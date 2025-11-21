Никаких оценок "мирному плану" США не давали, пункты не исключали, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что информация о его "одобрении" или "исключении пунктов" Украиной из "мирного плана" США не соответствует действительности.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее СМИ сообщали, что Умеров внес изменение в один из 28 пунктов мирного плана.
Первоначальный текст предусматривал аудит всей международной помощи, полученной Украиной, с целью выявления возможной коррупции. Однако впоследствии это требование было исключено и указано, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".
В то же время Умеров опроверг сообщения журналистов.
"Хочу сразу кратко уточнить. Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", – подчеркнул он.
"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "исключении пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций.
Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", - подытожил секретарь СНБО.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.
Посібник ***** та Міндіча.
Мерзотник та гнида яка годуе власних дітей їжею политою кровю українців.
За даними видання, європейські лідери сподіваються представити свій проект протягом найближчих днів.
але ж воно як у зельоних гнид
Вашим же салом та по вашим єпалам!
І це ще він не Умєрцман, брата свого в Молдові не вбив і пахлаву медову на пляжах мацква-рєкі не торгував... Але ж все попереду. Бумеранг він такий: летить траєкторією чудирнацькою але завжди повертається...
"Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:
1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.
2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.
3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.
4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.
5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.
Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.
Пічать. Підпись. Зіг хайль."
Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.