навіть дістав із сундучка пуйлівського "подєльніка" віткоффа, якого обсвистала світова спільнота декілька місяців тому за просування "хотєлок" путіна. Трамп думає, що всі вже забули про це і почав знову розкручувати "план капітуляції України" : ми повинні віддати Донбас, скоротити армію наполовину, ліквідувати дальнобійні ракети, визнати окуповані території російськими, не вступати в НАТО, тобто викреслити це з Конституції... США визнають Крим російським, бо там Трамп будуватиме свої готелі!! Він надіється, що його підтримають інші держави.. ми отримаємо "обіцянку"від США, що росія не нападе.. .... Практично нічого не змінилося по зрівнянні з попередніми вимогами, навіть вимог побільшало і вони жорсткіші!! Я думаю, що це пов'язано з нашими проблемами на фронті, бо ми весь час відступаємо, а також корупційний скандал міндічгейт послабив наші переговорні позиції!!! Мені цікаво, як голосуватиме за це Конгрес США??!!Дулю вам з маком, Трамп дональдович, капітуляції не буде, засуньте цей план в одне потаємне місце!!! (це меседж від наших військових). Хочу послати цих двох гнобителів України за рузьким корабльом!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

21.11.2025 07:13 Ответить
А не пішов би ти у дупу зі своєю швидкістю?
21.11.2025 07:06 Ответить
іди воюй.
21.11.2025 08:56 Ответить
..карлик послав Трампа на три літери, так він за Укоаїну тепер взявся!!!
21.11.2025 07:07 Ответить
Трампидло таки мріє отримати Нобелівку миру. За наш разунок, паскуда така.
21.11.2025 07:07 Ответить
Трампидла піджимають файли епштейна.
21.11.2025 07:27 Ответить
Бо у тампона від файлів епштейна підгорає?
21.11.2025 07:12 Ответить
файли епштейна писали ті що й біблію.допетрай нарешті.
21.11.2025 08:57 Ответить
То ж довгий час трамп мовчав, всі думали, що він "порозумнішав".. а це знову воно вилізло з заявами про капітуляцію України. Мені здається, що в нього були домовленості з пуйлом "кошмарити" українців шаленими обстрілами, в основному житлові квартали, щоб погодилися на капітуляцію!! Він навіть дістав із сундучка пуйлівського "подєльніка" віткоффа, якого обсвистала світова спільнота декілька місяців тому за просування "хотєлок" путіна. Трамп думає, що всі вже забули про це і почав знову розкручувати "план капітуляції України" : ми повинні віддати Донбас, скоротити армію наполовину, ліквідувати дальнобійні ракети, визнати окуповані території російськими, не вступати в НАТО, тобто викреслити це з Конституції... США визнають Крим російським, бо там Трамп будуватиме свої готелі!! Він надіється, що його підтримають інші держави.. ми отримаємо "обіцянку"від США, що росія не нападе.. .... Практично нічого не змінилося по зрівнянні з попередніми вимогами, навіть вимог побільшало і вони жорсткіші!! Я думаю, що це пов'язано з нашими проблемами на фронті, бо ми весь час відступаємо, а також корупційний скандал міндічгейт послабив наші переговорні позиції!!! Мені цікаво, як голосуватиме за це Конгрес США??!!Дулю вам з маком, Трамп дональдович, капітуляції не буде, засуньте цей план в одне потаємне місце!!! (це меседж від наших військових). Хочу послати цих двох гнобителів України за рузьким корабльом!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

21.11.2025 07:13 Ответить
Тобто Трамп хоче зробити те, що не може зробити пуцин - примусити Україну капітулюввти? Та ще й максимально швидко, щобпнреаести увагу власних громажян від публікації файлів Епштейна до чергової мвоєї "перемоги" - "мирної угоди"? А чим ця куцня відрізняється від Мюнхенської змови? Чехословаччина теж віддала території, скоротила армію і азамін отримпла обіцянки "вічного миру" від Гітлєра і гарантії безпеки від тиз, хто це запропонував, підтримавши жомагання Гітлєра. Чехословаччини не стало за якицсь рік, а гаранти навіть бровою не повели. Україна вже відмовлялася від зброї (чдерної) і зищила на бажання цих же США стратегічну авіацію. Взамін отримала від тих же США гарантії "вічного миру" і від кацапів - визнання існування у міжнародео визнаних кордонах. Далі історію знають усі, і про те, як діяли гаранти - теж знають.
21.11.2025 08:20 Ответить
Що маскаль не добив, що жиди не розграбували, то Трамп доконає залишки українського і України.
21.11.2025 07:17 Ответить
Делегація США вилітає на переговори. Путін, коли в тебе Тернопіль? Ну ОК, погнали.
21.11.2025 07:18 Ответить
На терміновой капітуляції наполягає рудий п.дор
21.11.2025 07:23 Ответить
ТИХО ТИХО РУДА СВИНКО
21.11.2025 07:27 Ответить
Очередная атака россии...просто перетерпеть
21.11.2025 07:27 Ответить
Для відмови від треріторій, роззброєнню, відмови від ЄС і НАТО, захисту фсбшного МП потрібні зміни в Конституції, а це тільки через дві третини голосів Ради. А їх не буде.
21.11.2025 07:39 Ответить
Ще не вистачає пункту про контрибуцію,де Україна має відшкодувати всі кошти москалям, за витрати на агресію проти себе..
21.11.2025 07:40 Ответить
Якщо вони наполягають на такій угоді то хай самі її і укладають, нам вона непотрібна.
21.11.2025 07:40 Ответить
Ото якщо кацап прийде, не дай боже, і корупція...Далеко не фанат зешмарклі, і вам на фатерлянді відніше.
21.11.2025 07:41 Ответить
Давай, давай, под шумок!
У всієї цієї кодли є відчуття що час підпирає і треба швидше.
21.11.2025 07:43 Ответить
Швидко...швидко капітулюйте українці. Негайно. Терміново.
21.11.2025 07:45 Ответить
Дід Краснов з хкуйлом відвезли в Київ план Капітуляції Мюнхенсько-будапештський...і сказало - не і зіпсуйте мені апетиту до Дня подяки.... Це не ЗЕленському привезли цю капітуляцію а нам.. Що Зе лоханувся зі своїм оточенням то точно... якщо не лоханувся то це ще гірше.. Міндіч гейт хкуйло присвятив до Річниці початку Майдану.. а можливо не сам хкуйло... бо у нас в політиці в судах, адвокатських контораз скрізь агентура підготовлена і підкормлена... Адвокатьскі контори особливо, які підтримують руцьких. які не хочуть іти у військо і так далі...
21.11.2025 07:46 Ответить
Трамп фактично перейшов до ультимативної форми тиску на Україну.
21.11.2025 07:49 Ответить
Ахаха, чтоб не сидеть без света капитулируйте, это чистый договорняк фуйла и трампа
21.11.2025 07:51 Ответить
Руда мавпа бажає звинуватити Україну у зриві "мирних перемовин", щоб скасовувати свої санкції проти кацапії. Хіба хоч раз, руда мавпа звинуватила кацапію у нападі на Україну? Тільки ворог України, може вести перемовини з рудою мавпою.
21.11.2025 07:51 Ответить
Головний мітинг протесту «Усунення режиму» відбудеться 22 листопада у Вашингтоні
21.11.2025 07:54 Ответить
Щось у трампона підгорає. я думаю росія може застосувати проти нас ядерну зброю
21.11.2025 08:02 Ответить
Аналітику від сосальщиків з пальця підвезли
21.11.2025 08:30 Ответить
США и россия согласовали мирный план по Украине

В него, в частности, входят следующие пункты:

1. Возврат Аляски в родную гавань.

2. Передача части штата Калифорния вместе с высокотехнологичными компаниями в управление россии.

3. Признание русского языка государственным на территории штата Нью-Йорк и в особенности - в районе Брайтон-Бич.

4. Признание РПЦ на всей территории США.

5. Сокращение ВМФ США до 2 авианосцев и 1 подводной лодки.

6. Назначение Марии Захаровой пресс-секретарём Президента США.
21.11.2025 08:05 Ответить
Знов - за рибу гроші .. Я бачу - вчорашню вечірню заяву ***** так ніхто і не слухав . Якою він цілком прозоро натякнув на те що - чхати він хотів на всякі мирні плани трампа . Фактично пославши його нах . То ж тепер не має значення - швидка це буде угода , чи повільна . Бо її взагалі не буде .
21.11.2025 08:13 Ответить
Нарід як дізнаеться а сокоріш не дізнаеться шо підписано, охреніе!Алеж то вже іньша казочка буде!(((
21.11.2025 08:15 Ответить
Прийняти усі умови кацапів, вояків додому до сімей хай відпочинуть, визнати та піхій тот русскій язик і ту церкву для дебілов.Ґоловне цє вибори, коґо мудрий нарід вибере.Кацап піде на ґейропу, і оце буде шанс для фатерлянду.
21.11.2025 08:27 Ответить
Трампадло, читай по губах - пішов нах.й пдрс!
21.11.2025 08:29 Ответить
Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але має "червоні лінії", які є чіткими та непорушними.
Про це повідомляє https://www-rbc-ua.translate.goog/ukr/news?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc РБК-Україна з посиланням на https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://webtv.un.org/en/asset/k1c/k1cug348f1 виступ на засіданні Ради безпеки ООН заступника постпреду України при ООН Христини Гайовішин.

Дипломат підтвердила, що Україна отримала від США проект мирного плану та висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України.

Проте, Крістіна Гайовішин зазначила, що Україна має свої "червоні лінії":
- ніколи не визнає окуповані території "російськими";
-не погодиться обмеження права самооборону;
-не прийме обмеження у виборі спілок та блоків.

Також вона зазначила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидних намірів, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включаючи нашу мову".

Заступник постпреду України в черговий раз закликала Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.


Гайовишин висловила впевненість, що Росія не зупиниться без постійного та всебічного тиску.

"Єдиний реалістичний шлях завершення цієї війни: змусити Росію відступити - економічно, політично та військово", - наголосила вона.
21.11.2025 08:30 Ответить
Нічого з цієї чергової затії *********** не вийде.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма, а саме:
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних оіній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з власної безпеки, щоби там Зеленський не еапідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів ід різними прапорами у всі підрозділи. На це Україна не піде.
Пункт про визнання "де-факто" території Криму, Донецької і Луганської областей за пітьмою містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає змісту навіть обговорювати.
21.11.2025 08:31 Ответить
По моєму, х.....передав Рудому план з 13 пунктів, як Гітлер Польщі в серпні 1939 року. Кореші Рудого та зятьок добавили ще 15 пунктів локшини. Вітьков мав передати в Стамбулі, однак передумали, швидко приплели Рубіо, це щоб надати офіційності. Но шото пішло не так, послали кореша віце-президента для вручення. А за кулісами вроді Рудий кричить, криє Бубона останніми словами - нє порть мнє празднік. Бо якщо появиться негатив для Донні він зробить круглі очі, як на Алясці, і буде бубоніти -мєня нє так понялі і все це не то, що ви думаєте. Перший дзвіночок - ховають фіо розробників, замінили офіційними келлологом, Рубіо.
21.11.2025 08:44 Ответить
Це не план миру - це план швидкого і остаточного знищення України. В цих пунктах, не вистачає, хіба вимоги поставити Януковича президентом, та підняти російський "триколор" над Верховною Радою. Фактично, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання" одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками. Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та душити Майдан? Байдуже - після падіння України, політичного, чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювпла це, давно (ще з 2007 року, промова путіна в Мюнхені), і не один раз.
Європа до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС, Штати ж свою присутність в Європі скорочують. В них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність. Крім того, що в багатьох країнах Європи росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійськф режими. Це план знищення України та Європи.
21.11.2025 09:06 Ответить
Через месяц должны выйти файлы Эпштейна, на которых будет фигурировать Трамп. Вот Путин и торопит своего агента Краснова продавить Украину на капитуляцию. Хотя представители украинской власти проворовались, за организацией выброса компромата против верхушки стоит трамповская администрация. А русские просто сносят энергетику и бомбят многоэтажки. Это согласованнная многоходовочка Путина
21.11.2025 09:31 Ответить
 
 