США настаивают на срочном заключении мирного соглашения относительно Украины, - СМИ

Белый дом настаивает на скорейшем заключении мирного договора из-за ситуации в Украине. Президент США Дональд Трамп требует максимально оперативных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

"Когда я говорю об агрессивных сроках, я имею в виду агрессивные сроки на условиях Трампа. Это означает прямо сейчас, это означает как можно быстрее", – отметил собеседник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Даже несколько недель – это слишком медленно

По словам источника, даже прогноз "за несколько недель" является завышенным, а вопрос должен решаться в максимально сжатые сроки.

"Актуальность этого вопроса – сейчас. Именно сейчас. Он актуален из-за энергетической ситуации в Украине. Это актуально с учетом того, что нужно украинцам этой зимой. Это актуально с учетом ведения войны", – пояснил представитель американской власти мотивацию к быстрому подписанию.

Собеседник уточнил, что во время обсуждений не шла речь об обязательном трехстороннем подписании мирного договора, поэтому другие форматы также остаются возможными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ООН: "Наша земля не продается"

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения по окончанию войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США требуют от Украины проект мирного соглашения ко Дню благодарения - 27 ноября, - FT