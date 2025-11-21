В "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО, - Axios
Мирный план Трампа, представленный Украине, содержит гарантию безопасности, смоделированную по принципам статьи 5 НАТО.
Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.
"План Трампа требует от Украины болезненных уступок, но в то же время содержит беспрецедентное обещание. Главной целью президента Владимира Зеленского на мирных переговорах является получение надежной гарантии безопасности от США и Европы - и это первый раз, когда Трамп готов положить такое предложение на стол", - говорится в материале.
Проектом предусмотрено, что президент США после консультаций с Украиной, НАТО и Европой будет определять необходимые меры реагирования.
Члены НАТО, в частности Великобритания, Франция, Германия, Польша и Финляндия подтверждают готовность действовать вместе с США.
Положение о гарантиях безопасности предлагают ввести сроком на 10 лет с возможностью их продления по взаимному согласию. Соблюдение будет контролировать совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров и США.
"Документ содержит строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но непонятно, понадобится ли в конечном итоге подпись президента Владимира Путина", - пишет Axios.
Что еще предусматривает "мирный план"?
Предложение предусматривает значительные уступки Украины: создание демилитаризованной зоны; передачу России всего Донбасса; замораживание нынешних линий контроля в Херсонской и Запорожской областях; отсутствие войск НАТО на украинской территории; ограничение численности Вооруженных Сил Украины до 600 тыс. военных.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.
ТА НЄ, Дякую. Краще 1 ядерну бімбу чим 100 папірців
У разі нападу проведуть консультації, через тиждень, два, пів року
..
Загалом зміст цієї комерційної пропозиції зрозумілий: поступки за обіцянку.
А стосовно надійного захисту від США та Європи,-то ми і зараз "надійно захищені" згідно будапештського меморандуму.
Ще й шмат території маємо віддати. Через пару-трійку років ще більше віддамо якомусь ***** другому,чи як він там буде називатися.
на початку війни шанси були, але зебіл зробив все щоб ми капітулювали
Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки.
Все любознательные уже смогли ознакомиться с текстом.
Уважаемая Галина Боцик (автор статьи) вместо словесного.... (наверно платят за знаки) могла привести номер пункта о данных гарантиях. А мы остальное могли бы сами прочесть.
По моему мнению все гарантии будут держаться на стальном слове Трампа
Умєров погодив більшу частину мирного плану на переговорах з американцями, - WSJ.
Водночас він домовився прибрати з проєкту пункт про обов'язковий аудит всієї міжнародної допомоги, що отримала Україна.
Навзаєм всім учасникам війни гарантовано повну амністію.
Україна ж повинна виплатити репарації згвалтованій величі московії?
Американці самф стверджують, що Умєров це схвалив. Мало того - запропонував внести пункт про "повну амністію для всіх сторін", яка угеможливить у майбцтньому карати злочинців, які розстрілювали наших полонених. Тож оточення Зєлєнского хто? Ідіоти? Вороги? І хто ж тоді сам Зєлєнскій, якщо пвдпише це?
Хоча, враховуючи вибори 2019 року, коли адекватні люди не сприймали блазня серйозно, але тупе бидло вибрало саме його, то всяке може бути.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма.
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних ліній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде аж до самого Дніпра і Києва. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з міркувань власної безпеки військових, щоби там Зеленський не напідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів під різними прапорами в усі підрозділи. На це Україна не піде: "вже плавали, знаємо."
Пункт про визнання за пітьмою "де-факто" територій Криму, Донецької і Луганської областей містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає сенсу навіть обговорювати.
Зеленський лише зганьбиться і повністю себе делегітимізує і втратить владу, якщо не щось подібне поголиться.
Якщо відсторонено глянути на всю цю метушню Тромба, то можна стверджувати, що вплив США щодо примушування України до капітуляції - нікчемно малий. Адже військової допомоги від початку його правління - мізер плрівняно з собзниками з Європи. А фінансової - взагалі нуль.
Єдине, що залишилось ще від Байдена - це розвідувальна інформація з супутників і літаків ДРЛВ. Але це на взаємній основі в обмін на розвіддані від України.
Тому треба Тромбу полякувати і на тому все.
Санкції з пітьми він не знімить, бо тоді розгромно програє перевибори в Конгрес. На це слід зважати.
У документі йдеться, що будь-яка «значна, навмисна та тривала збройна атака» Росії проти України буде розглядатися як загроза трансатлантичній безпеці. Після консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами президент США визначить заходи для відновлення стабільності, включаючи можливе застосування військової сили, розвідувальну підтримку, технічну допомогу, а також економічні й дипломатичні кроки. Порушення умов оцінюватимуться спільним механізмом за участю НАТО та України.
І зовсім не з державницьких міркувань.
2025: хтось пам'ятає, як там мінеральна угода?
2026: хтось пам'ятає, що з мирним планом на 28 пунктів?
p.s. Це все - той же цирк/шоу. росіяни уникнуть санкцій, трамп збереже любовні стосунки з путіним. Ще трамп мріє про нобелівку і перемогу на виборах 2026, але він все просре. Бо він просирає все, за що береться