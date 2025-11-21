Москві не повідомляли про згоду України вести переговори щодо "мирного плану" Трампа, - Пєсков
У Кремлі не знають про згоду України вести переговори щодо "мирного плану" США.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
"Москва поки не отримувала інформацію про згоду Зеленського вести переговори щодо мирного плану Трампа", - сказав він.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.
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1. Безпека та політичний статус України
- Підтвердження суверенітету України.
- Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.
- Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.
- Чисельність ЗСУ обмежується.
- Україна залишається без'ядерною державою.
2. Територіальні питання
- Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.
- Херсон і Запоріжжя - «заморожені» на лінії зіткнення.
- Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем рф де-факто.
- Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою.
3. Військові домовленості
- НАТО не розміщує війська в Україні.
- Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.
- Діалог щодо безпеки між США-НАТО-рф, створення американо-російської робочої групи.
- Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.
4. Економічний блок та відбудова України
- США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.
- 100 млрд доларів заморожених російських активів - на відновлення України; США отримують 50% прибутку.
- Європа додає ще 100 млрд.
- Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.
- Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.
5. Росія у світовій системі
- Поступове зняття санкцій.
- Повернення рф до G8.
- Довгострокова економічна співпраця США-рф.
6. Гуманітарні питання
- Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.
- Гуманітарні програми, возз'єднання сімей.
- Освітні програми про толерантність.
- Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).
7. Енергетика та спецоб'єкти
- Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика - 50/50 між Україною і рф.
- США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.
8. Внутрішні політичні процеси в Україні
- Вибори через 100 днів після підписання угоди.
- Повна амністія всім учасникам війни.
9. Виконання та контроль
- Угода юридично обов'язкова.
- Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.
- Порушення - санкції.
- Після підписання - негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.
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Бо коли декларують "Підтвердження суверенітету України", а через абзац пишуть про "чисельність ЗСУ обмежується", "відмова від НАТО", "нейтральний без'ядерний статус" , то складається враження, що текст писав особисто трамп (а вітьков допомагав).
100 баллов.
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