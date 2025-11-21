Никаких оценок "мирному плану" США не давали, пункты не исключали, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что информация о его "одобрении" или "исключении пунктов" Украиной из "мирного плана" США не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в Telegram.

Ранее СМИ сообщали, что Умеров внес изменение в один из 28 пунктов мирного плана.

Первоначальный текст предусматривал аудит всей международной помощи, полученной Украиной, с целью выявления возможной коррупции. Однако впоследствии это требование было исключено и указано, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".

В то же время Умеров опроверг сообщения журналистов.

"Хочу сразу кратко уточнить. Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", – подчеркнул он.

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "исключении пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций.



Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", - подытожил секретарь СНБО.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

