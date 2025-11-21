Десятки мільйонів барелів російської нафти можуть застрягнути в морі через санкції США, ‒ Bloomberg

Майже 48 мільйонів барелів російської нафти можуть застрягнути в морі через санкції США проти найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл", що набули чинності 21 листопада.

Десяткам танкерів з російською нафтою доведеться шукати нових покупців в умовах чергових змін на глобальному ринку нафти, повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця Вашингтон додав до санкційного списку ключові російські нафтові компанії ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл". Це стало одним із найжорсткіших рішень нинішньої адміністрації, оскільки президент Дональд Трамп прагне посилити тиск на Кремль через війну в Україні. Міністерство фінансів США на початку тижня заявило, що обмеження вже дають результат: попит на російську нафту знижується, а ключові марки продаються зі значними знижками.

На тлі нових правил індійські нафтопереробні компанії почали активно шукати альтернативи, бронюючи танкери для поставок із Близького Сходу такими темпами, що фрахт на цьому напрямку майже досяг п’ятирічного максимуму. Тим часом трейдери уважно відстежують потенційних покупців, якщо вони взагалі знайдуться, для нафти "Лукойлу" та "Роснефти", яка вже перебуває в морі.

За даними аналітичної компанії Kpler, близько 48 мільйонів барелів нафти цих компаній, переважно марок Urals і ESPO, наразі у дорозі або на етапі завантаження. Це орієнтовно 50 танкерів, що прямують до Китаю та Індії, а також судна без визначених пунктів призначення або ті, що рухаються до менших портів від Балтики до Південнокитайського моря, оскільки посередники уникають роботи з російськими вантажами.

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Хоча Росія прагне зберегти стабільний потік експорту, віддаючи пріоритет саме обсягам поставок, їй вдається підтримувати морські відвантаження на рівні близько 3,4 мільйона барелів на добу. Ціни на світові еталонні марки наразі також майже не реагують на нові обмеження.

Втім, не вся ця нафта гарантовано знайде покупців ‒ навіть на головних азійських ринках. Китай та Індія залишаються основними імпортерами російської нафти від моменту повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року та продовжують співпрацювати з Москвою.

Попри це, обидві країни побоюються потрапити під вторинні санкції, оскільки США посилюють тиск на будь-яких учасників, які допомагають російському експорту. Те, наскільки жорсткими будуть ці обмеження та як рішуче Вашингтон їх забезпечуватиме, визначить, яка частина російської нафти зрештою потрапить на нафтопереробні заводи.

Як повідомлялося, постійний представник США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон готовий запровадити нові санкції та посилити постачання озброєння для ЗСУ, якщо Росія не погодиться на припинення вогню й початок переговорів. Він наголосив, що для США вкрай важливо, аби обидві сторони дали згоду на режим тиші.