3 971 57

В "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО, - Axios

В мирном плане Трампа Украине предлагают гарантии безопасности

Мирный план Трампа, представленный Украине, содержит гарантию безопасности, смоделированную по принципам статьи 5 НАТО.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.

"План Трампа требует от Украины болезненных уступок, но в то же время содержит беспрецедентное обещание. Главной целью президента Владимира Зеленского на мирных переговорах является получение надежной гарантии безопасности от США и Европы - и это первый раз, когда Трамп готов положить такое предложение на стол", - говорится в материале.

Проектом предусмотрено, что президент США после консультаций с Украиной, НАТО и Европой будет определять необходимые меры реагирования.

Члены НАТО, в частности Великобритания, Франция, Германия, Польша и Финляндия подтверждают готовность действовать вместе с США.

Положение о гарантиях безопасности предлагают ввести сроком на 10 лет с возможностью их продления по взаимному согласию. Соблюдение будет контролировать совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров и США.

"Документ содержит строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но непонятно, понадобится ли в конечном итоге подпись президента Владимира Путина", - пишет Axios.

Что еще предусматривает "мирный план"?

Предложение предусматривает значительные уступки Украины: создание демилитаризованной зоны; передачу России всего Донбасса; замораживание нынешних линий контроля в Херсонской и Запорожской областях; отсутствие войск НАТО на украинской территории; ограничение численности Вооруженных Сил Украины до 600 тыс. военных.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

+13
А це та сама стаття 5 згідно якої Польща не збиває над Польщею, а Румунія над Румунією?

ТА НЄ, Дякую. Краще 1 ядерну бімбу чим 100 папірців
21.11.2025 08:33 Ответить
+10
План рудого буде прописаний на зворотному боці будапештського меморандуму правда треба буде якось гімно вивести бо цим листочком сраку підтерали.
21.11.2025 08:37 Ответить
+10
Це калька видозміненого тексту Будапештського меморандуму, просто з деякими іншими словами, або формулюванням .

Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки.
21.11.2025 08:41 Ответить
А це та сама стаття 5 згідно якої Польща не збиває над Польщею, а Румунія над Румунією?

ТА НЄ, Дякую. Краще 1 ядерну бімбу чим 100 папірців
21.11.2025 08:33 Ответить
Потужно....
У разі нападу проведуть консультації, через тиждень, два, пів року
21.11.2025 08:33 Ответить
План рудого буде прописаний на зворотному боці будапештського меморандуму правда треба буде якось гімно вивести бо цим листочком сраку підтерали.

21.11.2025 08:37
21.11.2025 08:37 Ответить
япать ... Та це гарантія не 5 статті НАТО . Це вже мабуть аж - 55 ї .! По потужності ..
..

21.11.2025 08:37
..
21.11.2025 08:37 Ответить
Таксссс, панікьори, нафронтники та бойові діди, не сцо!!! Зеля не підпише цю угоду, буде пєтлять. Війна буде йти і далі, за раніше утверждьонним планом, адже у Зеленьських там ніхто не воює, **** їм.

21.11.2025 08:37
21.11.2025 08:37 Ответить
А може і підпише, як шо Захід пообіцяв не переслідувати його та надати притулок, а Слуги ***** підтримають.

21.11.2025 09:01
21.11.2025 09:01 Ответить
вимагає від України болісних поступок, але водночас містить безпрецедентну обіцянку

Загалом зміст цієї комерційної пропозиції зрозумілий: поступки за обіцянку.

21.11.2025 08:38

Загалом зміст цієї комерційної пропозиції зрозумілий: поступки за обіцянку.
21.11.2025 08:38 Ответить
Та прямо в стилі - обіяти. не значить женитися. Жидо-піндоські уроди

21.11.2025 08:56
21.11.2025 08:56 Ответить
За обіцянку-цяцянку.
21.11.2025 09:01 Ответить
Влучне формулювання.
21.11.2025 09:23 Ответить
Ната сама себе не здатна захистити. А вони про Україну.
А стосовно надійного захисту від США та Європи,-то ми і зараз "надійно захищені" згідно будапештського меморандуму.
Ще й шмат території маємо віддати. Через пару-трійку років ще більше віддамо якомусь ***** другому,чи як він там буде називатися.
21.11.2025 08:38 Ответить
Ми вже проходили всі ці "гарантії" - замість рудого ідіота американці виберуть якогось чорного чорта з рогами і кінець "гарантіям"!

21.11.2025 08:40
21.11.2025 08:40 Ответить
Ні.Наш план кордони 91!
21.11.2025 08:40 Ответить
21.11.2025 08:43 Ответить
не з зебілом...
на початку війни шанси були, але зебіл зробив все щоб ми капітулювали
21.11.2025 08:44 Ответить
На это фуйло не согласится
21.11.2025 08:41 Ответить
Небуде трампа, небуде й домовленостей,а строк тої куйні я думаю ви вираХуете самі.(

21.11.2025 08:41
21.11.2025 08:41 Ответить
Це калька видозміненого тексту Будапештського меморандуму, просто з деякими іншими словами, або формулюванням .

Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки.
21.11.2025 08:41 Ответить
Там накручено. Країни заходу розглядатимуть варіант захисту, але як завжди угорщики проголосують проти і вся місія захисту України успішно провалиться.

21.11.2025 08:43
21.11.2025 08:43 Ответить
Ничего там не накручено. Вот именно. Ничего.
Все любознательные уже смогли ознакомиться с текстом.
Уважаемая Галина Боцик (автор статьи) вместо словесного.... (наверно платят за знаки) могла привести номер пункта о данных гарантиях. А мы остальное могли бы сами прочесть.
По моему мнению все гарантии будут держаться на стальном слове Трампа
21.11.2025 09:15 Ответить
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
46 хв
Умєров погодив більшу частину мирного плану на переговорах з американцями, - WSJ.

Водночас він домовився прибрати з проєкту пункт про обов'язковий аудит всієї міжнародної допомоги, що отримала Україна.

Навзаєм всім учасникам війни гарантовано повну амністію.
21.11.2025 08:47 Ответить
А репарації?
Україна ж повинна виплатити репарації згвалтованій величі московії?
21.11.2025 08:53 Ответить
згвалтована велич московії трезво смотрит на ситуацию и прекрасно понимает что из сухой тряпки ничего не выжать

21.11.2025 09:17
21.11.2025 09:17 Ответить
Прибрати аудит міжнародної допомоги. Потужно, дуже потужно. В інтересах ЗЕбанутої блювотини, які крали, крадуть і будуть красти з цієї самої допомоги. Це щоб українці не розвішали на стовбах всіх цих ЗЕбанутих злодюг.

21.11.2025 09:04
21.11.2025 09:04 Ответить
Навіть зі статей видно, народ готують до капітуляції.

21.11.2025 08:47
21.11.2025 08:47 Ответить
Це потужніше ніж Будапештський меморандум? 🤔 І чесніше, ніж Мюнхенська змова 1938-го року, коли Чехлсдоваччині гаоантувади мир в обмін на відмову від територій, чпсткове обмнження армії і озброєнь і виведення військ з дкяких інших суверенних територій, як із Закарпаття, наприклад, куди відразу ввійшли мадяри, які нікому нічого не гарантували? А знаєте, що пропонує робити Трамп, якщо пуцин вчергове нападе? Вдарити по мацкві? Ні. Ввести війська? Ні. Ввести знову перед тим зняті "потужні" санкції, які пуцина ніяк не зупиняди! А так, і постачати в Україну зброю. За гроші. Там написано про компенсаційні умови поставок.
Американці самф стверджують, що Умєров це схвалив. Мало того - запропонував внести пункт про "повну амністію для всіх сторін", яка угеможливить у майбцтньому карати злочинців, які розстрілювали наших полонених. Тож оточення Зєлєнского хто? Ідіоти? Вороги? І хто ж тоді сам Зєлєнскій, якщо пвдпише це?
21.11.2025 08:48 Ответить
Блазень не рискне таке підписувати.
Хоча, враховуючи вибори 2019 року, коли адекватні люди не сприймали блазня серйозно, але тупе бидло вибрало саме його, то всяке може бути.
21.11.2025 09:08 Ответить
Оту усю маячню від гебні й розглядати не варто. Як мінімум, то усе є прямим втручанням у внутрішню політику суверенної держави агресора. Існує "будапешт"--виконуйте, раз підписалися.

21.11.2025 09:12
21.11.2025 09:12 Ответить
Таке відчуття що Україна агрессор яка напала на росію.

21.11.2025 08:48
21.11.2025 08:48 Ответить
Нічого з цієї чергової затії *********** не вийде.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма.
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних ліній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде аж до самого Дніпра і Києва. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з міркувань власної безпеки військових, щоби там Зеленський не напідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів під різними прапорами в усі підрозділи. На це Україна не піде: "вже плавали, знаємо."
Пункт про визнання за пітьмою "де-факто" територій Криму, Донецької і Луганської областей містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає сенсу навіть обговорювати.
Зеленський лише зганьбиться і повністю себе делегітимізує і втратить владу, якщо не щось подібне поголиться.
Якщо відсторонено глянути на всю цю метушню Тромба, то можна стверджувати, що вплив США щодо примушування України до капітуляції - нікчемно малий. Адже військової допомоги від початку його правління - мізер плрівняно з собзниками з Європи. А фінансової - взагалі нуль.
Єдине, що залишилось ще від Байдена - це розвідувальна інформація з супутників і літаків ДРЛВ. Але це на взаємній основі в обмін на розвіддані від України.
Тому треба Тромбу полякувати і на тому все.
Санкції з пітьми він не знімить, бо тоді розгромно програє перевибори в Конгрес. На це слід зважати.
21.11.2025 08:48 Ответить
21.11.2025 08:51 Ответить
Щоб ти ,падло, на кутні іржало. Вєсєльчак довбаний.
21.11.2025 09:03 Ответить
А жарти у квартала завжди були пласкі та гнилі.
21.11.2025 09:06 Ответить
21.11.2025 08:51 Ответить
Ми вже мали "гарантії" від Клінтона у Будапешті,а трампівські "гарантії" з ранку одні,вдень інші,а ввечері він про все забуде.
21.11.2025 08:52 Ответить
Я особисто вірю шо Зешмаркля нормальна людина, і він увійде у світову історію як великій переможець Украіни у війні проти кацапні. Зешаркля не може підбирати виконавців, як Трампо, ну то таке, але хто такий Трампо за 10 років, і хто такий Зешмаркля.
21.11.2025 08:52 Ответить
а, ну тоді розходимось, ***** ніколи на то не погодиться. йому не треба ні дамбас, ні схід, йому треба щоб України не було. все
21.11.2025 08:52 Ответить
Трамп ніколи не бреше.
У документі йдеться, що будь-яка «значна, навмисна та тривала збройна атака» Росії проти України буде розглядатися як загроза трансатлантичній безпеці. Після консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами президент США визначить заходи для відновлення стабільності, включаючи можливе застосування військової сили, розвідувальну підтримку, технічну допомогу, а також економічні й дипломатичні кроки. Порушення умов оцінюватимуться спільним механізмом за участю НАТО та України.
21.11.2025 08:53 Ответить
Ніколи-ніколи не бреше! Тільки не пам'ятає, шо вчора сказав.
21.11.2025 09:04 Ответить
А які поступки з боку срашки?А ніяких.То ідуть вони за "русским кораблем".❤️🇺🇦❤️
21.11.2025 08:56 Ответить
"...безпрецендентну ОБІЦЯНКУ..."
21.11.2025 08:57 Ответить
Піндоси+кацапи = ПНХ. В суботу на Майдан, скандуємо ці лозунги і йдемо виборювати кордони 1991 року! Тільки так! Інакше про.....емо Державу!
21.11.2025 08:58 Ответить
Обіцянка - цяцянка
21.11.2025 08:59 Ответить
Кремлевские террористы легко устроят провокацию в виде диверсии или серии диверсий на своей территории, "с украинским следом", ( беспилотник из "серой зоны" в сторону кремля или взрыв на жд путях и т.д.) --- и вооруженная агрессия рашистов возобновится, а "гарантии" американцев тут же сдуются ....
21.11.2025 08:59 Ответить
Як в 1938 в Мюнхені....Там теж Британія та Франція обіцяли...
21.11.2025 09:00 Ответить
Ультра-праві виграють вибори у Франції і Німеччині, НАТО дефакто розвалиться. Всі ці гарантії НАТО маячня.
21.11.2025 09:01 Ответить
Пішли найух хв своїм плЯном капітуляції України! Ви вже обіцяли та ставили свій підпис вмісті з кацапами рро повагу до територіальної цілістності та не застосовувати зброї проти України. Йух вам в сраку всим!
21.11.2025 09:01 Ответить
Взагалі то спершу варто подивитись - а як же "працює" ота стаття, навіть для членів нати? І, до речі, а ната то сама дієздатна хоч на щось? То про які херантії розмова? Бо як тільки почую слова "гарантії" чомусь хочеться матом послати...
21.11.2025 09:02 Ответить
Навряд ЗЄ розпишеться під "Я все просрав".
І зовсім не з державницьких міркувань.
21.11.2025 09:02 Ответить
від НАТО назавжди ..а гарантії на 10 років ))
21.11.2025 09:04 Ответить
Писав вище, тільки Майдан, і одразу йдемо виборювати кордони 1991 року!
21.11.2025 09:05 Ответить
Мені наразі НАТО нагадує пугало від горобців на городі. Вроді є, а толку від нього нуль. Особливо 5 стаття, коли при нападі на члена НАТО зберуться президенти або премьери всіх членів і будуть думити, що робити, тікати і як далеко, може за океан а може здатися.
21.11.2025 09:17 Ответить
Обіцяє.
21.11.2025 09:18 Ответить
якщо прибрати купу непотрібних тиловиків з армії, то хоча 600 тис лишилося, ще потрібно буде набирати контрактників. То ж це нормально. Все рівно ми у сраці, якщо не зупинять війну буде тільки гірше. Добровільно йти на фронт ніхто не хоче, а з тих, кого наловлять мало толку. Репараційного кредиту не буде - то вже ясно. Молодь тікає з України, бо стає все гірше і вона не бачить майбутнього тут. То ж краще поганий мир, бо гарної війни не буває.
21.11.2025 09:28 Ответить
українці:

2025: хтось пам'ятає, як там мінеральна угода?

2026: хтось пам'ятає, що з мирним планом на 28 пунктів?

p.s. Це все - той же цирк/шоу. росіяни уникнуть санкцій, трамп збереже любовні стосунки з путіним. Ще трамп мріє про нобелівку і перемогу на виборах 2026, але він все просре. Бо він просирає все, за що береться
21.11.2025 09:29 Ответить
Ось в балтів і поляків є стаття 5, але моляться вони чогось на те щоб Україна не посипалася. А взагалі просте відчуття підказує, що ще не навоювалися, тому все це тільки чергова серія спектаклю.
21.11.2025 09:31 Ответить
 
 