США настаивают на срочном заключении мирного соглашения относительно Украины, - СМИ
Белый дом настаивает на скорейшем заключении мирного договора из-за ситуации в Украине. Президент США Дональд Трамп требует максимально оперативных действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.
"Когда я говорю об агрессивных сроках, я имею в виду агрессивные сроки на условиях Трампа. Это означает прямо сейчас, это означает как можно быстрее", – отметил собеседник.
Даже несколько недель – это слишком медленно
По словам источника, даже прогноз "за несколько недель" является завышенным, а вопрос должен решаться в максимально сжатые сроки.
"Актуальность этого вопроса – сейчас. Именно сейчас. Он актуален из-за энергетической ситуации в Украине. Это актуально с учетом того, что нужно украинцам этой зимой. Это актуально с учетом ведения войны", – пояснил представитель американской власти мотивацию к быстрому подписанию.
Собеседник уточнил, что во время обсуждений не шла речь об обязательном трехстороннем подписании мирного договора, поэтому другие форматы также остаются возможными.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения по окончанию войны.
В него, в частности, входят следующие пункты:
Про це повідомляє https://www-rbc-ua.translate.goog/ukr/news?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc РБК-Україна з посиланням на https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://webtv.un.org/en/asset/k1c/k1cug348f1 виступ на засіданні Ради безпеки ООН заступника постпреду України при ООН Христини Гайовішин.
Дипломат підтвердила, що Україна отримала від США проект мирного плану та висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України.
Проте, Крістіна Гайовішин зазначила, що Україна має свої "червоні лінії":
- ніколи не визнає окуповані території "російськими";
-не погодиться обмеження права самооборону;
-не прийме обмеження у виборі спілок та блоків.
Також вона зазначила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидних намірів, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включаючи нашу мову".
Заступник постпреду України в черговий раз закликала Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.
Гайовишин висловила впевненість, що Росія не зупиниться без постійного та всебічного тиску.
"Єдиний реалістичний шлях завершення цієї війни: змусити Росію відступити - економічно, політично та військово", - наголосила вона.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма, а саме:
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних оіній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з власної безпеки, щоби там Зеленський не еапідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів ід різними прапорами у всі підрозділи. На це Україна не піде.
Пункт про визнання "де-факто" території Криму, Донецької і Луганської областей за пітьмою містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає змісту навіть обговорювати.
Європа до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС, Штати ж свою присутність в Європі скорочують. В них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність. Крім того, що в багатьох країнах Європи росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійськф режими. Це план знищення України та Європи.