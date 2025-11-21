РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
3 083 26

Никаких оценок "мирному плану" США не давали, пункты не исключали, - Умеров

Умеров заверил, что не давал оценок мирному плану США

Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что информация о его "одобрении" или "исключении пунктов" Украиной из "мирного плана" США не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ранее СМИ сообщали, что Умеров внес изменение в один из 28 пунктов мирного плана.

Первоначальный текст предусматривал аудит всей международной помощи, полученной Украиной, с целью выявления возможной коррупции. Однако впоследствии это требование было исключено и указано, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".

В то же время Умеров опроверг сообщения журналистов.

"Хочу сразу кратко уточнить. Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", – подчеркнул он.

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "исключении пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций.

Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", - подытожил секретарь СНБО.

Умеров заверил, что не давал оценок мирному плану США

Читайте: Москве не сообщали о согласии Украины вести переговоры по "мирному плану" Трампа, - Песков

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

Читайте также: В "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО, - Axios

Автор: 

США (28310) Умеров Рустем (676)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Zелена істота на фото має сидіти вже в суді !...як мінумум

але ж воно як у зельоних гнид

показать весь комментарий
21.11.2025 09:49 Ответить
+13
Крадій та вбивця українців.
Посібник ***** та Міндіча.
Мерзотник та гнида яка годуе власних дітей їжею политою кровю українців.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:48 Ответить
+12
Вісім маєтків нерухомості в США це за які кошти ?корупціонер очолює РНБО.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого ти прибідняєшся? - олух царя Небесного
показать весь комментарий
21.11.2025 09:48 Ответить
Крадій та вбивця українців.
Посібник ***** та Міндіча.
Мерзотник та гнида яка годуе власних дітей їжею политою кровю українців.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:48 Ответить
ось звідки ноги ростуть ЗеБанда , під страхом арешту ФБР за розкрадання коштів з наклейкою банків США , таємно домовлялись з рашистами і вітькофом-рубіо , про так званий "мирний план " - капітуляцію США повідомили , що консультації були з об'їхати сторін Зеіуді краще здати українців в рабство, під геноцид орків, че сісти на довічне в тюрми США
показать весь комментарий
21.11.2025 10:04 Ответить
о Zельоні ботоферми оговтались..методички роздали
показать весь комментарий
21.11.2025 09:50 Ответить
спамьтє подоляцких паскуд
показать весь комментарий
21.11.2025 10:06 Ответить
Лідери європейських країн працюють над альтернативним планом врегулювання конфлікту в Україні, який буде вигіднішим для України порівняно з пропозиціями США, - The Wall Street Journal.

За даними видання, європейські лідери сподіваються представити свій проект протягом найближчих днів.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:48 Ответить
Їх ще багато буде.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:58 Ответить
Zелена істота на фото має сидіти вже в суді !...як мінумум

але ж воно як у зельоних гнид

показать весь комментарий
21.11.2025 09:49 Ответить
Вісім маєтків нерухомості в США це за які кошти ?корупціонер очолює РНБО.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:50 Ответить
Умєров - погоняло ЧЄБУРЄК!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 09:50 Ответить
а на плівках Міндіча яке погоняло?
показать весь комментарий
21.11.2025 09:54 Ответить
На плівках Міндіча Рустем Умєров згадується прямо по імені та прізвищу, без використання будь-якого позивного чи кодового імені.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:07 Ответить
Да понятно, шо мимо проходил. У зегеварской "команды" это девиз.
показать весь комментарий
21.11.2025 09:51 Ответить
Жодних оцінок не надавав - Бастілію не брав - від"їбіця - Умєров
показать весь комментарий
21.11.2025 09:52 Ответить
Шо, зелені поторочі, не подобається,коли вас **********?!
Вашим же салом та по вашим єпалам!
І це ще він не Умєрцман, брата свого в Молдові не вбив і пахлаву медову на пляжах мацква-рєкі не торгував... Але ж все попереду. Бумеранг він такий: летить траєкторією чудирнацькою але завжди повертається...
показать весь комментарий
21.11.2025 09:53 Ответить
Ги...Ги...зелена банда сразу кинулася замітати сліди по вкраденим грошам
показать весь комментарий
21.11.2025 09:53 Ответить
Знаючи зелену владу, це можливо бути правдою! Я вже нічому не дивуюсь, що творить янелоз зі своєю зграєю крадіїв і зрадників! 🤬
показать весь комментарий
21.11.2025 09:54 Ответить
Нема ніяких 28 пунктів миру,є лише один пункт,свинособаки уйобують з України у свої *****!!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 10:06 Ответить
у ЗМІ зявилася відповідь:
"Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:

1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.

2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.

3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.

4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.

5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.

Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.

Пічать. Підпись. Зіг хайль."
показать весь комментарий
21.11.2025 10:27 Ответить
Немає віри басурману!
показать весь комментарий
21.11.2025 10:09 Ответить
Умеров , виконував накази , подельника зейла -міндіча, всі антікорупціонери в один голос , підтвердили , що ледь відбили , погодження на закупівлю фуфлижних китайських , бронежелетів, які легко прострілюваються ,а цє пряма зрада і вбивство військових українців , Ермаком , цукерманів - Міндічей ,Чернишов( Шварцман)
показать весь комментарий
21.11.2025 10:14 Ответить
Якщо капітуляція на таких ганебних умовах неминуча то треба зачищати тил від відвертих ФСБ-шникив. А семе від керівників московської "церкви".
Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:23 Ответить
Это не "мирный план" США, а план полной капитуляции Украины, выдвинутый кремлёвским недоноском ху...лом.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:47 Ответить
ПОТІМ СКАЖЕ ЩО "ВИПИМШИ Я БИЛ И НЄЧЄГО НЄ ПОМНЮ"?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:03 Ответить
 
 