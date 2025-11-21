В "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО, - Axios

Мирный план Трампа, представленный Украине, содержит гарантию безопасности, смоделированную по принципам статьи 5 НАТО.

"План Трампа требует от Украины болезненных уступок, но в то же время содержит беспрецедентное обещание. Главной целью президента Владимира Зеленского на мирных переговорах является получение надежной гарантии безопасности от США и Европы - и это первый раз, когда Трамп готов положить такое предложение на стол", - говорится в материале.

Проектом предусмотрено, что президент США после консультаций с Украиной, НАТО и Европой будет определять необходимые меры реагирования.

Члены НАТО, в частности Великобритания, Франция, Германия, Польша и Финляндия подтверждают готовность действовать вместе с США.

Положение о гарантиях безопасности предлагают ввести сроком на 10 лет с возможностью их продления по взаимному согласию. Соблюдение будет контролировать совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров и США.

"Документ содержит строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но непонятно, понадобится ли в конечном итоге подпись президента Владимира Путина", - пишет Axios.

Что еще предусматривает "мирный план"?

Предложение предусматривает значительные уступки Украины: создание демилитаризованной зоны; передачу России всего Донбасса; замораживание нынешних линий контроля в Херсонской и Запорожской областях; отсутствие войск НАТО на украинской территории; ограничение численности Вооруженных Сил Украины до 600 тыс. военных.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

