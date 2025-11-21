РУС
Москве не сообщали о согласии Украины вести переговоры по "мирному плану" Трампа, - Песков

Мирный план Трампа: что об этом говорят в Кремле?

В Кремле не знают о согласии Украины вести переговоры по "мирному плану" США.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Москва пока не получала информацию о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа", - сказал он.

Читайте: В "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО, - Axios

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения, чтобы закончить войну.

Читайте также: США настаивают на срочном заключении мирного соглашения по Украине, - СМИ

Песков Дмитрий (2036) россия (98090) США (28310)
Топ комментарии
+8
Нахабство штатівських бариг навіть перевершує дикунське нахабство кацапів.
21.11.2025 09:33 Ответить
+8
Це акт капітуляції
21.11.2025 09:38 Ответить
+2
Та какой там план у Трампа пусть американские наркологи разбираются, это их забота, хотя после наркологов могут подключиться и психиатры.
21.11.2025 09:38 Ответить
«Мирний план США» з 28 пунктів: опубліковано умови, які пропонує Трамп.

1. Безпека та політичний статус України

- Підтвердження суверенітету України.

- Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.

- Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.

- Чисельність ЗСУ обмежується.

- Україна залишається без'ядерною державою.

2. Територіальні питання

- Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.

- Херсон і Запоріжжя - «заморожені» на лінії зіткнення.

- Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем рф де-факто.

- Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові домовленості

- НАТО не розміщує війська в Україні.

- Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.

- Діалог щодо безпеки між США-НАТО-рф, створення американо-російської робочої групи.

- Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.

4. Економічний блок та відбудова України

- США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.

- 100 млрд доларів заморожених російських активів - на відновлення України; США отримують 50% прибутку.

- Європа додає ще 100 млрд.

- Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.

- Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

5. Росія у світовій системі

- Поступове зняття санкцій.

- Повернення рф до G8.

- Довгострокова економічна співпраця США-рф.

6. Гуманітарні питання

- Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.

- Гуманітарні програми, возз'єднання сімей.

- Освітні програми про толерантність.

- Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).

7. Енергетика та спецоб'єкти

- Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика - 50/50 між Україною і рф.

- США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.

8. Внутрішні політичні процеси в Україні

- Вибори через 100 днів після підписання угоди.

- Повна амністія всім учасникам війни.

9. Виконання та контроль

- Угода юридично обов'язкова.

- Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.

- Порушення - санкції.

- Після підписання - негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.

21.11.2025 09:29 Ответить
Це акт капітуляції
21.11.2025 09:38 Ответить
цей план - нікчемний навіть по змісту. пункти протирічать самі собі.

Бо коли декларують "Підтвердження суверенітету України", а через абзац пишуть про "чисельність ЗСУ обмежується", "відмова від НАТО", "нейтральний без'ядерний статус" , то складається враження, що текст писав особисто трамп (а вітьков допомагав).
21.11.2025 09:46 Ответить
Дурочка включили
21.11.2025 09:31 Ответить
Хто?
21.11.2025 09:34 Ответить
Все
21.11.2025 09:40 Ответить
І ти теж?
21.11.2025 09:45 Ответить
Нахабство штатівських бариг навіть перевершує дикунське нахабство кацапів.
21.11.2025 09:33 Ответить
+++
100 баллов.
Прошу разрееешения использовать вашу цитату
21.11.2025 09:39 Ответить
ОК
21.11.2025 09:46 Ответить
Та какой там план у Трампа пусть американские наркологи разбираются, это их забота, хотя после наркологов могут подключиться и психиатры.
21.11.2025 09:38 Ответить
Штати ше трохи піднажмуть на Україну
21.11.2025 09:43 Ответить
Не тією дорогою йдуть американські товариші. Забули історичний факт, коли маленький В"єтнам за належної зброєвої підтримки комуняцьких союзників вистояв і зберіг незалежність та територіальну цілісність під час тривалої війни з тими ж американцями, які технологічно і ресурсно у багато разів переважали місцеві збройні сили. Бажання союзників реально допомогти Україні - тисяча перемог, небажання цього робити - тисяча капітуляцій.
21.11.2025 09:50 Ответить
Хер їм по всій морді..
21.11.2025 10:21 Ответить
 
 