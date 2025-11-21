Москве не сообщали о согласии Украины вести переговоры по "мирному плану" Трампа, - Песков
В Кремле не знают о согласии Украины вести переговоры по "мирному плану" США.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Москва пока не получала информацию о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа", - сказал он.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения, чтобы закончить войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Безпека та політичний статус України
- Підтвердження суверенітету України.
- Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.
- Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.
- Чисельність ЗСУ обмежується.
- Україна залишається без'ядерною державою.
2. Територіальні питання
- Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.
- Херсон і Запоріжжя - «заморожені» на лінії зіткнення.
- Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем рф де-факто.
- Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою.
3. Військові домовленості
- НАТО не розміщує війська в Україні.
- Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.
- Діалог щодо безпеки між США-НАТО-рф, створення американо-російської робочої групи.
- Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.
4. Економічний блок та відбудова України
- США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.
- 100 млрд доларів заморожених російських активів - на відновлення України; США отримують 50% прибутку.
- Європа додає ще 100 млрд.
- Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.
- Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.
5. Росія у світовій системі
- Поступове зняття санкцій.
- Повернення рф до G8.
- Довгострокова економічна співпраця США-рф.
6. Гуманітарні питання
- Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.
- Гуманітарні програми, возз'єднання сімей.
- Освітні програми про толерантність.
- Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).
7. Енергетика та спецоб'єкти
- Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика - 50/50 між Україною і рф.
- США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.
8. Внутрішні політичні процеси в Україні
- Вибори через 100 днів після підписання угоди.
- Повна амністія всім учасникам війни.
9. Виконання та контроль
- Угода юридично обов'язкова.
- Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.
- Порушення - санкції.
- Після підписання - негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.
ㅤ
Бо коли декларують "Підтвердження суверенітету України", а через абзац пишуть про "чисельність ЗСУ обмежується", "відмова від НАТО", "нейтральний без'ядерний статус" , то складається враження, що текст писав особисто трамп (а вітьков допомагав).
100 баллов.
Прошу разрееешения использовать вашу цитату