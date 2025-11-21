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Новини Мирний план США
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Москві не повідомляли про згоду України вести переговори щодо "мирного плану" Трампа, - Пєсков

Мирний план Трампа: що кажуть про це у Кремлі?

У Кремлі не знають про згоду України вести переговори щодо "мирного плану" США.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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"Москва поки не отримувала інформацію про згоду Зеленського вести переговори щодо мирного плану Трампа", - сказав він.

Мирний план Трампа: що кажуть про це у Кремлі?

Читайте: У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

Читайте також: США наполягають на терміновому укладанні мирної угоди щодо України, - ЗМІ

Автор: 

Пєсков Дмитро (1866) росія (70276) США (26673)
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Топ коментарі
+12
Нахабство штатівських бариг навіть перевершує дикунське нахабство кацапів.
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21.11.2025 09:33 Відповісти
+10
Це акт капітуляції
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21.11.2025 09:38 Відповісти
+3
цей план - нікчемний навіть по змісту. пункти протирічать самі собі.

Бо коли декларують "Підтвердження суверенітету України", а через абзац пишуть про "чисельність ЗСУ обмежується", "відмова від НАТО", "нейтральний без'ядерний статус" , то складається враження, що текст писав особисто трамп (а вітьков допомагав).
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21.11.2025 09:46 Відповісти
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«Мирний план США» з 28 пунктів: опубліковано умови, які пропонує Трамп.

1. Безпека та політичний статус України

- Підтвердження суверенітету України.

- Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.

- Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.

- Чисельність ЗСУ обмежується.

- Україна залишається без'ядерною державою.

2. Територіальні питання

- Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.

- Херсон і Запоріжжя - «заморожені» на лінії зіткнення.

- Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем рф де-факто.

- Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові домовленості

- НАТО не розміщує війська в Україні.

- Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.

- Діалог щодо безпеки між США-НАТО-рф, створення американо-російської робочої групи.

- Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.

4. Економічний блок та відбудова України

- США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.

- 100 млрд доларів заморожених російських активів - на відновлення України; США отримують 50% прибутку.

- Європа додає ще 100 млрд.

- Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.

- Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

5. Росія у світовій системі

- Поступове зняття санкцій.

- Повернення рф до G8.

- Довгострокова економічна співпраця США-рф.

6. Гуманітарні питання

- Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.

- Гуманітарні програми, возз'єднання сімей.

- Освітні програми про толерантність.

- Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).

7. Енергетика та спецоб'єкти

- Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика - 50/50 між Україною і рф.

- США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.

8. Внутрішні політичні процеси в Україні

- Вибори через 100 днів після підписання угоди.

- Повна амністія всім учасникам війни.

9. Виконання та контроль

- Угода юридично обов'язкова.

- Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.

- Порушення - санкції.

- Після підписання - негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.

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21.11.2025 09:29 Відповісти
Це акт капітуляції
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21.11.2025 09:38 Відповісти
цей план - нікчемний навіть по змісту. пункти протирічать самі собі.

Бо коли декларують "Підтвердження суверенітету України", а через абзац пишуть про "чисельність ЗСУ обмежується", "відмова від НАТО", "нейтральний без'ядерний статус" , то складається враження, що текст писав особисто трамп (а вітьков допомагав).
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21.11.2025 09:46 Відповісти
Дурочка включили
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21.11.2025 09:31 Відповісти
Хто?
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21.11.2025 09:34 Відповісти
Все
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21.11.2025 09:40 Відповісти
І ти теж?
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21.11.2025 09:45 Відповісти
Нахабство штатівських бариг навіть перевершує дикунське нахабство кацапів.
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21.11.2025 09:33 Відповісти
+++
100 баллов.
Прошу разрееешения использовать вашу цитату
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21.11.2025 09:39 Відповісти
ОК
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21.11.2025 09:46 Відповісти
Та какой там план у Трампа пусть американские наркологи разбираются, это их забота, хотя после наркологов могут подключиться и психиатры.
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21.11.2025 09:38 Відповісти
Штати ше трохи піднажмуть на Україну
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21.11.2025 09:43 Відповісти
Не тією дорогою йдуть американські товариші. Забули історичний факт, коли маленький В"єтнам за належної зброєвої підтримки комуняцьких союзників вистояв і зберіг незалежність та територіальну цілісність під час тривалої війни з тими ж американцями, які технологічно і ресурсно у багато разів переважали місцеві збройні сили. Бажання союзників реально допомогти Україні - тисяча перемог, небажання цього робити - тисяча капітуляцій.
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21.11.2025 09:50 Відповісти
Хер їм по всій морді..
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21.11.2025 10:21 Відповісти
 
 